Simon en inglés I don't want to go to school + más info

BOTON CERRAR I don't want to go to school Simón anda disgustado porque va a empezar el colegio y no quiere ir. Pero una vez allí conoce a Fernando que tiene tanto miedo como él y conoce en el recreo a Lea, que juega muy bien al fútbol. Todos juegan y hacen nuevos amigos. Los padres de Simón va a buscarle y Simón no se quiere ir a casa.