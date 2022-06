Súper Shark

# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark.

# Este es mi show, # doo doo doo doo doo.

# Mi mamá. # Doo doo doo doo doo.

# Mi papá. # Doo doo doo doo doo. #

¡Y William! ¡Yuju!

# Empezó... # doo doo doo doo doo,

# la diversión... # doo doo doo doo doo,

# a disfrutar, # doo doo doo doo doo. #

¡Cantar y bailar!

# Aquí empieza,

# empieza # "El Gran Show de Baby Shark".

# Doo doo doo doo doo. #

(TV) "Permaneced atentos a las aventuras submarinas

de She-Shark".

¡Qué ganas tengo de ver el nuevo episodio de "She-Shark"!

Y yo también, William. Es la superheroína más alucinante

de los siete mares.

Bueno, pezqueñines, me tengo que ir.

Tengo que preparar un montón de cosas en Cueva Carnívora

para una fiesta increíble.

(A LA VEZ) ¡El baile de los pececitos!

(Música animada)

Oh, ¿ese es el famoso equipo de música?

Sí, este equipo de música ha estado presente

desde el primer baile. No podríamos celebrarlo sin esta maravilla.

Es una tradición. Nos vemos allí. (A LA VEZ) Adiós.

(TV) "Enseguida volvemos con las aventuras submarinas

de She-Shark".

(A LA VEZ) ¡Ya empieza!

(RÍE) Ya te tenemos, She-Shark. -No tan rápido, sardinillas.

¡Habéis olvidado mis aletas de la libertad!

(GRITA)

Ahora tendréis que nadar a contracorriente.

¡Ha sido alucinante! Las aletas, la libertad.

¿Verdad que sí?

(Gritos)

(GRITA)

Estos pasteles de burbubayas serán perfectos para servir

en el baile.

(Música acción)

Oye, William, ¿te has dado cuenta de que mi abuela

se parece mucho a She-Shark?

Oh, sí, no me había dado cuenta.

Oh, tal vez Grandma sea She-Shark.

(A LA VEZ) No... (RÍEN)

¿Pero y si nosotros fuéramos superhéroes de verdad?

¡Sí! Podríamos salvar a todos como Supershark y...

el Capitán Alga. Guau...

Lucharemos contra el crimen y demostraremos

que somos superhéroes igual que She-Shark.

Supershark y el Capitán Alga atentos a cualquier problema.

"Todo va bien en la tienda de regalos".

"Y en el baile".

Pececitos, si estáis listos para que empiece el baile

decid "escamas". (A LA VEZ) ¡Escamas!

-Me encanta el baile.

Oh, mira eso, Supershark. Cueva Carnívora está tranquila.

Y nosotros la mantendremos así. Montaje de superhéroes adelante.

(Música acción)

Oh, oh... Me he hecho un lío.

Ah... gracias.

-¡Socorro! ¿Cuál es el problema?

Necesito modelos para mi clase de arte.

Perfecto, sois mis héroes.

-¡Mi burbuglobo!

¡Sí!

-Gracias por vuestra ayuda, Supershark y Capitán Alga.

No, señor Pez Payaso, gracias a usted.

No hay nada como una delicia de cebo tras un día de superhéroe.

Nuestro trabajo ha terminado. No estoy tan seguro, Capitán Alga.

Cueva Carnívora está muy tranquila.

Demasiado tranquila. Escucha.

No sé, yo no oigo nada.

Exacto. ¿Mi madre no debería estar poniendo música?

¡Algún pez ha robado el equipo de música!

Si no tenemos música el baile de los pececitos será un fracaso.

(TODOS) Oh... -Yo quería mostrar mi ritmo a todos.

Es terrible, Supershark.

¿Quién habrá robado el equipo de música?

Yo te diré quién. Un malvado villano.

¡Sí!

Esta es nuestra oportunidad de acabar con un mal pez.

Pero no sé, solo soy el compañero del superhéroe,

no creo que esté preparado para enfrentarme a un villano.

Bueno, pero la tienda de golosinas tendrá que seguir cerrada

hasta que aparezca el equipo de música.

Si no puedo mover la espina en el baile,

¿cómo voy a hacer delicias de cebo?

¡Tenemos que recuperar el equipo de música!

Pero ¿cómo lo encontraremos? Deja eso a mis sentidos de tiburón.

(Pitidos)

Estoy captando un ritmo muy pegadizo.

¡A nadar!

(Pitidos)

Por aquí, nos estamos acercando.

(Continúan los pitidos)

(AMBOS) Oh...

La música viene de ahí dentro.

A mí me parece la guarida de un villano.

Espeluznante... ¡Vamos!

(Música tensión)

Oh, ahí está el equipo de música. Vamos a cogerlo.

