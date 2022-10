# Baby Shark, turu turutu...

# Baby Shark, turu turutu...

# Baby Shark, turu turutu,

# Baby Shark.

# Este es mi show, turu turutu...

# Mi mamá, turu turutu...

# Mi papá, turu turutu...

# y William.

# Empezó la diversión,

# a disfrutar, ¡cantar y bailar!

# Aquí empieza, empieza

# "El gran show de Baby Shark". #

# "El rodeo del día de lluvia".

¡Yipi! ¡Yey!

Soy McCoy Aletas.

-Yo soy Pecos Agallas.

Y juntos somos...

Los vaqueros más duros y rápidos de todo el salvaje océano.

-Pero esta ciudad no es lo bastante grande para los cuatro.

¿Qué te parece si llevamos esta aventura fuera, Baby Shark?

-¡Digo sí!

¿Eh?

-Bueno, ahí voy...

-Odio cuando llueve bajo el agua.

-Sí, ahora no podemos jugar fuera.

-¿Va todo bien, "pezqueñines"?

Os noto más decaídos que un rape triste.

-Hola, mami.

William y yo íbamos a jugar a los vaqueros fuera,

pero no podemos porque hay tormenta.

-Bueno, también podéis vivir una aventura increíble aquí mismo,

en casa.

-Mami, eso es imposible.

-Sí, cualquier pez sabe que no se puede vivir

una auténtica aventura dentro de casa.

-Así que no se puede, ¿verdad?

Seguramente os preguntaréis por qué usted reunido hoy aquí.

-¿Será porque me he olvidado de sacar la basura otra vez?

-No. Pero hablaremos de eso más tarde.

(RÍEN)

Este es el problema:

Baby y William creen que no pueden vivir

una auténtica aventura dentro de casa.

-Eso es una tontería.

-Lo mismo digo.

Por eso vamos a organizar

una auténtica aventura de vaqueros de interior que nunca olvidarán.

Yo seré la alcaldesa. Fuerte pero extravagante.

Grandma y Grandpa serán los forajidos.

Y Teensy será su astuta compinche.

-Uh... ¿Y yo qué hago?

¿Quieres que sea el dentista vaquero?

-Pues no. Serás algo incluso mejor.

Reunión.

¿Qué os parece?

Sí. -Venga.

Es una tormenta perfecta de tristeza.

-Por todas las sardinillas, ha pasado algo terrible.

-¿Qué ha pasado, mami?

¿Y a qué viene ese disfraz de alcaldesa fuerte y extravagante?

-Yo no soy mami, soy la alcaldesa mami de Llanura Shark.

Y tenemos una emergencia de vaqueros en casa.

Los malvados forajidos Diente de Tiburón

y Barracuda Kid han sido vistos llegando a Llanura Shark.

-Esos no son forajidos, son solo Grandma y Grandpa.

-No, sí que son forajidos.

Y han secuestrado a McCoy Aletas y a Pecos Agallas.

-¿Eh? Pero nuestros juguetes están sanos y salvos.

Los hemos dejado...

(A LA VEZ) ¡Han desaparecido!

-Me temo que sí.

Y para rescatarlos, necesito los mejores vaqueros de la ciudad.

Vosotros dos.

-¿Nosotros? ¿Vaqueros? ¿Aquí?

-Me he perdido, señora Shark.

-Como creíais que no podíais divertiros dentro de casa,

os hemos preparado una auténtica aventura de vaqueros de interior.

(A LA VEZ) ¡Guau!

-Así que decidme, forasteros, ¿aceptáis el trabajo?

-Puedes contar con nosotros.

-¡Ja!

Vosotros nunca atraparéis a estos forajidos.

-¡Vamos! Tenemos que rescatar a nuestros juguetes.

-Será mejor que nos demos prisa o los perderemos en...

El traicionero cañón de los cuatreros.

Tened cuidado, esos cactus pinchan más que un pez globo.

-Esto no es un cañón, es el salón de casa.

Y estas son las plantas de siempre.

-Miradlo con atención, vaqueros.

-Ahora lo veo.

Sí que es un cañón. -Así es.

Y para cruzarlo tendremos que nadar con mucho cuidado.

Cuidado...

-Despacito.

-No os esforcéis,

no lograréis superar un desprendimiento de cojines.

(SILBA) Demuéstraselo, Teensy.

-¡Arre! Nadad como el viento.

(GRITAN)

¡Yiha!

-Por todos los chipirones saltarines,

casi nos dejan tan planos como tortitas de algas.

