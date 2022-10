# Baby Shark, turu turutu...

# Baby Shark, turu turutu...

# Baby Shark, turu turutu, # Baby Shark.

# Este es mi show, turu turutu...

# Mi mamá, turu turutu...

# mi papá, turu turutu... # y William.

# Empezó la diversión,

# a disfrutar, ¡cantar y bailar!

# Aquí empieza, empieza # "El gran show de Baby Shark". #

"El gran Daddy".

Qué ganas tengo de jugar al minigolf.

Me encantan las cosas mini.

-Y yo espero poder derrotar por fin a mi archienemigo, el kraken.

Hoy no ganarás, kraken. No ganarás.

-Se nos acabó el minigolf.

Venga, familia Peciluna, nos vamos a casa.

-¿Qué les habrá pasado? -No sé, vamos a ver.

¿Eh? ¿El minigolf está cerrado?

-Así es.

Ahora, el minigolf es solo mío y nadie más puede jugar en él.

-Pero eso no es justo.

El minigolf es de todos los que quieran jugar.

-No, ya no, amiguito.

Ahora me pertenece a mí, Benito Barracuda.

He comprado este minigolf y ahora, nadie más podrá jugar en él

a menos que pueda derrotarme.

Por suerte, estoy invicto.

-¡Oh!

-Sí, así es.

Mirad el tablón de los campeones.

He derrotado a todos y cada uno de estos supuestos campeones. (RÍE)

-Bueno, tal vez podamos ir a jugar al naufragio.

-Buena idea, dos pececillos como vosotros

no tendríais ninguna oportunidad contra mí.

-Puede que nosotros no podamos vencerte,

pero conozco a un pez que sí puede.

-¡Daddy, Daddy, Daddy, Daddy...!

-Muy bien, cariño. Esto ya está.

Y no te olvides de cepillarlos bien.

-No podría después de esto.

-¡Daddy, Daddy, Daddy! -¡Baby, Baby, Baby!

¿Tienes una cita concertada?

-No, pero Benito Barracuda no deja que nadie juegue al minigolf

a menos que lo derroten y nadie puede hacerlo,

o sea, que... (RESPIRA) ¿Podrías tú?

-¡Ah!

Siempre supe que llegaría este día,

es hora de que te hable de mi pasado, hijo.

Antes de que tú nacieras,

yo era el mejor minigolfista de Cueva Carnívora.

Hasta que jugué contra Benito.

Íbamos empatados hasta el último hoyo, el kraken.

-Jamás podrás superar al kraken...

Aletillas.

-¿Me ha llamado "aletillas"? Yo no...

(RÍE) No le darías ni a una ballena a un metro.

Bien por mí.

-Oh...

Dejé que sus burlas me afectaran.

Después de eso, volví a casa, colgué los palos

y dejé el minigolf para siempre.

-Siempre le he dicho que no debió rendirse a la primera.

-Pero fallé. -¿Y qué?

Solo tienes que creer en ti mismo y volver a intentarlo, cariño.

-Sí, Daddy, puede que seas el único pez

capaz de vencer a Benito y salvar el minigolf.

-Bueno, si hay algo que puede hacer que vuelva ese minigolf

es ayudarte a ti, Baby.

-¿Quieres decir...?

-Así es, es hora de que vuelva a jugar.

-Has perdido, ballena, vete ya.

-Oh...

-Vaya, vaya, vaya, mirad lo que ha arrastrado hasta aquí la corriente.

Pero si es el viejo Aletillas.

-Escucha, Benito, tienes que dejar que los peces jueguen aquí.

-No, no quiero, solo los dejaré si me derrotas.

-Entonces, supongo que tendré que retarte a una partida.

(TRAGA SALIVA) -Guau, Daddy es super guay.

-¿Por qué crees que me casé con él?

-Muy bien, amigo.

Es hora de jugar al minigolf a lo grande.

-Aquí, Raina Manta informando desde el minigolf de Cueva Carnívora

con el corresponsal especial, mi hijo William Manta.

-¡Hola!

-Gracias por informarnos de esta historia, William.

-No hay de qué, mami.

