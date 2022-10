I want to ride on the tractor

Simon en inglés

Simon y Gaspard acompañan al abuelo en el sidecar a la granja de Isabel. Mientras esperan se obsesionan con el tractor que está aparcado junto a ellos El abuelo regresa pero el sidecar se ha averiado. Mientras lo repara, Isabel lleva a los niños a que la ayuden a alimentar a las gallinas...

21-10-2022 01:00:00