-Hace falta mucho más que un desprendimiento

para detener a estos vaqueros.

A ver dónde se han metido esos despiadados forajidos.

-Si conozco bien a mis suegros, digo... a los forajidos,

seguro que se han tomado un descanso para merendar en el salón.

-Este lugar está muy tranquilo.

Demasiado tranquilo.

-Quitadme las aletas de encima, rufianes.

-Deja de quejarte y no te muevas de ahí.

-¿Por qué no podía ser el dentista vaquero?

(CARRASPEA)

-Quiero decir...

Ayudadme, no soy más que un pobre tabernero

que está en apuros.

-Guau...

Pues sí que lo hace bien tu padre.

-Escuchadme, forajidos,

habéis robado nuestros juguetes

y habéis atado a este pobre tabernero,

pero vuestra suerte se ha terminado.

-Oh, Dios mío, me temo que nos han atrapado, Barracuda Kid.

-Creo que tienes razón, Diente de Tiburón.

Pero antes de que los valientes vaqueros nos entreguen al sherif,

mirad esto.

-¡Yiha!

-¡Hala!

¡Soy yo!

Guau, es increíble.

(A LA VEZ) Oh, no.

-Nos encantaría quedarnos aquí,

pero creo que no somos de vuestra puerta.

-Muy bien traído, cariño.

(RÍEN)

-Oh, qué aguafiestas.

Hemos sido derrotados por esos forajidos tramposos.

-¿Y cómo nos vamos a soltar ahora?

-Con mi fuerza de tiburón vaquero.

(RÍE) ¡Yipi! ¡Yey!

¡Somos libres!

(CARRASPEA) Ejem...

Hay un "daddy" en apuros por aquí.

(GRITA)

Gracias. (RÍE)

Si queréis ir tras los forajidos,

he oído que se dirigen a su escondite en OK Coral.

-¿En OK de qué?

-En su habitación.

(A LA VEZ) ¡Ah!

-Adelante, compañero.

Vamos a luchar contra los forajidos y a rescatar nuestros juguetes.

-¡Yiha!

-¡Arre!

¡McCoy Aletas!

-¡Pecos Agallas!

-Despedíos de vuestros juguetes.

-Arriba esas aletas, malvado rufián.

Te tenemos rodeado.

-Esperad, veo a un forajido ahí, pero ¿dónde está...?

-¿Me estáis buscando?

-¡Es una emboscada!

-Así es.

Y la única forma de que recuperéis vuestros queridos juguetes

es que los ganéis en un...

Duelo de burbujas.

(Música)

Son increíbles luchando.

Esto es insuperable.

Tal vez deberíais colgar los sombreros

y volver a la ciudad de la que habéis venido.

(RÍEN)

¡Ni hablar!

Vinimos a rescatar a alguien y eso es lo que vamos a hacer.

(CANTA)

-Y si usamos nuestra imaginación, esta será la mejor aventura

de vaqueros de interior de toda la historia.

(Música)

Muy bien, pececitos, que empiece el baile.

-¡Yiha!

-El rodeo acaba de empezar.

# Llevamos botas y un buen sombrero.

# Ya hemos llegado. Somos vaqueros.

# Hay que montar y atrapar bandidos.

# Montar, montar. # Y al débil rescatar.

# Sí. Que tiemble el mal.

# A cabalgar. Arre, arre. # No escaparán. Dale, dale.

# Es lo que nos sale mejor, # que se prepare el malhechor.

# A galopar.

# ¡Yiha!

# El rodeo va a empezar, # hay que luchar.

# A cabalgar, vamos.

# A cabalgar. Arre, arre. # No escaparán. Dale, dale.

# Es lo que nos sale mejor, # que se prepare el malhechor.

# A galopar. Arre, arre. # No escaparán. Dale, dale.

# En el oeste de este mar # debemos instaurar la paz.

# A galopar. #

(RÍEN)

¡Sí!

(Música)

Os tenemos, compañeros.

Muchas gracias.

-Estaríamos perdidos o sin vosotros, valientes vaqueros.

(A LA VEZ) Oh, gracias.

-¡Yiha! Habéis ganado el duelo de burbujas.

-Ese es nuestro trabajo, señora.

-Por las lubinas bailarinas, vaqueros,

os merecéis una invitación de taberna

de batidos por haberme ayudado tanto.

-Pues yo tengo mucha sed.

-Cuenta conmigo.

Y creo que los forajidos también deberían unirse a nosotros.