El campo rebosa de emoción

mientras estos dos grandes contendientes se preparan

para un emocionante partido de alto nivel.

Y aquí está el primer hoyo.

-Contemplad mi gran maestría.

¡Toma ya! ¡Hoyo en uno!

Buena suerte, la necesitarás.

-Tú puedes hacerlo, Daddy.

-Venga, puedo hacerlo, puedo hacerlo.

Vamos, vamos...

-¡Bien! -¡Así se hace!

-Un golpe "sensanatacional",

el doctor Shark ha hecho un hoyo en uno perfecto.

-Ahora es cuando empieza a jugar.

-¡Oh! -¡Bien!

-Oh...

¡Oh!

-Oh, no.

-El aspirante se está quedando atrás.

-¡Ah! He fallado.

-¡Sí! (GRITAN)

(GRUÑE)

¡Ah! Ya sé cómo ponerlo nervioso.

Mi pobre y torpe Aletillas.

-¿Qué? ¿Aletillas?

-Es una pena que vayas a quedar en ridículo

delante de todos estos peces.

-Qué interesante, parece que Benito

está consiguiendo poner nervioso al doctor Shark.

(RÍE)

-Oh, le va a costar pasarlo.

-¿Qué está pasando? Daddy parece muy nervioso.

-Benito se está burlando de él, tu padre está perdiendo

la confianza en sí mismo.

-Observa y aprende.

Por eso yo sigo siendo el campeón y tú solo eres un bobo.

-Ah, tal vez tenga razón.

# Mi juego no es como yo quiero, # voy perdiendo.

# Perdiendo.

# -Pero esto no acaba # hasta que llegues al final,

# puedes hacerlo, ¡di!

# "Mi juego es el mejor".

# En el hoyo céntrate, # sabes qué tienes que hacer.

# No te rindas, porque eres el rey.

# Nadie te gana al minigolf # en el green, no te vas a rendir,

# eres el gran Daddy, un pez gordo, # mi héroe, tú sigue así.

# Juega ya, # sé que eres capaz de ganarle.

# Tú sabes.

# Esto no acaba hasta que llegues # al final, puedes hacerlo.

# ¡Di! "Mi juego es el mejor".

# Dilo, dilo, dilo.

# "Soy el mejor", dilo, dilo, dilo. # "Soy el mejor".

# Da un buen golpe, # sé que eres capaz de ganarle.

# ¡Di! "Mi juego es el mejor". #

-¡Bien!

-¡Ese es el tiburón con el que me casé!

-El doctor Shark ha logrado darle la vuelta al torneo

y alcanzar a Benito justo a tiempo para el último hoyo.

-En el hoyo más complicado.

(Grito)

¡El kraken!

-Observa y aprende, Aletillas.

¡Au!

-El doctor Shark tiene una oportunidad de ganar,

pero necesitará un hoyo perfecto, en un solo golpe.

-Ah, vamos, puedo hacerlo.

-Es igual que la última vez,

prepárate para volver a perder contra mí,

Aletillas.

(ECO) "Aletillas, Aletillas..."

-Oh, no puedo.

¡Tiempo muerto!

-¿Lo veis? Ha perdido los nervios.

-¿Qué te pasa, papá?

-Benito tiene razón, voy a meter la aleta como la última vez.

-Solo tienes que creer en ti mismo, cariño.

-O tal vez,

debería rendirme antes de volver a quedar en ridículo.

-Solo hace eso cuando está nervioso. ¡Espera! Eso es.

Daddy, cuando uno de tus pacientes tiene una caries,

¿le dices que se rinda?

-Por supuesto que no.

Le digo que debe cepillarse y cepillarse.

-Pues si no te rindes con los dientes de sus pacientes,

¿por qué te rindes contigo mismo?

-Tiene razón.

No puedo rendirme ahora.

Es hora de golpear la bola como tú sabes.

-Después de un tiempo de descanso inesperado,

el doctor Shark vuelve al campo de juego.

-Pero ¿podrá superar al kraken?

-No tienes ninguna posibilidad, Aletillas.

-¿Sabes, Benito? -¿Sí?

-Yo no me llamo Aletillas.

Me llamo Daddy Shark.

-¡Lo ha conseguido!

