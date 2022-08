Simon en inglés - Bye bye blankie

In just a little while

123330

Simon en inglés

5051381

In just a little while

Simón quiere jugar al fútbol con su padre, pero papá tiene que recoger las hojas caídas de los árboles. Papá le dice que espere un ratito hasta que acabe. Mientras Gaspar cae en un charco y se mancha de barro y papá tiene que ir a lavarle. Simón no ve el momento de jugar con su padre y le ayuda.

5 min, 19 sec

30-08-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/5051381/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/simon-ingles/video/in-just-little-while/5051381/

https://www.rtve.es/v/5051381/

Simon en inglés - In just a little while