¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi lindo conejito.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. # Mi gracioso conejito. #

¡A jugar!

"ES MI CUMPLEAÑOS"

¡Eh, Lea!

¡Hola, chicos!

Os invito a mi fiesta de cumpleaños. ¡Hala, qué guay!

-¡Muchas gracias, Simón!

¿Y sabéis qué? Vamos a ir al cine a ver "Draco, el superdinosaurio"!

¡Oh, qué bien! -¡Superdinosaurio!

(GRUÑE)

-¡Nos lo vamos a pasar pipa! ¡Claro que sí!

Y también podemos comer palomitas. ¡Sí, sí, me encantan las palomitas!

(RÍEN)

-Me encanta ir al cine con vosotros, ¡es genial!

-A mí también. ¡Espero poder ver al dragón!

Mamá, mamá, no te habrás olvidado de las entradas, ¿verdad?

¿Las has traído? Pues claro, Simón.

Ya me lo has preguntado tres veces.

Será una pasada. El superdinosaurio es mucho más fuerte.

¡Tienes razón! El superdinosaurio es el más fuerte del mundo entero.

(GRUÑE)

Mami, ¿el dinosaurio no da mucho miedo, verdad?

No te preocupes, conejito. Además, yo me sentaré a tu lado.

El siguiente, por favor. Buenas tardes.

Tenemos entradas para ver Draco. ¿El superdinosaurio?

Lo siento muchísimo, pero tenemos un problema con el proyector

y hemos cancelado la sesión.

¿Qué? ¿Cancelado? ¡No, se ha estropeado!

¡Nunca podremos ver al superdinosaurio!

-¡Oh, no, es muy triste! -Lo siento muchísimo, niños.

Ya vendremos otro día a verla, no pasa nada.

Oh, ¿y ahora qué hacemos? No te preocupes, Simón.

Vamos a ir a casa y pasaremos un día estupendo con tus amigos.

Y tenemos tu pastel de cumpleaños. Sí, claro, el pastel de cumpleaños.

¡Vamos, Simón, vamos!

Oh, no me lo merezco.

Y ya está, perfecto. ¿Qué hacéis en casa tan pronto?

¡Papi! Hola, ¿qué ha pasado?

Han cancelado la sesión en el cine.

(SUSPIRA)

Vaya, lo siento, niños, pero no pasa nada.

Lo vais a pasar genial aquí, en casa.

¡Qué bien!

¿Y si jugamos a fútbol en el patio? -¡Sí, sí, qué buena idea!

¿Vienes, Simón? ¡Sí, venga, vamos!

(TRISTE) Está bien...

(RÍEN)

¡Me pido ser portera! ¿Estáis preparados?

¡Preparados! Pues... ¡a jugar!

¡La tengo, la tengo!

¡Cuidado!

¡Tuya, Simón! ¿Eh?

¡Ah! (TODOS) ¡Oh!

¡Gol!

¡Menudo cabezazo, Simón, genial! ¿Eh?

(RÍE)

¡Niños! ¡Mirad lo que he encontrado!

¡Palomitas! (TODOS) ¡Bien!

Voy a prepararlo todo, Eva.

(CANTAN) ¡Palomitas, palomitas, palomitas!

¿Alguien de aquí quiere palomitas?

(TODOS) ¡Sí! ¡Nosotros, nosotros, nosotros!

Ahora veréis, voy a hacer magia.

(GRITAN)

Ya está, ya podéis salir, se acabó.

Vaya, tenías razón. Has hecho magia de verdad, mamá.

¡Guau! ¡Hala, huele superbién!

Un momento, niños. No hay solo palomitas.

¡También hay una sorpresa! ¿Una sorpresa?

¿Qué sorpresa? Ahora lo verás, Simón.

¡Oh, hala! ¡Sorpresa!

Vamos, niños, sentaos.

Gracias, mami. De nada, conejito.

Ve a sentarte con tus amigos.

(TODOS) ¡Oh!

(GRUÑE)

¡Ya sé lo que es! ¡Es Draco el superdinosaurio!

(GRUÑE)

(Sirena)

(TITUBEA) No me da miedo. ¡Y este es el dragón!

¡Vamos a ver quién es el más fuerte!

Sí, seguro que el más fuerte es Draco.

-Ni hablar, es el dragón. El dragón sabe volar.

¡Mamá, tengo miedo!

Oh, no tengas miedo, conejito. Somos nosotros, Gaspar.

¡Papá, mamá!

¡Es la mejor fiesta de cumpleaños a la que he ido nunca!

La verdad es que es la mejor fiesta de cumpleaños del mundo entero.

(TODOS) ¡Feliz cumpleaños, Simón! Gracias.

¿Pero ahora podemos ver cómo acaba la función?

¡Sí, sí!

El dinosaurio Draco ataca. (GRUÑE)