(GRITAN Y VITOREAN)

-¡Sí! -Oh, vale, ya lo digo yo.

El minigolf vuelve a estar abierto a partir de ahora...

(SUSPIRA) Para todos.

(VITOREAN)

-Lo lograste, Daddy. -Ahora, todo el mundo sabe

lo que yo siempre he sabido, que eres un campeón.

-Teníais razón.

Solo necesitaba creer más en mí mismo.

Venga, vamos a jugar una partidita.

-Disfruta de tu celebración, Aletillas,

esto no terminará aquí para Benito...

-¡Uh! -¡Ah!

¡Eh, cuidado!

-Nos encontramos de nuevo, kraken.

-¡Sí! -¡Lo hice, he derrotado al kraken!

-Bien hecho, William.

-Noticia de última hora, mi hijo es increíble.

"Adiós, Rocky".

¡Es hora de levantarse!

¡Pequeño Hankie, es hora de despertarse!

(RÍE)

-¡Ah! ¡Yupi!

Buenos días, Rocky, es hora de nuestra rutina diaria.

Lo primero es lo primero.

¡Un superabrazo!

Ahora, vamos a hacer nuestras camas.

(RÍE) Tienes razón, Rocky, esta pasta de dientes

es como una fiesta de menta en mi boca.

Buenos días, papá. -Buenos días, "pezqueñín".

Oye, ¿qué vais a hacer Rocky y tú hoy?

-Hemos quedado con Baby Shark en el naufragio.

-¡Oh! Parece que os espera un día la mar de divertido.

(RÍEN)

-Sí, como siempre, papá, adiós.

¡Ah! Rocky también dice adiós.

(RÍE) No hay nada como un niño y su mascota roca.

-Qué bien que por fin hayamos descubierto una estrategia

para el balancín.

-Se necesita una pandilla para entretener a Baby Shark.

(RÍE) Buen chiste, William.

¿Cómo dices, Rocky? ¡Oh!

¡Eh! Rocky también quiere subir al balancín.

-Pues claro, es todo suyo.

(GRITAN Y RÍEN)

-Ah.

Esto es lo mejor.

-Eh... Hank, no te estás moviendo.

¿Quieres que me ponga en el otro lado?

-No, a Rocky y a mí nos gusta así.

Nos equilibramos perfectamente.

Mola un montón.

-¿Sabes qué más mola? El tobogán.

-¿Qué? ¿El tobogán?

-Os echo una carrera. -Venga, pececitos, ¡vamos!

-Ah... -¿No vienes, Hank?

-¿Qué? Pues claro,

el tobogán siempre me da un poco de miedo,

pero con Rocky, sé que podré hacerlo.

-¡Bien!

-¡Vaya! ¡"Luctástico"!

-¡Épico!

(RÍE)

-¡Fenomenal!

-¡A deslizarse!

-¿Eh?

Oh, el tobogán da bastante miedo.

Pero seré valiente mientras tú estés conmigo, Rocky.

¡Un superabrazo!

(GRITA) ¡Rocky! ¡No!

Oh, no puedo deslizarme por el tobogán sin ella.

¡Ah!

¿A dónde ha ido Rocky?

-No te preocupes, te ayudo a buscarla, seguro que aparecerá.

¡Hank! Mira, Rocky está aquí.

-¡Rocky! Te estaba buscando.

(GRITA)

-Espera, yo la cogeré. -Espera, espera, espera.

¿Es que no lo ves? Está jugando con sus nuevas amiguitas.

-Eh... -Hola.

Encantado de conoceros.

Yo me llamo Hank y este es Baby Shark.

(ASIENTE)

(ASIENTE)

Sí. Oh.

Muy bien, entonces, nos vemos luego, que os divirtáis.

-Eh... ¿Te han dicho algo las piedras?

Yo no he oído nada. -¡Oh!

Lo siento, me olvidé de que no hablas su idioma.

Rocky se va a quedar ahí pasando el rato

con sus nuevas amigas.

-¡Oh! Qué bien. -Sí.

Ya la veré mañana.

(SUSPIRA)

(RÍE)

¡Pequeño Hankie, es hora de despertarse!

