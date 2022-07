Saving super spider!

First one to laugh, loses

123330

Simon en inglés

6097383

First one to laugh, loses

Simon interpreta "el primero en reírse pierde" con Fernando y Gaspard. Simon es super bueno en este juego. Pero en la escuela, se necesitará más que eso para hacer reír a Lea. Ella es la campeona de las caras divertidas y desafía a Simon.

5 min, 18 sec

22-07-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6097383/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/simon-ingles/video/first-one-to-laugh-loses/6097383/

https://www.rtve.es/v/6097383/

Simon en inglés - First one to laugh, loses