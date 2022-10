Subtitulado por Accesibilidad TVE

Hola a todos, ¡mirad!

# Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene #

# Mi lindo conejito #

# Simón ya viene, Simón ya viene, Simón ya viene #

# Mi gracioso conejito #

¡A jugar!

Cascarrabias

Ahora te pillo Gaspar.

Seguro que no me pillas...

¡jajajaja!

Tienes que correr más Simón.

¡Jajajaja!

¡Eh! Dijimos que no usaríamos el túnel,

sabes que no quepo dentro.

Na,na,na,na,na.

Te dije que nunca me pillarías,

jajajaja

Espera un momento y veras si no te pillo

¡jejeje!

¡Te pillé! La llevas tú Gaspar.

Eh, ¡eso no es verdad Simón!

no me has tocado o por lo menos yo no he notado nada.

Ja,ja, ahora si te he tocado.

Eh, ¡ni hablar, eso es trampa!

no la llevo ni quiero llevarla.

Para nada.

Oh Gaspar, nunca quieres llevarla

y además no eres más que un bebé.

No soy un niño chico,

si vas a poner así no volveré a jugar más contigo.

Vale, ¿pues sabes qué?

no eres más que un cascarrabias.

¿Estás bien Gaspar?

No quiero jugar con Simón.

No Simón, no pienso jugar contigo.

Bah, me dá igual,

solo he venido a por la pelota.

Eh, Simón, Gaspar ¿pero qué os pasa?

Es por Gaspar, esta de morros.

¡Eso no es verdad!,

no estoy de morros.

Siiii,

regatea y se zafa,

corre super rápido, apunta y chuta

y ¡mete gol! ja,ja,ja,ja.

Oh, no... ¡dentro del túnel no!

Se ha metido demasiado dentro. No podré sacarla.

Um,um,um

Gaspar, Gaspar...

tengo la pelota dentro del túnel

¿me ayudas a sacarla?

No, no voy a ayudarte a sacarla.

Oh, venga Gaspar ¡por favor!

No, no, no y no.

Venga, ¡por favor!

No, ya no volveré a jugar nunca más de los jamases contigo

en toda mi vida y más allá.

Uf.

Oh no ¡todavía se ha metido más!

¡Por favor Gaspar!

¿Puedes venir a ayudarme?

¡por favor, por favor!

No, es no.

Bueno, pues si no quieres se lo pediré a otro niño pequeño.

¡Ja!

¡Ja!

¡ja,ja,ja!

¡Ahí!

¡Eh!, ¡eh!, ¡eh!,

¿podéis ayudarme por favor?

se me ha metido la pelota ahí.

Oh, no. Estamos haciendo un castillo.

- Pero puedes jugar con nosotros aquí.

Oh, no gracias. Quiero jugar con la pelota.

Vamos Gaspar, ¡necesito qué me ayudes!

No, has dicho que soy un niño chico,

así que ahora estoy enfadado ¡vale!

Y si te hago cosquillas ¿qué?

cosquillas, cosquillas...

Ja,ja,aja.

No, no, así no consigues que me ría de verdad.

Gaspar no quiere reírse.

Gaspar prefiere aburrirse.

Gaspar se pone de morros.

¡Gaspar es un cascarrabias!

¡Gaspar es un cascarrabias!

¡Simón quiere pasarlo bien!

¡Simón corre y se divierte!

y Gaspar solo refunfuña.

¡Vamos Gaspar, será divertido!

Gaspar es un cascarrabias.

Gaspar se pone de ¡morros!

Ja,ja,ja,ja, eres graciosísimo Simón.

Entonces, ¿vas a ayudarme a sacar la pelota?

Te ayudaré, pero has dicho que soy un niño chico.

Perdona Gaspar.

No es verdad, no eres un bebé.

¡Venga, vamos a jugar!

(Risas)

¡Aquí está!

Menos mal que cuento contigo cascarrabias.

¡Eh!

Risas.