Simon en inglés - Super big brother

Simon en inglés

En el parque, Simón quiere impresionar a Lea y Sofía haciendo de Súper Conejo, ofreciéndose a salvarlas de lo que sea, pero más bien, no les deja jugar a la comba. Fernando que va con su bici, al pasar por un charco iba a marchar a Lea y Sofía de barro, pero Súper Conejo, se pone delante y las salva.

5 min, 19 sec

01-09-2022 01:00:00

Simon en inglés - Look out here I come