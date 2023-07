Nadando con los Sharks

# Baby Shark, # doo, doo, doo, doo, doo, doo.

# Baby Shark, # doo, doo, doo, doo, doo, doo.

# Baby Shark, # doo, doo, doo, doo, doo, doo.

¡Baby Shark!

# Este es mi show, # doo, doo, doo, doo, doo, doo.

# Mi mamá, # doo, doo, doo, doo, doo, doo.

# Mi papá, # doo, doo, doo, doo, doo, doo.

# ¡Y William! # ¡Yuju!

# Empezó la diversión.

# ¡A disfrutar, # cantar y bailar!

# Aquí empieza, # aquí empieza,

# el gran show de Baby Shark.

# Doo, doo, doo, doo, doo, doo #

"El pirata del correo"

(Música)

(CHILLAN)

No puedo creer que hoy vayamos a ir a nadar

con la Ballena Cartero.

¡Ni yo!

Ha sido el sueño de mi vida

desde que me lo contaste esta mañana.

¡Correo!

(AMBOS) ¡Ya está aquí!

(Música)

(AMBOS) Hola, Ballena Cartero.

Hola.

(AMBOS) ¡Oh!

¡Son nuestros uniformes oficiales de carteros marinos!

(Música)

¿Es demasiado pronto para llorar de alegría?

Solamente si lo haces sin mí.

(LLORAN)

(VOCALIZA)

Guau.

¿Va a enseñarnos el juramento de las ballenas cartero?

(VOCALIZA)

(AMBOS) Todos los peces tienen su paquete garantizado.

Como ballena cartero, prometo que será entregado.

!Y además rima!

Tranquila, Ballena Cartero,

no descansaremos hasta terminar el trabajo.

¿Qué equipo?

(AMBOS) ¡El equipo de correos!

¡Correo!

"Cómo ser un buen alcalde", mis aletazos. Gracias.

¡Correo!

"Soy la sepia de los abracitos. ¿Quién quiere abrazarme?"

¡Yo, yo, yo!

Tú no has visto nada de esto.

(VOCALIZA)

-¡Oh!

Gracias, Ballena Cartero.

-Hey, has hecho hoyo en uno.

¡Yuju!

Y con eso podemos decir que hemos entregado todo el correo.

(VOCALIZA)

¡Guau!

Ese paquete tiene una pinta increíble.

¿Para quién es?

(VOCALIZA)

(AMBOS) ¿Elena la ballena?

Es la directora general de Correos,

el pez más venerado que ha llevado una cartera de cartero.

Incluso sale en el sello.

Pero vive lejos, en el monte Percebe.

(Música)

(VOCALIZA)

Tiene razón, Ballena Cartero.

Todos los peces tienen su paquete garantizado.

(AMBOS) Como Ballena Cartero, prometo que será entregado.

(Música)

¿Sabéis qué? Este trabajo me parece increíble.

Tranquilo, relajante, sin nada de qué preocuparse.

(Sonar)

(VOCALIZA)

¡Eh, eh! Espera.

¿Cuidado con los piratas de los paquetes, dices?

(RÍE) Me parece que intentas quedarte con nosotros.

¡Por allí, resopla!

(Música)

Parece que los piratas de paquetes sí existen.

Atención, peces.

Soy yo, el capitán Barbaburbuja,

el pirata de paquetes más temible de los siete mares.

-Y por si no lo creéis,

hemos compuesto una canción sobre sus andanzas.

Dale, Tortu.

# Ni cartas ni paquetes # a casas llegarán

# porque el pirata del correo # lo interceptará. ¡Sí!

# ¿Tu pedido no llegó? # ¡Barbaburbuja!

# Es porque lo tengo yo.

# ¡Barbaburbuja!

# ¿Las invitaciones de boda # que mandaste?

# Pues, lo siento mucho, # pero no van a llegarles.

# Pepe está triste, # nadie fue a su cumple.

# Yo tengo sus tarjetas.

# Lo siento, amigo, # no me culpes.

# Ho, ho, no está loco, # es un gran bucanero,

# saqueando es el primero.

# Ho, ho, abre los ojos # y da igual lo que hagáis,

# se las queda. # Eso es lo que hay.

# Yo, ho, ho, # un paquete para Nena,

# busca en el buzón # sus cupones y nada.

# Soy la caña, # ni un envío se me escapa,

# ni Vigo ni Costello reciben nada.

# ¡Qué rayada!

# Ho, ho, no está loco, # es un gran bucanero,

# saqueando es el primero.

# Ho, ho, abre los ojos, # y da igual lo que hagáis,

# se las queda. # Eso es lo que hay.

# Ho, ho, no estoy loco.

# ho, ho, me lo quedo # y no te llega a ti. #

-Por si mi cancioncilla no lo ha dejado claro,

me llevo vuestro precioso botín postal.