-No tenéis que pedírmelo dos veces.

Supongo que al final sí es posible vivir una aventura dentro de casa.

-Buen provecho, berberecho.

-Marchando unos batidos de remolino.

Por todas las bacaladillas,

¿quién iba a imaginar que este día acabaría tan bien?

"El monstruo viscoso".

(Música)

No puedo creer que os vayáis a presentar al concurso

de jóvenes científicos de Cueva Carnívora.

Soy amigo de dos jóvenes científicos.

-Va a ser la caña.

¿Verdad, Vola? -Ya te digo, William.

¡Choca esa aleta!

-¿Sabéis? Creo que es fantástico que no estéis siendo competitivos.

¿Y por qué íbamos a ser competitivos??

-Bueno, porque ganar sería un gran logro

para cualquier futuro científico.

-En eso tienes razón.

-Y el gran premio son delicias de cebo gratis para un año.

William, ¿qué te gusta más que las delicias de cebo?

-¡Mi mami!

Pero las delicias de cebo son lo segundo.

-Sí, es para preocuparse.

Pero en este caso, sé lo buenos amigos que sois.

-¿Una carrera hasta el ayuntamiento? -Por supuesto que sí.

Voy a ganar ese concurso.

-No, no voy a ganar y yo.

-¡Esperad!

Bueno, se acabó lo de no ser competitivos.

¡Mis aletazos!

Bienvenidos al concurso de jóvenes científicos

de Cueva Carnívora.

(Música)

¿Hank?

Guau, conozco a un tercer joven científico.

¿En qué consiste tu proyecto?

-Pues verás, Baby Shark,

permíteme presentarte la gran ciencia del... ¡helado!

Simplemente, añado hielo, nata, azúcar

y sal en esta bolsa.

-Espera, ¿le pones sal al helado?

-Sí.

La sal reduce la nata y la convierte en...

¡Tachán! ¡Helado!

-Uh...

-Ups. (RÍE)

La ciencia es deliciosa.

-Muy chulo, Hank.

Pero mira lo que traigo.

-¿Eh? Parece solo una esponja normal.

-Pero es una esponja inteligente.

He potenciado el poder de limpieza natural de la esponja

para que no solo absorba la suciedad,

sino que mejore su poder. Observad.

-¡Guau!

-¡Es fantástico! ¿Qué vas a presentar tú, William?

-Sí, bueno, me alegro de que lo preguntes.

Contemplad esto.

-¡Oh!

-¿Dónde está tu proyecto, William?

(A LA VEZ) Guau...

-He creado una nueva forma de vida. El musgo misterioso.

Puede camuflarse con su entorno y volverse invisible.

-Es alucinante.

Me alegro de no tener que elegir un ganador.

-¡Mis aletazos!

Voy a elegir al ganador muy pronto.

Así que dad los últimos retoques a vuestros proyectos... ya.

-Eh, ¿algún pez con hambre quiere probar mi helado?

-¡Mis aletazos!

No te diré que no.

-Venga, peces, vamos a probar el helado de Hank.

El cerebro no va a congelarse solo.

-No, yo creo que voy a quedarme a darle

los últimos retoques a mi proyecto.

-Sí, yo también.

-Muy bien.

Pero recordad, no importa quién gane, al fin y al cabo,

lo único importante es la amistad.

-Ajá. -Sí, por supuesto.

-Con unas cuantas mejoras seguro que acabo ganando a Vola.

(RÍE)

Esto me dará alguna que otra ventaja

sobre la competición.

Más de una.

# Soy la caña. # Soy la caña investigando.

# Soy la caña. # Soy la caña investigando.

# ¿Quieres algo? # Puedo hacerlo. Y arreglado.

# Soy la caña. -# No me extraña.

-# Investigando.

# Una bata. -# Yo unas gafas. Y a inventar.

# Mezclo y pruebo componentes # con destreza.

-# Microscopio, # tengo todo en mi cabeza.

-# Resolver problemas, pensar, # ese es mi rollo.

-# Los peces saben # que creando no me corto.

-# Si me hablas de ciencia, # soy maestro.

-# Partículas, neutrones, # pocos saben esto. Sí, sí.

-# Átomos divido en un momento.

-# Que soy la caña. -# Soy la caña investigando.

# Soy la caña. # Soy la caña investigando.

-# ¿Quieres algo? -# Puedo hacerlo. Y arreglado.

-# Soy la caña. -# No me extraña.

-# Investigando. #

(Golpe)

Se me escapó.