(Continúa la música)

(GRITAN)

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Veo que Cueva Carnívora ha enviado a sus mejores superhéroes

para detener al villano más famoso de los siete mares.

Yo.

(AMBOS) Eh... ¿Quién eres tú?

-¿Es que nunca habéis oído hablar de Vigo, el calamar vampiro?

¿El rey de las sombras? ¿El tentáculo terrible?

-¡El gran hurga narices!

-Costelo, solo fue una vez. -Lo siento, me he emocionado.

-Ahora todos los peces conocerán mi nombre

porque he robado el equipo de música y he arruinado su precioso baile,

con todos sus pececitos, su amistad, sus grandes éxitos... Puaj.

-No sé, yo creo que la música es pegadiza.

(Música animada)

-Da igual, es hora de destruir el equipo de música

de una vez por todas.

(AMBOS) ¡Ah!

¡No tan rápido! Capitán Alga, lánzales tu explosión de burbujas.

¡Pues allá va!

¿Has visto eso, Supershark?

¿Cómo vamos a detener a este calamar ahora?

De la única manera que podemos. Con el poder de la música.

# Mira qué pasos. Yo sé bailar.

# Puedo nadar al ritmo # y aletear.

# El equipo lo tienes tú, # no nos lo vas a dar,

# pero no pararás la música. # A tope estará.

# No podrás detener el baile.

# No podrás, no, parar a nadie.

# No podrás detener el baile.

# No parará la música, no.

# Vamos, pececitos del ancho mar, # moved las aletas y a rapear.

# Sigue mi ritmo y muévete así, # menea bien la cola y baila feliz.

# No podrás detener el baile. # No podrás. #

Sí que puedo. Puedo parar la música ahora mismo

porque me llamo Vigo y soy maligno.

¡Ay! Suena fatal y muy desafinado. Sí, no sabe cantar ni tiene ritmo.

No vais a ser rivales para mí. Voy a destrozar el equipo

y luego me voy a reír. (RÍE MALÉVOLAMENTE)

No lo aguanto. Su música es demasiado mala.

"Pezqueñines, ¿estáis con el agua al cuello?".

¿Grandma? ¿Qué estas haciendo aquí?

Intuía que algo desentonaba en esta dirección

y ahora veo que es por... ¿Quién eres tú?

-¿De verdad?

Ahora que tenemos refuerzos vamos a detenerte.

Demasiado tarde.

-No os preocupéis, pezqueñines, Grandma tiene un plan.

Y cuando digo plan digo pastel.

-¡Ah! Me ha pasteleado. -Uh...

¡Prueba el dulce sabor de la justicia!

Con un toque de burbubayas. -Casi, casi, héroes,

pero veamos cómo combatís el crimen en la oscuridad.

¿A dónde ha ido? Odio la oscuridad.

Vaya...

Oh, bien. Ya hay luz... Oh, no, estamos atrapados.

Detener a unos superhéroes es superfácil

cuando puedes ver en la oscuridad. -Pues yo no veo nada.

-Eso es porque tienes los ojos cerrados, Costelo.

-Oh, mucho mejor.

Oh... Creo que al final no somos verdaderos superhéroes, William.

¿Por qué dices eso?

Bueno, no hemos podido detener a Vigo.

Sí, nos ha atrapado.

Pero atrapar villanos no es la única forma de ser un héroe.

Hacer cosas buenas por los demás también es súper.

Desenredamos la cuerda de saltar de Vola.

Sí, y salvamos el globo de Hank.

(AMBOS) Oh, ¡somos superhéroes!

(Música triunfal)

-Adiós, equipo de música.

Ahora ningún pececito podrá ir al baile.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Vigo, espera. Antes de que destruyas ese aparato tengo algo que decir.

¿Te apetece ir al baile con nosotros?

¿Ir al baile? ¿Por qué iba a hacer eso?

Odio las fiestas y la alegría.

Pero para que los peces te conozcan tienes que conocerlos a ellos.

Mm... Eso es tan diabólicamente retorcido que podría funcionar,

pero después de todo lo que os he hecho pasar,

¿de verdad haríais eso por mí? Por supuesto.

Bueno, ¿a qué estamos esperando? Tenemos un baile al que asistir.

(GRITAN CONTENTOS)

(Vítores)

Sois mis héroes. Habéis salvado el baile.

Pues claro, mamá. Encantados.

Bien, pececitos, el baile de los pececitos

está a punto de empezar. (RÍE)

No puedo creer que lo haya dicho un año más.

(Música animada)

Estos pasos son tan dulces como mi pastel.

-Eso sí que es bailar.

-¿Impresionado? Se llama movimiento Vigo.

Llamado así por el villano más famoso de los siete mares.

-Oh, no he oído hablar de él. -Ah...

Aquí nadie sabe quién soy, pero se lo demostraré.

