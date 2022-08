¡Hola a todos! ¡Mirad!

#Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene.#

#Mi lindo conejito.# #Simón ya viene

Simón ya viene, Simón ya viene.#

#Mi gracioso conejito.# ¡A jugar!

¡Guau! ¡Qué bien dibujas, Simón! Es un avión precioso.

¡Ah! En realidad es un cohete espacial

¡que vuela hacia las estrellas! ¡Uuuuh!

¡Oh! Ese también es bonito, Gaspar. Dime, ¿qué es?

Pues... ¡lo mismo que Simón; un cohete espacial!

¡Sí, es genial!

Eh, Simón, ¿adónde vas? ¿Puedo ir contigo?

¡Simón! ¡Menudo copión es!

¡Ja!

¡Ja! ¡Oh, no!

¡Ha sido impresionante!

¡Más alto! ¡Y más alto!

Mira, ¿has visto, Simón? La lanzo más alto que tú!

¡Deja de hacer todo lo que hago yo!

Solo estoy jugando con la pelota. Y... ¡hop!

Estás haciendo lo mismo que hago yo.

Tienes envidia porque lanzo la pelota más alto que tú.

¡Qué pesado. Esto es increíble!

Rumrumrum. Rumrum.

¡Un accidente! ¡Rápido, llama a una ambulancia!

¡Oh, Gaspar! ¡Para de copiarme en todo lo que hago!

¡Eh, que yo puedo jugar a coches si quiero!

¡Me estás copiando todo el rato! ¡Eso no es cierto!

¡Oh, una mariposa!

¡Oh, no! Félix va a comerse la mariposa.

¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Jejejeje!

Este es un trabajo para...

¡súper conejo!

¡Ta-chán! ¡Guau!

¡súper conejo!

¡Félix! ¡Deja en paz a la mariposa!

¡Ta-chán! ¡Súper conejo va a salvar a la mariposa!

¡Soy el auténtico súper conejo!

¡Un momento! Yo soy, súper conejo.

¡Y yo también! ¡Solo puede haber un súper conejo,

y soy yo! ¿Y por qué no puedo ser súper conejo

yo también? Porque, porque eh...

¡Porque soy yo y ya está! Y ahora para, ¿de acuerdo?

¡Todo el rato me estás imitando! ¡Eso no es verdad;

no te estoy imitando todo el rato! "¡Eso no es verdad,

no te estoy imitando todo el rato!" ¿Por qué me estás imitando?

"¿Por qué me estás imitando?" ¡Deja de repetir todo lo que digo!

¡Ah! ¿Lo ves? No es divertido que te imiten.

¡Hola!

¡Chicos!, la merienda... está... lista.

¡No tengo hambre! ¿Simón, sabes por qué Gaspar

está enfurruñado? Porque todo el rato me está imitando

¡Hasta ha dicho que era súper conejo!

¡Claro! Pues Simón, eso es norma.

Tú eres su hermano mayor y él quiere ser cómo tú y, ¡eso es genial!

¿De verdad? La merienda está lista.

Os espero en la cocina.

¿Sabes, Gaspar? Ambos podemos ser súper héroes.

Yo soy súper conejo y tú... tú puedes ser, eh...

¡capitán conejo! ¿Capitán... conejo?

¡Claro!, y además, sólo hay uno. ¡Sííí!

Muy bien. Ahora tenemos que encontrarte un traje.

Ten, un súper héroe tiene que llevar máscara;

es súper importante. ¡Oh, sí!

¡Oh, Simón, no puedo ver nada!

Espera, un momento. Ya está.

¿Mejor? Gracias, súper conejo.

Pero todavía falta algo. Vamos a ver.

¡Yupi! ¡Soy un súper héroe!

¡Eh, Gaspar!, te he encontrado una capa.

¡Oh, gracias, Simón! ¡Yuju!

¡Jajajaja! ¡Una súper capa!

¡Ajá! Mira, Gaspar, pruébate esto.

¡Sí! ¡Jajajaja!

¡súper calcetines! ¿Eh?

En los calcetines hay agujeros, Simón.

¡Vaya, es verdad! Así no son súper. Encontraremos otra cosa.

¡Ya lo tengo, ¡mira! ¡El sombrero de capitán conejo!

¡Oh!

¡Un súper sombrero!

¡Jajajaja!

¡Soy yo niños; ya estoy en casa!

¡Mamá! ¡Oh, súper conejo!

¡Sí! ¡Mami! ¡Oh, otro súper conejo!

Oh, no, no, en absoluto. ¿En serio? ¿Entonces quién eres?

Vamos, mamá! es el famoso héroe... ¡capitán conejo!

El capitán de todos los conejos. ¡Capitán...

...Conejo!

¡Me encantan las magdalenas! ¡A mí también!