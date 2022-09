Daddy's not afraid of anything

123330

Simon en inglés

6090100

Daddy's not afraid of anything

Simon, con una máscara de monstruo, asusta a Gaspard pero papá ni se inmuta, y es que: ¡papá no le tiene miedo a nada! Eso es imposible, piensa Simon que decide, junto con Gaspard, intentar asustar a papá. Pero no funciona con una araña, o con el disfraz de fantasma súper aterrador...

5 min, 18 sec

15-07-2030 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6090100/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/simon-ingles/video/daddys-not-afraid-of-anything/6090100/

https://www.rtve.es/v/6090100/

Simon en inglés - Daddy's not afraid of anything