¡Se lo demostraré a todos! Costelo, dejemos de bailar

y empecemos a conspirar. (RÍE MALÉVOLAMENTE)

Algunos villanos nunca cambian. Sobre todo... ¿cómo se llamaba?

Creo que era Gregorio.

"WILLIAM CONTRA WILD"

(Risas)

No puedes atraparme, William.

Por favor, "Velocidad" es mi segundo nombre.

Vale, es Bartholomew, pero ¿no sería guay que lo fuera?

Sería superguay.

¿Sabes? Estoy muy contento de que tu madre te deje dormir aquí.

Podemos jugar a "Race Barracuda" toda la noche.

Es la hora de dormir, mis pezqueñines.

(A LA VEZ) Oh... Vale.

Buenas noches.

Esta vez has tenido suerte porque te habría machacado

en el juego. (RÍE) Ni en sueños.

Hablando de eso, buenas noches, amigo.

Buenas noches, Baby Shark.

(Música tensión)

¡Fletanes saltarines! ¿Eh?

¿Dónde está tu luz nocturna?

Oh, ya no la necesito, ya soy un tiburón grande y valiente,

pero puedo poner una si quieres.

No, qué va, está bien. Yo también soy grande y valiente.

Así que... sí...

Muy bien, buenas noches.

(CASTAÑETEA LOS DIENTES)

Tranquilo, William...

Solo es oscuridad, la ves siempre que cierras los ojos.

Ay...

(Música misterio)

Oh, vamos...

(CANTURREA)

Ay, esta noche he dormido superbién. ¿Y tú qué tal, William?

Sí, de maravilla, yo también. La mejor noche de mi vida. ¡Ay!

¡Buh! (GRITA)

(RÍE) Oh, William, qué asustadizo eres.

¡Buah! Rápido, rápido, ¿quién soy? -William.

-Pececito miedoso, pececito miedoso. (RÍEN)

¡Oye! ¡Eso no está bien, Shadow! William no es un pececito miedoso.

Sí, es verdad. Hago muchas cosas de valientes.

¿Ah, sí? ¿Cómo qué?

Como... como...

Como ir al bosque de algas.

(SE ASOMBRAN)

(Música tensión)

Venga ya, todos saben que el legendario monstruo marino

Aleta grande vive allí.

Y tú nunca te atreverías a acercarte a él.

Claro que sí. De hecho, no solo he conocido a Aleta grande,

sino que es mi amigo. ¡Ah! Guau...

No me habías dicho que eras amigo de Aleta grande.

¿Me llevas al bosque de algas para conocerlo? Porfi, porfi, porfi.

Vamos, William, a no ser que seas un pececito miedoso...

(RÍE)

Por supuesto que te llevaré al bosque, Baby Shark.

¿Por qué no iba a hacerlo? Yo no le tengo miedo a nada.

¡Sí!

Pero antes tenemos que prepararnos. Es un gran viaje, ¿sabes?

Claro que sí. Tú eres el experto.

A lo mejor si tardamos mucho en prepararnos

puede que se nos haga demasiado tarde para ir al bosque.

(Música animada)

En primer lugar tenemos que buscar la ropa perfecta.

(Continúa la música)

¿Ya estamos listos para ir a conocer a Aleta grande?

No del todo porque antes de eso...

nuestras aletas tienen que estar en forma

para entrar en el bosque de algas.

(SE ESFUERZAN)

(TIEMBLA) ¿Ya estamos listos, William?

(TIEMBLA) Aún no...

# Do, re, mi... #

¿Por qué dar clases de ópera nos prepara para el bosque de algas?

Bueno, es que el bosque de algas tiene una acústica realmente buena.

Mm... Guay.

# Doo doo doo doo doo doo. #

Uh, qué emocionante.

Sí, bueno, ya hemos llegado al bosque de algas,

pero mira esto, está demasiado oscuro para entrar.

Tendremos que intentarlo en otro momento o tal vez nunca.

Nunca también está bien.

No seas tonto, William, nuestros padres

nos dejan quedarnos hasta tarde y no hay mejor momento

para visitar un bosque espeluznante que de noche.

Además tenemos estas linternas.

¡Ay!

Vale, ¿por dónde hay que ir, mi valiente amigo?

(RÍE NERVIOSO) Bueno, tú sígueme.

# Vamos, vamos, vamos # al bosque, bosque, bosque. #

Como ya he estado aquí antes, sé que tenemos que ir...

por aquí.

¡Ah! (BUFA)

¡En realidad era por ahí!

Qué suerte tengo de que mi mejor amigo sea un experto

en el bosque de algas. Sí, claro que sí.

No hay nada que temer porque William está aquí.

