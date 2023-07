Simon - Cuidado, esta lleno de medusas

¡Hola a todos! ¡Mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

¡A por la misión de los superhéroes!

# Simón ya viene, Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

¡Con él estaremos a salvo!

Súper Conejo.

"¡Cuidado, estoy lleno de medusas!"

¡El primero que se meta en el agua gana!

(AMBOS) ¡Uoh!

¿Qué es eso?

(AMBOS) ¡Ah!

¡Abuela, abuela!

Hay una cosa horrible saliendo de dentro del agua.

Dejadme echar un vistazo.

Oh, eso es una medusa, niños.

Sobre todo no se os ocurra tocarla, pica y duele mucho.

¡Oh! ¡Aquí hay otra!

Oh, están por todas partes.

Lo siento, conejitos, pero creo que hoy será imposible

que os podáis bañar.

Oh, no, es una injusticia.

Por desgracia el agua está muy caliente,

por eso hay tantas medusas.

Eh, Gaspard, ¿jugamos a los superhéroes?

Podemos acabar con las medusas.

¡Y después podremos bañarnos!

(AMBOS) ¡Una nueva misión!

Eh...

¡Súper...!

(AMBOS) ¡Transformación!

Oh, mira, hay muchísimas.

¡Eh, allí! ¡Mira!

¿Qué es eso?

Espera un momento.

¡Megaprismáticos! ¡Ja!

Aumenta la temperatura, Gigabobot.

-Enseguida, Profesor Lobo.

-Requetebién. Así me gusta mucho más.

Oh, es a Profesor Lobo otra vez.

Y está calentando el agua con una máquina.

Que haya tantas medusas es por culpa del profesor.

(ASIENTE)

¡Meganave!

¡Eh!

Tú, narizotas, deja de calentar el agua del mar.

Por tu culpa está lleno de medusas. ¿Y qué?

Yo quiero bañarme en agua bien calentita.

Lo único que sabes hacer es pensar en ti mismo.

Ah...

Ah... Gigabobot, atrápalos, están arruinando mi plan.

-De inmediato, Profesor Lobo.

¡Oh, que me caigo!

Oh...

Oh, no. ¡No, mi Gigabobot!

Se ha hundido por vuestra culpa.

Eso no es verdad, profesor. Se ha caído él solito.

Da igual, es vuestra culpa.

Ahora mejor que apagues tu máquina o te voy a convertir en un cubito.

Oh, no, no, no te preocupes.

Sabiendo que os molesta tanto, la apagaré ahora mismo.

¡Ja, ja! ¡Pues no! ¡Ja!

Sin este botón no podrás apagarla nunca.

(SE BURLA)

¡Ja, ja!

¡Ja, ja!

¡Oh, no!

Eres muy malvado.

¡Ja, ja! Sí, lo sé.

Y esperad a que recupere a mi Gigabobot.

¡Ja!

¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que encontrar el botón

antes de que el agua se caliente y haya más medusas!

(AMBOS) ¡Megacasco!

Oh, mira, la máquina calienta el agua pero atrae a las medusas.

Tenemos que darnos prisa.

Megarreloj de pulsera, busca el botón.

"Botón encontrado".

Vamos, es por ahí.

No, no, no, no podéis picarnos.

La, la, la...

(RÍE) Está chupado.

¡Está lleno de medusas!

El botón está detrás de esa, pero yo no quepo por ahí.

Pero yo soy más pequeño que tú. (RÍE)

Ten mucho cuidado, Capitán Conejo.

(RESPIRA AGITADAMENTE)

¡Ahí está!

Yo tengo el botón.

Buen trabajo, Capitán Conejo.

¡Oh, pero date prisa, el agujero se está cerrando!

¡Oh, no, no puedo pasar!

¡Espera! ¡Hidropistola en modo corte!

¡Rápido! ¡Dame la mano!

¡Oh, no, hay demasiadas medusas! ¡Nos van a picar!

Oh, no, no, no, ni hablar.

¡Manta megaburbuja!

Bien hecho, Capitán Conejo.

Y ahora vamos a detenerlo.

Muy bien. Así.

Oh, sí, así.

¡Oh! Se acabó, Profesor Lobo.

¡Ja, ja! No lo creo. Atrápalos, Gigabobot.

-Enseguida, Profesor Lobo.

-¡O! ¿Qué estás haciendo? -Profesor...

-¡Oh!

¡Ah! ¡Ay!

(GRITA)

Tienes lo que te mereces, lobo feroz.

Así aprenderás a no ser tan egoísta.

Ay...

Oh...

Ah...

Estoy totalmente empapado.

Ah.

(AMBOS) ¡Misión cumplida!

¡Abuela, mira!

¡Todas las medusas se han ido!

¡El primero en meterse en el agua es un superhéroe!