(TODOS) ¡Sí!

Bueno,

me encanta conocer a peces nuevos con melodías alegres

y acentos encantadores, pero en este caso...

¡A nadar!

(Música)

¡Disparad los atrapapaquetes!

-¡Pum, pum, pum!

(VOCALIZA)

La ballena cartero tiene razón. Hagamos una maniobra evasiva.

(GRITA)

Avante a toda, grumetes. Ese paquete tiene que ser nuestro.

Atención, chicos.

¡Seguidme!

Un día supertranquilo para tomar el té.

Hola, Aleta Grande.

Adiós, Aleta Grande. (VOCALIZA)

Me llevo este bollito de burbumora, es mi favorito.

¡Venga, a la carga, grumetes!

(RÍE)

-¡Sí!

Caracolas, esos escurridizos peces del correo nos han dado esquinazo.

-Vamos, grumetes,

recorreremos cada centímetro del lecho marino

hasta encontrar a esos peces de agua dulce.

(AMBOS) Sí, capitán.

Casi nos alcanzan y nos roban nuestro paquete.

Será mejor que nos demos prisa y lo entreguemos

antes de que nos encuentren.

(Música)

¡Monte Percebe!

Estamos cerca.

Elena la ballena, ¡allá vamos!

(RÍE) Vuestro botín postal por fin es mío.

¡Levad anclas, izad la mesana, limpiad la cubierta de popa!

No sé, haced cosas de piratas.

(TODOS) ¡Arrr!

¡Berberechos!

Ahora no seremos capaces de entregar el paquete.

Peor aún, te hemos decepcionado, Ballena Cartero.

No merezco seguir llevando este bigote de cartero.

(VOCALIZA)

¿Sabes?

Es mucha razón. Todos los peces tienen su paquete garantizado.

Como ballena cartero, prometo que será entregado.

Es nuestro humilde y épico deber

seguir intentándolo y entregar ese paquete.

Solo tenemos que recuperarlo de esos piratas.

Vamos a doo, doo, doo doo, hacerlo.

(Música)

Paremos un momento, grumetes.

Vamos a ver qué tesoro hay dentro del paquete.

(Música)

¡Yuju!

Hora de devolver al remitente.

Por mis viejas aletas, otra vez esas serpientes escamosas.

Venga, a toda vela.

(Música)

William, Ballena Cartero, cubridme.

Voy a por ellos.

No nos arrebataréis nuestro botín.

¡Cargad los cañones de burbujas!

¡Tened cuidado!

(GRITAN)

Nunca recuperaremos nuestro paquete

si no logramos atravesar estas burbujas.

(VOCALIZA)

Buena idea, no se puede enviar un paquete por correo sin sellos.

(GRITA)

Y nada asegura mejor un paquete que un buen relleno de empaquetar.

(Música)

Vaya.

¡Toma ya! Hemos detenido a los piratas.

No os llevaréis nuestro botín tan fácilmente.

¡Fletanes saltarines, se escapa Barbaburbuja!

(VOCALIZA)

(Música)

¡Que me hundan si no es embalaje de burbujas!

No puedo resistirme a estallarlas. Qué gustito.

¡Yuju! Aquí está. ¡Lo hicimos!

Gracias por mostrarnos la importancia del seguimiento,

Ballena Cartero. Gracias a ti tenemos el paquete

y acabará llegando a Elena la ballena.

Así es, ahora solo queda una cosa por hacer.

¡Entregarlo!

(Música)

Buenos días, directora general de Correos Elena.

Buenos días.

Tenemos una entrega especial.

Gracias por entregar mi paquete en perfecto estado

y con tanta personalidad.

Espero que no haya sido mucha molestia.

En absoluto.

Bueno, tal vez un poco.

Directora general de Correos, disculpe,

tengo una preguntita de nada que hacerle.

¿Qué hay en el paquete?

Algo que desde luego merece la pena.

(Música)

(AMBOS) ¡Oh! ¿Esos son...?

Sí, así es.

Yo, Elena la ballena, directora general de Correos,

os concedo el sello de oro del buen servicio.

(AMBOS) ¡Oh!

¿De verdad está pasando esto?

(VOCALIZA)

(AMBOS) ¡Qué guay!

¿Qué equipo somos?

(TODOS) ¡El equipo de correos!

"Nadando con los Shark"

(Música)

Guau, esta visita a un estudio para ver los entrecejos de un rodaje

es increíble.

Gracias por la visita, Rayna.

