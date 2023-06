Carrera de mega naves espaciales

Hola a todos.

Mirad.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-A por la misión de los superhéroes.

# Simón ya viene, # Simón ya viene.

# Simón ya viene. #

-Con él estaremos a salvo.

Superconejo.

(Música)

"Carrera de meganaves espaciales".

¿Estás listo, Simón?

Estoy listo, Lea.

El que lance el avión más lejos, gana.

Vale.

Uno, dos, tres, ¡va!

¡Sí, he ganado!

(RÍE) Oh, mi avión.

¿Está bien tu avión, Simón?

Si quieres, puedo ayudarte a arreglarlo.

No, no, déjalo.

Ya lo arreglo yo solo.

Esta vez seguro que gano yo.

Vale, juguemos otra vez.

¡A despegar!

¡Bien, he ganado otra vez!

Oh, no sé hacer aviones de papel,

pero se me da requetebien pilotar naves espaciales.

A mí también se me da superbien.

¿Por qué no hacemos una megacarrera con nuestras meganaves?

Oh, sí, sí, gran idea.

(AMBOS) ¡Meganaves!

¡Súper! ¡Genial!

(AMBOS) ¡Transformación!

¿Y bien? ¿Estás listo, superconejo?

Listo, Superlea.

El primero que llegue a esa flor gigante,

gana. Vale.

Tres, dos, uno, ¡va!

(Música)

(RÍE)

Voy a ganar.

De eso nada.

¡Allá voy!

¡Uhhh! (RÍE)

¡He ganado!

Vale, pero quiero la revancha, Simón.

Y esta vez volaremos del revés.

¿Qué?

¿Cómo que del revés?

Sí, tienes que dar un giro y continuar del revés.

Te lo enseño, mira.

(Música)

(RÍE)

También puedes dar un giro completo si quieres.

(RÍE)

Es superfácil.

Ah, sí, sí, facilísimo.

¿Y bien? ¿Estás listo?

Gana el que llegue a la flor gigante.

Oh... Muy bien.

Un, dos, tres, ¡va!

¡Del revés!

¡Yuju!

Vale, me toca.

Del revés.

¡Uhhh!

Creo que no sé cómo volar del revés.

(RÍE) He ganado.

¡Ohhh!

¡Oh, no!

Estoy atrapada dentro de la flor.

Era una trampa.

¡Ayúdame!

(Alarma)

(RÍE)

Vaya, vaya, vaya.

A ver qué tenemos aquí.

Toc, toc, ¿hay alguien en casa?

-¡Abre la flor ahora mismo!

-Anda, pero si es Superlea.

Así que quieres que la abra, ¿eh?

¿Quieres que pulse este botón?

¿Eso es lo que quieres?

¿Lo pulso, no lo pulso, lo pulso?

Va a ser que no.

Eh, Superlea te ha dicho que la saques de ahí.

¿Pero qué diantres? ¿Superconejo?

Creía que tú también estabas dentro. Pues no,

y no vas a poder atraparme.

# Na, na, na, na, na. #

¿Me atrapas, no me atrapas, me atrapas, no me atrapas?

(RÍE)

(GRUÑE) Claro que voy a atraparte.

(Música)

Ah, has fallado.

(RÍE) Has vuelto a fallar.

¡Yuju!

No irás tan de listillo cuando te lance esto.

Agárrate.

(GRUÑE)

(Música)

(GRITA)

Parece que tu nave va un poco a trompicones.

(RÍE)

Me ha dado, Superlea.

El profesor lobo me va a atrapar.

No te queda otra que tenderle una trampa.

¿Eh? Pero, pero...

(RÍE)

Adiós, superconejo.

(RÍE)

¡Ahhh! No podré aguantar mucho más.

Lo sé.

Ve directo a un árbol, da un giro completo

en el último segundo y continúa del revés.

No le dará tiempo de reaccionar y se estampará contra el árbol.

Oh, pero yo...

Confía en mí.

Ah... Bueno, vale.

Lo intentaré.

(RÍE)

En el punto de mira, conejito.

Esta vez no tienes ninguna escapatoria.

Un poco más, un poco más, un poco más.

¡Ahora!

¡Ohhh!

Bien, lo he logrado.

Estoy volando del revés.

(RÍE)

(Música)

Oh, qué dolor de cabeza.

Gracias, profesor lobo.

Hasta lueguito.

(Música)

Voy a abrirte, Lea. ¿Oh? Ah.

(Música)

Qué pasada.

¿Y qué? ¿A qué era fácil?

Sí, estaba chupado.

Y al fin y al cabo, soy superconejo.

(RÍE)

(Música)

Gracias, Lea. Ahora mi avión vuela superlejos.

(RÍE) No está mal, Simón,