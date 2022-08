Simon en inglés - My big cousin

It's no fun being big

123330

Simon en inglés

5017240

It's no fun being big

Van todos a casa de los abuelos y papá le pide ayuda a Simón con las mochilas porque él es el mayor. Cuando está comiendo, la carne sale volando hacia el perro y todos se ríen porque se la ha comido el perro. Simón, quiere ser pequeño otra vez para que le ayuden; pero ser mayor tiene sus ventajas.

5 min, 18 sec

25-08-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/5017240/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/simon-ingles/video/its-no-fun-being-big/5017240/

https://www.rtve.es/v/5017240/

Simon en inglés - It's no fun being big