Es un placer.

¿Jugamos a los caballeros más tarde, Baby?

Ya te digo. Desenvaine, caballero.

En guardia, milord.

Hey, pezqueñines, cuidado con esos premios Anémona.

-¿Son premios Anémona de verdad?

¡Qué torpe!

¡Lo tengo, lo tengo!

¡Eh!

Tú no lo tienes, pero yo sí.

(AMBOS) ¡Viene hacia mí!

¡Eh!

¡Yo lo cojo, yo lo cojo!

(Música)

¡Tachán!

¿Eh?

Y corten.

Vaya, vaya, vaya.

Acabamos de retransmitir vuestras travesuras

por toda la ciudad

y los índices de audiencia están por las nubes.

¿Quiénes sois vosotros?

Son mi mejor amigo, Baby Shark, y su familia.

(TODOS) ¡Hola!

Bueno, familia Shark, soy Sammi Audiencias,

jefe del estudio y vuestro pasaporte al estrellato.

(TODOS) ¿Eh?

Voy a conseguir que tengáis vuestro propio "reality show".

Lo llamaremos "Nadando con los Shark".

-¿Nuestro propio programa?

Pero ¿de verdad crees que nosotros servimos para un reality?

¿Qué más da?

Lo importante es ganar un premio Anémona.

-Todos lo ganaremos.

(Música)

Aquí tiene, señora Manta.

(Música)

Bueno. ¿Qué hacemos ahora?

Sed vosotros mismos.

Ya lo sé, voy a mostrar al mundo mi posesión más preciada.

Esta perforadora de alta resistencia.

Vale, pero así no.

Deberíais ser vosotros mismos, pero con más gracia televisiva.

-¿Gracia televisiva?

-Vale, tengo la sensación de que necesitáis algo de ayuda.

Tendré que enseñaros a actuar

si quiero convertiros en unas estrellas.

(Música)

El público quiere veros

vivir la vida que a ellos les gustaría tener.

Tienes que ser mucho más guay.

Vale, pero ¿cómo lo hago?

Solo tienes que ponerte esa chaqueta.

Menos monotonía y más originalidad.

Tú, haz algo que sea chulo.

¿Qué tal la triple voltereta hacia atrás que me enseñó William?

¡Tachán!

No está mal, pero que sea más guay aún.

Graba esto.

(Música)

Tachán.

(TODOS) ¡Oh!

(Música)

Vaya, tal y como esperaba.

¿Qué pasa?

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

Salid a verlo vosotros mismos.

(HABLAN TODOS A LA VEZ)

Ya sois unas estrellas del mar.

(TODOS) ¡Guau! Increíble.

Los pargorazzis quieren vuestra foto porque sois famosos.

-Por fin.

-Pero si solo somos una familia normal y corriente,

lo que siempre hemos sido.

-Pero ya no lo sois.

Fluyamos, vuestros nuevos vosotros os esperan.

Gracias, Scoops.

¿Qué te debo?

Para ti, nada.

Es gratis.

(TARAREA) A trabajar por mi comunidad.

Este queda mejor en cámara.

Gracias.

Pasa tú.

¿Estás segura?

Sí, es un honor que te cueles delante de nosotros.

Bueno, vale, si insistes.

Vaya. ¿Qué habrá en la caja?

-Cosas gratis.

-Pero ¿de verdad necesitamos todo esto?

En mi opinión, no es muy práctico acumular cosas.

-Entonces supongo que no querrás

este exclusivo exfoliante de sal marina.

-¿El del anuncio? Dámelo.

(Música)

Me alegro mucho de que no hayamos dejado

que la fama nos cambia.

Sí, yo también.

¿Baby Shark?

¿No íbamos a jugar a los caballeros?

Oh, sí, lo siento, William.

Voy a por mi espada.

Uhm...

No hay tiempo para eso.

Tenéis que ir a vuestro primer encuentro con fans.

Oh, bien.

No te preocupes, jugaremos después.

Vale, después.

Vamos, vamos, familia Shark.

El encuentro tendrá lugar en vuestro propio estudio.

(Música)

Pero es mi consulta de odontología.

Debo corregirte, era tu consulta de odontología.

Ahora es donde recibiréis a vuestros queridos fans.

Por cierto, ahí vienen.

(GRITAN)

-Aquí tienes, querida.

-Despacio, solo tengo dos aletas.

¿Seguro que estás de acuerdo con esto, Daddy?

Te encanta ser dentista. Ya lo sé.

Caracolas, ¡caracolas!

Soy su mayor fan. ¿Podría firmarme la férula?

Pero esto también es guay y me encanta la fama.

Trae aquí eso.

