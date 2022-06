We're all just little babies

123330

Simon en inglés

5704550

We're all just little babies

Simon y Gaspard están jugando en el parque cubierto de nieve cuando terminan metiéndose en una pequeña pelea y Gaspard ya no quiere jugar con él porque le llama niño chico. Gaspard se echa una amiga, Alicia, con la que va a jugar con su trineo. Simon comienza a buscar con quien jugar...

5 min, 17 sec

04-07-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/5704550/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/simon-ingles/video/were-all-just-little-babies/5704550/

https://www.rtve.es/v/5704550/

Simon en inglés - We're all just little babies