(Música alegre)

# Cuando tengas miedo # haz igual que yo.

# Nada has de tener, # que William llegó,

# que William llegó.

# El bosque de algas # os voy a enseñar.

# Es aterrador # cuando hay oscuridad.

(Aullido)

# Y ninguna criatura # le hace abandonar.

# Es el pez más guay de todo el mar. # No es miedoso, ya verás. #

(TODOS) ¿Quién es un miedoso? Él no es un miedoso.

(TODOS) ¿Quién es un miedoso? ¡Ah! ¡No soy un miedoso!

# Cuando tengas miedo # haz igual que yo.

# Nada has de tener, # que William llegó,

# que William llegó.

# Mi amigo William llegó. #

(Música tensión)

Ya nos hemos adentrado bastante.

¿Por qué no volvemos nadando a casa y comemos una deliciosa merienda?

No hace falta. He traído algo de comer.

Oh, bien. Ahora no hay ninguna razón para volver.

Ay... ¿Esto está muy tranquilo, verdad?

¡Ah! ¡Musgo marino! ¡Quítamelo! Tranquilo, William, te ayudaré.

(GRITAN)

(GRITAN)

William, ¿dónde te has metido?

(BALBUCEA)

Oh, estabas ahí. Parecías un poco nervioso antes.

¿Ese musgo te ha asustado? ¿Yo? ¿Asustado?

De eso nada. Solo estaba jugando a enrollarme en el musgo.

Te vuelves en él y ruedas tan rápido como puedas.

Es un juego que solo conocemos los expertos en bosques de algas.

Guau. Hoy estoy aprendiendo mucho.

Bueno, será mejor que volvamos ya. Pero no quiero irme todavía.

Aún no he conocido a Aleta grande. Lo siento, Baby Shark.

Se está haciendo tarde y Aleta grande se acuesta temprano.

Tendrás que conocerlo otro día. A ver, ¿por dónde se salía?

Déjate de bromas, conoces esto como la palma de tu aleta.

¿Recuerdas? La canción iba sobre eso.

(RÍE NERVIOSO) Oh, claro.

(Estruendo)

¿Qué ha sido eso? Suena a algo grande.

Uh, debe ser Aleta grande.

(Chillido)

¡Tenemos que salir de aquí, Baby Shark!

No me iré hasta que me presentes a tu viejo amigo.

Hola, Aleta grande, yuju.

En cuanto a eso tengo algo que decirte.

¡Te mentí! ¡No conozco a Aleta grande y nunca he estado

en el bosque de algas! ¿Qué?

Soy un miedoso, pero me daba demasiada vergüenza admitirlo,

así que mentí ¡y ahora Aleta grande nos va a devorar!

William, lo entiendo.

No está bien mentir, pero si me van a engullir,

me alegro de que me devoren contigo.

(Rugido)

(GRITA)

(GRITAN)

(GRITAN)

Eh... ¿Nos ha comido? Yo no me siento comido.

(GIME ASUSTADO)

Espera, ¿tú nos tienes miedo?

Tranquilo, Aleta grande, no hay nada que temer.

Baby Shark y yo solo queremos ser tus amigos.

¡Pues claro!

¡Sí! ¡Amigos! (GRITAN)

Aleta grande no recibe muchas visitas y por eso se asusta un poco

cuando ve peces extraños.

No tenía ni idea de que incluso los peces grandes puedan asustarse.

Claro que sí, William. Todos los peces se asustan a veces.

(ASIENTE)

Oh, si incluso él admite que a veces tiene miedo,

yo tampoco debería avergonzarme de admitirlo cuando estoy asustado.

Nunca deberías avergonzarte de contarme nada.

A los amigos no debe darles vergüenza contarse cosas.

Entonces tampoco me avergüenza decir que estamos perdidos.

Así que, Aleta grande, amigo, como amigo,

¿podrías decirnos cómo salir de aquí?

¡Sí! Aleta grande sabe el camino.

(Música tensión)

¿Veis? Os dije que no vendrían.

Ese William es un miedoso sin agallas.

Así es. Soy un pececito miedoso. (SE ASOMBRAN)

Y no pasa nada. Pero es... ¡Aleta grande!

(GRITAN)

Vaya, es como si nunca hubieran visto un legendario monstruo marino.

Gracias por ayudarnos a salir del bosque de algas, Aleta grande.

Aleta grande siempre está dispuesto a ayudar.

¡Volved a visitarme pronto!

Lo haremos. Adiós.

(Música animada)

Buenas noches, mamá. Buenas noches, William.

¿Enciendo la luz nocturna? Eso sería fantástico.

Ah... No sería una buena noche sin mi luz nocturna.

# Se acabó, # doo doo doo doo doo,

# se acabó, # doo doo doo doo doo,

# se acabó, # doo doo doo doo doo. #

¡Se acabó!

# Alégrate,

# volveré

# y cantaré... #

En el siguiente episodio de...

# "El Gran Show de Baby Shark".

# Doo doo doo doo doo. #