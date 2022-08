Subtitulado por Accesibilidad TVE

#Simon ya viene#

#mi lindo conejito#

#Simon y viene#

#mi precioso conejito#

#A jugar#

EL ASISTENTE DEL DOCTOR

Primero bajo yo y luego tú me sigues, ¿Vale, Gaspar?

Vale, Simón.

¿Has visto que súper bajada, Gaspar? ¡Súper-Conejo!

¡Conejitos!

¡Venid, el doctor está aquí!

¡Oh, no! ¿Qué pasa Simón?

¡Ha venido el doctor!

¡Tengo miedo de que nos haga mucha pupa!

¡No, no, no, no, no!

¡Vamos a escondernos!

¿Dónde estáis, niños?

Lo siento, se habrán escondido.

No se preocupe, yo me encargaré...

estoy acostumbrado.

¿Simón, Gaspar, dónde estáis, niños?

¡Shhht!

Eh,

¿a dónde ha ido el doctor?

¿Qué haces, Gaspar? ¡Para ya!

Yo no he hecho nada.

Ah, aquí estáis, por fin os he encontrado.

¡No! ¡No quiero que me haga pupa!

Hola, Simón. Hola, doctor.

Simón, tengo un problema,

mi asistenteno ha podido venir hoy y necesito ayuda.

¿Tal vez tú podrías reemplazarle?

¿Quién, yo? Ah...

¡De acuerdo, lo intentaré!

Doctor asistente,

¿podrías decirme

quién es el próximo paciente por favor?

Es Gaspar.

¡No! ¡No, no, no, no!

Por favor, haz que se siente en el sofá.

Sí, doctor.

Vamos, ven conmigo, Gaspar.

Muy bien, asistente.

¿Puedes traerme mi linterna y un depresor de lengua?

Están encima de la mesa.

De acuerdo, doctor.

Gracias, asistente Simón.

Creo que ya podemos empezar.

Y yo voy a traer algo para beber.

¡Mami!

Bien, muestrame la lengua.

¡El 'predesor' de lengua no!

¡Oh no te pongas nervioso querido paciente!

A ver ¿qué podemos hacer?

¡Ya lo sé!

Mi asistente te hará una pequeña demostración.

¿Estás listo, asistente Simón?

Ah... ¡Sí, Doctor!

Por favor, abre la boca, saca la lengua y di:

'ahhhh...'

Aaahhh...

Ah, estupendo, está todo perfecto.

Y ahora es el turno del paciente Gaspar.

Asistente,

es terrible,

creo que nuestro paciente ha perdido la lengua.

¡Tenemos que encontrarla!

Veamos si se ha caído al suelo.

¿Tal vez, debajo del sofá?

Jajajajajajaja.

No, doctor, mire, está en su boca, mírela.

¿En serio?

Oh, menudo susto.

Gracias, asistente. Jajajajajaja.

Oh, oh... ¡Qué lengua tan bonita!

Ah, estupendo, así está muy bien.

¿Va todo bien?

Si va todo perfectamente,

los niños tienen unas lenguas muy sanas.

De modo que ya podemos pasar a la siguiente revisión.

¡Los maravillosos palitos mágicos!

¡Vaya!

Para empezar,

pondremos los palitos sobre el pie del paciente.

Luego, querido asistente,

le darás un golpecito en la rodilla con el pequeño...

¡martillo mágico!

¿Estás listo?

Y ahora, amigos míos,

el acto final

con una invitada muy especial:

¡Mamá!

¡Sí, siiii! ¡Mamá!

Por favor,

siéntese en el sofá

mientras yo preparo el evento especial.

Asistente Simón,

vamos a empezar por ti, ¿de acuerdo?

Ah... De acuerdo, doctor.

Querida invitada,

coloque a mi asistente Simón sobre sus rodillas

y súbale una manga,

para que pueda realizar mi famosa actuación:

¡la vacuna!

¡Mirad, mirad!

¡Un mosquito gigante!

¿Eh?, ¿Dónde? ¿Dónde?

¡Eh, eh!

Pero ... ah...

no me ha dolido nada.

Jajajajajajaja.

Ahora le toca al paciente Gaspar.

¡Mamiiiiii!

¡No quiero, no quiero que me haga pupa!

Tenemos que hacer que el paciente piense en otra cosa.

¿Tienes alguna idea, asistente Simón?

¡Sí, ya lo tengo!

Tranquilo, conejito...

¡Cuidado!

'Zoy' el gran 'monztruo' de 'loz dientez grandez'!

Jajajajajajaja.

Hm...

es verdad mami, no duele.

¡Bien hecho chicos! Habéis sido muy valientes.

Simón, enhorabuena, has estado perfecto.

'Puez' claro,

porque 'zoy el aziztente' del doctor.

Jajajajajajaja.