¡Hola a todos! ¡Mirad!

#Simón ya viene, Simón ya viene#

#Simón ya viene#

#Mi lindo conejito#

#Simón ya viene, Simón ya viene#

#Simón ya viene#

#Mi gracioso conejito#

¡A jugar!

Subtitulado por Accesibilidad TVE.

#Música#

Necesitamos poner agua alrededor del castillo mami...

¿Mamá?

¿Puedo ir a buscar agua para mi castillo?

Claro, conejito, pero no te alejes demasiado, ¿vale?

¡Vale, gracias, mamá!

¿Oh?

¡Vaya, un cangrejo!

¡Eh!, espera un momento, cangrejito.

(RÍE)

Te veo, cangrejito.

(Click, Click)

¡Eh, has intentado pellizcarme!

-¡Oye, no puedes cazar mis cangrejos, éste es mi charco!

¿Hm?

¡Tonterías!

Para empezar, no es tu charco.

-Sí, es mi charco.

Además, ni siquiera sabes cómo atrapar un cangrejo.

Claro que sé.

¿Qué te apuestas a que puedo atrapar un cangrejo?

-Muy bien, pues apostémonos algo.

El primero que atrape un cangrejo se queda con el charco.

Me parece muy bien. De acuerdo. ¡Hm!

Ven, cangrejito.

¡Aha! ¡Ahí estás! Te voy a atrapar.

¡Oooh!

-¡Eh! ¡Shht!

¡Ahí hay uno!

(SONIDO DEL AGUA)

Y...

(RÍE)

¡Sí! ¡Soy la ganadora!

¡Es mi charco!

Has...

Has ganado sólo porque...

porque... Bueno, el mío era mucho más rápido.

-Pues yo lo que creo es que eres un mal perdedor.

¿Cómo? ¡De ninguna manera!

(RÍE)

¡Sí! ¡Un charco sólo para mí!

¡Éste es mucho más grande y es todo para mí!

(RÍE)

#Yo soy el rey del charco#

¡Guau! ¿Qué es ésto?

Qué bonito.

Parecen pequeñas canicas en mi charco.

-¡Qué tontería!

Son pequeños bígaros, unos caracoles que viven en el mar.

Y lo sé porque éste también es mi charco.

¡Ni hablar!

Yo lo vi primero, así que déjate de rollos.

-¿Qué te apuestas a que éste también es mi charco?

¡Hm!

Pues me apuesto que será el rey del charco

aquél que recoja más caracoles.

-¡O la reina!

¡De acuerdo!

#Música#

-¡Oye!

¡Mala suerte!

Muy bien, hagamos el recuento.

(SONIDO DE AGUA)

3, 4, 5...

¡Tengo diez! -¡Yo también tengo diez!

(A LA VEZ) -¡Hemos empatado!

¿Hm? ¿Hm?

(RÍE)

Tachán... -¿Eh?

¡Y consigo el onceavo caracol para mí!

¡He ganado, éste es mi charco!

-Sí, de acuerdo, muy bien,

pero estamos empatados uno a uno.

Sí, de acuerdo, pues...

Eh...Eh...

El primero que llegue al mar,

ganará, ah... Ganará... -¡Que gane toda la playa!

De acuerdo. Muy bien.

Pues preparados.

1, 2, 3, y...

-¡Y vamoooos!

¡Eh, has hecho trampas! ¡Te has adelantado!

¡Súper-Conejo!

¡Huy!

¡Voy a ganar la playa!

-Eh, no es justo.

(EN OFF) Me he caído...

¿EH? ¿Te has hecho daño en las rodillas?

-Sí, un poquito...

además las tengo llenas de arena.

¡Para limpiar la arena tengo una técnica genial!

Ahora, vuelvo.

(RÍE)

(SONIDO DEL AGUA)

(RIE)

Te echaré agua en las rodillas, ¿de acuerdo?

-De acuerdo.

Veamos... Aquí... y aquí...

-¡Oh! ¡La arena ha desaparecido!

(RÍE)

Muchas gracias.

En realidad, eres muy amable.

¿Eh? ¡Gracias!

¿Y tú crees que podemos ser amigos?

-Por supuesto que sí,

pero,

el primero que llega al agua... ¡Gana!

(RÍEN)

(A LA VEZ) -¡Sí! ¡Sí! ¡Hemos ganado!

Oye, Simón, ¿te apetece un helado, conejito?

Claro.

¿Y puedes traer uno para mi nueva amiga?

Por cierto, ¿cómo te llamas?

-Me llamo María, ¿y tú?

Me llamo Simón.

(RÍEN)

Subtitulado realizado por: María del Carmen Casado Rubio

¿Hacemos una carrera de caracoles?

-De acuerdo. ¡Corred!