Ese es el espíritu.

-Mis aletazos, señora Shark.

Alcalde Anchovy,

usted no tenía que hacer cola para conseguir un autógrafo.

En realidad, solamente venía a darle sus cosas.

He recogido su escritorio ya que Sammi me dijo

que no seguiría trabajando en el ayuntamiento. (LLORA)

¿Qué? Pero si me encanta mi trabajo.

Ahora este es su trabajo

y la hora de firmar autógrafos se ha terminado.

Tenemos que hacer televisión.

¡Cámaras y acción!

Yo soy Baby Shark, el tiburoncito que causa sensación en el mar.

Yo soy Mami Shark,

hay más peces en el mar, pero solo una como yo.

Yo soy Daddy Shark, puede que tenga sangre fría,

pero mis abrazos son muy cálidos.

Yo soy Grandma Shark, mi piel es como el papel de lija,

así que no me roses al pasar.

-Y yo soy Grandpa Shark y...

Espera, ¿cuál era mi frase?

¿Quién imaginaba que fuéramos tan glamorosos?

Yo siempre supe que éramos glamorosos.

(Vítores)

Hola. ¿Qué tal?

Baby Shark.

¡William! ¿Quieres hacerte un selfi?

Sonríe.

No, no he venido a hacerme un selfi contigo.

He venido porque íbamos a jugar a los caballeros. ¿Recuerdas?

He tenido que destronar a un rey malvado sin ti.

¡Fletanes saltarines!

Lo había olvidado.

Bueno, supongo que así es la vida

de una gran estrella de la televisión.

Me prometiste que nunca cambiarías

y mírate ahora.

¿Y?

Todo se ve diferente en el reflejo de una cuchara.

No, me refiero a cómo te comportas.

El otro Baby Shark nunca habría dejado tirado

a su mejor amigo.

(Música)

William tiene razón.

El programa me ha convertido en un pez que no soy.

¡Nos ha cambiado a todos!

Tengo que poner fin a esto como sea.

(Música)

Ahora firmad aquí, las iniciales aquí y morded aquí.

¿Qué estáis haciendo?

Bien, has llegado.

Los índices de audiencia de "Nadando con los Shark"

están por las nubes

y queremos que firméis un contrato para hacer el programa eternamente.

-¿No es genial?

No, es terrible.

No somos los mismos.

Mami, tú has dejado tu trabajo.

Daddy, has dejado los dientes.

Él tiene razón.

Creo que esta crema ha hecho que me salgan ronchas.

-Espera, seguro que aquí dentro hay algo que te las quita.

-Pequeño, simple y dulce Baby, ¿no quieres fama, fortuna?

Claro. Me encanta.

¿A quién no? -Me encantaría tener una fortuna.

Pero ¿no os oís? Nosotros no somos así.

No nos importa la fama, nos importan los amigos.

No somos un grupo perfecto,

somos una familia del corazón a la cola.

¡Somos los Shark!

# Más focos no, # apaga la cámara.

# No quiero seguir así, # pero mírate, Grandma.

# Nos atrapó la fama,

# pero no pueden quitarnos # lo que somos en realidad.

# ¡Casi olvido cómo éramos!

# Sin darnos cuenta # esa fama nos cambió,

# pero el sueño terminó. # Nuestra vida es la mejor.

# Somos graciosos. # ¡Y cuidadosos!

# Somos buenos. # ¡Y dulces!

# Oh, oh, oh, la fama, no, # no es para mí.

# Oh, oh, oh, la fama, no, # no es para mí.

# No queremos más fama, no, # mejor seguir igual.

# Sin darnos cuenta # esa fama nos cambió,

# pero el sueño terminó. # Nuestra vida es la mejor.

# Somos graciosos # y cuidadosos.

# Somos buenos y dulces.

# Oh, oh, oh, la fama, no, # no es para mí.

# Oh, oh, oh, la fama, no, # no es para mí.

# Oh, oh, oh, la fama, no, # no es para mí. #

Vamos, ha sido genial.

¿Seguro que no queréis...? No.

No quiero que nos vendamos nunca más.

Pero podríamos quedarnos con la caja de cosas gratis.

(TODOS) Sí. Me parece un buen plan.

(RÍEN)

Ahora que ya no somos estrellas del mar,

tengo que ir a jugar con mi amigo.

(Música)

¿Baby?

No, soy yo, sir Babylot.

Estoy buscando un compañero de aventura,

así que dime, sir William, ¿te gustaría nadar conmigo y jugar?

Pensé que nunca lo pedirías.

(Música)

Me encanta volver a cabalgar contigo, sir Babylot.

Pues adelante, sir William.

¡Al galope!