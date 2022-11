Milou at the vet's

We're having too much fun

123330

Simon en inglés

6115489

We're having too much fun

Es la fiesta de cumpleaños de Lea. Simon, Sofía y Fernando se divierten jugando al fútbol y luego comiendo una deliciosa tarta de cumpleaños. Los conejitos se divierten tanto que cuando aparecen sus madres, ninguno quiere irse.

5 min, 17 sec

05-12-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6115489/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/simon-ingles/video/were-having-too-much-fun/6115489/

https://www.rtve.es/v/6115489/

Simon en inglés - We're having too much fun