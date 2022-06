There's no such thing as monsters!

123330

Simon en inglés

5681071

There's no such thing as monsters!

Simon y Gaspard van a pasar la noche en casa de los abuelos. Como Gaspard se asusta fácilmente por la noche, Simon lo lleva a la ventana para mirar afuera. Pero en ese momento, una extraña criatura con ocho ojos rojos, vuela frente a la ventana. Los dos conejitos gritan de miedo.

5 min, 11 sec

23-06-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/5681071/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/simon-ingles/video/theres-no-such-thing-as-monsters/5681071/

https://www.rtve.es/v/5681071/

Simon en inglés - There's no such thing as monsters!