We're having too much fun

En el parque, Benjamín, el primo de Simon, le presta su platillo volante super galáctico a Simon y a Fernando y le prometen que lo cuidaran. Pero cuando Fernando hace volar al platillo, éste queda atascado en un árbol. ¡Es una catástrofe! ¡Tienen que bajarlo antes de que vuelva Benjamín!.

5 min, 18 sec

29-11-2022 01:00:00

Simon en inglés - Can we borrow it please, please!