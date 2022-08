¡Hola a todos! ¡Mirad!

#Simón ya viene, Simón ya viene#

#Simón ya viene... Mi lindo conejito...#

#Simón ya viene, Simón ya viene#

#Simón ya viene... Mi gracioso conejito...#

¡A jugar!

¡Vaya Simón, hoy tienes mucha hambre!

Sí, necesito mucha energía para la función del colegio.

Yo también quiero hacer la "fulción".

¿Qué vas a hacer en la "fulción", Simón?

Pues tengo que aprender una pequeño poema.

Y lo tengo que aprender de memoria.

¡Guau! Yo también quiero aprender un poema.

Y por eso necesito mucha energía.

Buenos días, niños.

Como sabéis, esta tarde,

actuaremos todos en la función de la escuela.

¿Habéis aprendido vuestros poemas?

(TODOS) ¡Sí, señorita!

-Vosotros cuatro vais a recitar el poema "El elefante y el ratón".

Lea, tú serás el ratón. -(RÍE).

-Fernando, tú serás el elefante.

Y los dos árboles serán... Mateo y Simón.

¡Qué bien! (RÍE). ¡Será genial!

¡Voy a ser el árbol más verde y grande de todo el mundo!

(RÍEN).

Nuestros disfraces son impresionante, ¿verdad, Mateo?

(CANTURREA).

Simón, nosotros saldremos al final... ¿verdad?

¡Sí! Y yo diré la última frase.

(RÍE) "¡Gracias a la amistad,

podemos alcanzar las cumbres más altas!".

¡Ah, niños, han venido vuestros padres!

¡Es maravilloso!

Ah... ¿todos los padres?

Eso es. Están todos aquí.

¿Eh? Estoy seguro que Simón lo va a hacer genial.

(MURMULLO). ¡Guau!

Ah... ¿Y cómo voy a hacer de árbol delante de todos?

Ah... tengo mucho miedo.

¿Has visto cuánta gente?

No estarás asustado, ¿verdad?

¿Yo? ¿Asustado? ¡Oh, no, no, no! (RÍE). ¡Qué va!

Muy bien, niños, ¡que empiece la función!

(PÚBLICO) ¡Ah...! ¡Oh...! (APLAUSOS).

"El elefante y el ratón".

Un día, un enorme elefante

vio una pequeña nuez

justo en la cima de un árbol muy alto...

-Y... ese enorme elefante...

pensó que era bastante alto...

para alcanzar la pequeña nuez...

Ah... ¿cómo lo hacen?

Se saben su poema súper bien...

Entonces, el enorme elefante pidió al...

¡Oh!, disculpa, Mateo.

(JADEA).

¿Qué estás haciendo, Simón?

Dentro de poco nos toca a nosotros.

Ah... Ah... necesito algo de mi mochila.

(JADEA).

Aquí jamás me encontrarán.

¿Simón? ¡Eh, Simón! ¡Eh!

¡Estás aquí!

¿Qué haces debajo de la mesa de la maestra?

Ah... hola... nada, tenía que...

Creía que había olvidado algo...

¡Pero no puedes estar aquí, ahora nos toca a nosotros!

-...y el pequeño ratoncito decidió...

(ayudar al enorme elefante...). -Simón, Mateo, sois los siguientes.

Oh, jamás seré capaz de hacerlo.

Simón... ¿Eh?

Tengo miedo...

Vamos, Mateo, ¿qué te pasa?

Ah... Creo que me da demasiado miedo salir al escenario...

Hm... No te preocupes, sólo es un poema,

un pequeño poema, Mateo.

Sí, ya lo se, pero... me da miedo igual.

Todo irá bien.

saldremos juntos, y así... nos dará menos miedo.

Simón, Mateo, os toca... ¡Oh! ¡Oh!

Vamos, vamos...

Salgamos juntos. Podemos hacerlo.

(APLAUSOS).

¿Hm?

(SUSURRANDO). Vamos, Mateo, te toca a ti.

Así qué el enorme elefante pidió al... al... al pequeño...

al pequeño ratoncito que le ayudase...

(SUSURRANDO). Ahora te toca a ti... Simón.

Ah...y el pequeño ratoncito, bueno...

le dio un pequeño empujoncito...

(RISAS).

¡Y el enorme elefante alcanzó la pequeña nuez!

Porque gracias a la amistad,

podemos alcanzar las cumbres más altas.

(RÍEN). ¡Hurra!

¡Bravo!

¡Eh, ya no estoy asustado!

¡Ta-chán!

¡Gracias a la amistad,

podemos alcanzar las cumbres más altas!

(RISAS).

¡Gracias a la amistad,

podemos alcanzar las cumbres más altas!

(RISAS).

(RÍE).

Y el enorme elefante alcanzó la pequeña nuez.