(Música)

¡Mis aletazos!

¡Sumérjase quien pueda!

(GRITAN)

Mirad, ha absorbido toda la fuente.

-Vola, William, ¿qué es esa cosa?

-Nos volvimos demasiado competitivos y tal vez un poco accidentalmente...

-Creamos un enorme monstruo viscoso.

-Va a dejar su pringue por toda la ciudad.

Tenemos que detenerlo. ¿Pero cómo lo hacemos?

¡Mi puerta!

(GRITAN)

William, Vola, ya que lo habéis creado juntos,

seguro que encontráis la forma de atraparlo juntos.

-O podemos dividirnos y el primero que atrape el monstruo viscoso gana.

-Trato hecho.

-¿Eh? Pero...

-¿Deberíamos...?

-¿Dividirnos y ayudarles? Sí.

Tú ve con Vola, yo iré con William.

Sabía que estas delicias de cebo de emergencia serían útiles.

Cuando aparezca el monstruo para comérselas,

lo atraparemos con aquella jaula.

-¡Oh! ¡Ya está aquí!

(GRITA)

Baby, ahora.

-¡Fuerza de tiburón!

-¡Oh, no! No ha funcionado.

-Ese monstruo puede absorber cualquier cosa.

-Sí, como la esponja de Vola.

Ahí está el monstruo viscoso.

Rápido, Hank, vamos atraparlo.

Uno, dos...

¿Dónde se ha metido?

-¡Guau! Puede hacerse invisible.

-Como el musgo de William.

¿No habéis conseguido atrapar al monstruo viscoso?

-No, absorbió nuestra jaula, igual que la esponja de Vola.

-¿Vosotros tampoco habéis podido?

-No, se volvió invisible, como el musgo de William.

-Creo que los dos hemos metido la aleta.

-Sí, ya te digo.

-Esperad, aún no es tarde para arreglar esto.

Vola, sabes que puede absorber todo como tú esponja.

Y William, sabes que puede volverse invisible como tú musgo.

-Sí...

-Si hubierais trabajado juntos para atraparlo,

no os habría sorprendido.

Tenéis que dejar de competir y trabajar en equipo.

-Baby tiene razón. Dos cerebros son mejor que uno.

-Bueno, yo tengo nueve cerebros. Pero esto no es una competición.

-Será mejor que nos demos prisa trabajando juntos.

-Bien, vamos a ver.

Las trampas normales no funcionan

porque el monstruo viscoso se ha hecho demasiado grande.

-Pero si pudiéramos encogerlo... -Podríamos meterlo en un frasco.

-Yo tengo un frasco en el ayuntamiento.

Pero no vale, está lleno de sal.

¡Sal!

-Podemos usar la sal para encoger al monstruo.

La sal absorbió el líquido del helado de Hank.

-Y también encogerá al monstruo viscoso.

Hank, eres un genio.

-No, te equivocas, soy una ballena.

-No hay tiempo para debates. Deprisa, vamos, a por esa sal.

Si acertamos, la sal encogerá al monstruo viscoso.

(GRITAN)

¡Ahí viene!

-Rápido, hay que esparcir la sal por el suelo.

-Oh, no, la sal no lo está encogiendo.

(GRITAN)

Eh, mirad, nuestro plan está funcionando.

¡Mi puerta!

¡Mis aletazos!

Necesito una ducha.

Oh... Mirad qué pequeño y qué mono es.

-¡Lo tenemos! Choca esa aleta.

(A LA VEZ) ¡Bien!

-Vola y William,

gracias por trabajar juntos

y capturar al terrible monstruo viscoso.

Habéis salvado la ciudad.

-Y eso significa...

-¿Que los dos hemos ganado el concurso?

-No. (RÍE) Crear un monstruo que arrasa

la ciudad es una violación de las reglas del concurso.

Ha ganado Hank. Su helado era "sensanatacional".

¡Yuju!

El primer premio.

-Bien, Hank.

-Bueno, al menos habéis salvado la ciudad.

-Sí. Y lo mejor es que lo hicimos juntos.

Siento haberme puesto tan competitiva, William.

-Yo también.

Tal vez el año que viene podamos presentarnos juntos como equipo.

-Me encantaría. Después de todo, tú eres el mejor científico.

-No, tú eres la mejor científica.

-No, tú eres el mejor de Cueva Carnívora.

-Y tú eres la mejor de todo el océano.

-¿Esto es una competición de piropos?

-Ay... Algunas cosas nunca cambian.