I'm not afraid of the storm

Simon en inglés

Simon y Gaspard se han hecho una cabaña en el ático. La abuela les está terminando de leer un cuento antes de dormir. Una vez en la cama, Simon no quiere dormir, prefiere jugar con su linterna y hacer reír a Gaspard. De re-pente, estalla una tormenta y Gaspard se asusta.

05-10-2022 01:00:00

Simon en inglés - I'm not afraid of the storm