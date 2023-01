Oh, no, los amigos de Gaspard, no!

Simon

Oh, no, los amigos de Gaspard, no!

Simon y Mateo están construyendo un castillo, cuando Gaspard lo rompe con torpeza. Es la hora de la comida y Mateo se va a su casa, aunque quedan para jugar después de comer.

5 min, 11 sec

25-01-2023 01:00:00