-¡Yupi!

¡Buenos días, Rocky!

Oh, es verdad, lo olvidé.

Rocky se quedó a dormir con sus nuevas amigas anoche.

(SUSPIRA)

(RESOPLA) Fiesta.

-Buenos días, "pezqueñín", ¿qué vais a...? Oh.

Eh, ¿dónde está Rocky?

-Está con unas amigas nuevas que conoció en el naufragio.

-¿De verdad? No sabía que podía hacer eso.

¿Por eso pareces un poco triste hoy?

-Tal vez, pero no pasa nada, porque hemos quedado más tarde.

-Bueno, eso está muy bien, pásalo en grande, hijo.

-Ajá. Lo intentaré.

¡Hola, Rocky! ¿Estás listo...? ¿Eh?

¿Qué... qué dices?

¿Quieres pasar más tiempo con tus nuevas amigas?

De acuerdo, claro, lo entiendo.

(SUSPIRA)

-Eh, Hank, vamos a tirarnos por el tobogán, ¿quieres venir?

-Gracias, pero no puedo. -¿Por qué no?

-Rocky está ocupado y a mí me da mucho miedo

bajar por el tobogán sin él.

(SUSPIRA) Quizás la próxima vez.

-¿No veis a Hank un poco triste?

-No, qué va, está bien, mirad, se está subiendo al balancín.

(Chirridos)

Oh, no, me he equivocado.

Eso es bastante triste.

-Oh, se está comprando un helado de chocolate

porque echa de menos a Rocky.

-Puede que eso sea lo más trágico que he visto en toda mi carrera.

-No puedo quedarme aquí flotando mientras nuestro amigo está triste,

peces, reunión.

Hank está triste porque nunca ha hecho nada sin Rocky.

¿Qué podemos hacer para animarle?

-¡Oh! Ya lo tengo, ¿por qué no recuperamos a Rocky?

Después de todo, solo es una piedra.

-Quizás solo sea una piedra para nosotros,

pero es mucho más que eso para Hank.

-Esa piedrecita hace que Hank se sienta seguro, como una mantita.

-William, piensa en cómo te sentías

con tu viejo delfín de peluche, Chips.

-Oh, sí.

Solo me sentía valiente cuando Chips estaba conmigo.

-Exacto, y ahora mismo, Hank no sabe

que puede ser valiente sin Rocky.

Vamos a animarle.

-Hola, Hank.

-¿Quieres venir al tobogán con nosotros?

-El mundo nos está esperando. (SUSPIRA)

Muchas gracias, chicos, pero sin Rocky,

eso me da demasiado miedo.

-Vamos, Hank, te demostraremos que puedes ser tu propia roca.

-Pero, pero ¿cómo?

-Tú escucha.

-¡Ah!

# Solo no estás, tienes valor.

# Confía en ti, supéralo.

# Eres el mejor, ¿no lo ves?

# No tienes que escapar. Qué va.

# Mira ese tobogán. Qué guay.

# Y lánzate, convéncete.

# Lo conseguiré, lo haré, yo puedo.

# Lo conseguiré, no me da miedo.

# Todo es posible, no dudes, # solo tienes que intentarlo.

# Lo conseguiré.

# Yo solo saltaré.

# Lo puedes conseguir, tururu.

# Tú puedes, y solo tú.

# Lo conseguiré. Lo haré, yo puedo.

# Lo conseguiré, no me da miedo.

# Todo es posible, no dudes, # solo tienes que intentarlo.

# Lo conseguiré. Yo solo saltaré.

# No lo dudes y lánzate. Tú puedes.

# No lo dudes y lánzate. # Lo conseguiré. #

(RÍE)

Tienes razón, Bola, puedo hacer muchas cosas sin Rocky.

Venga, pececitos, vamos a jugar.

(RÍEN)

-Parece que te lo estás pasando bien, Hank.

-Esto tiene sus altibajos. (RÍE)

Pero es muy divertido. Gracias, pececitos.

Sobre todo, a ti, Bola. -¿Por qué?

-Por demostrarme que puedo tener confianza en mí mismo sin Rocky.

-Ah...

No ha sido nada, ¿qué quieres hacer ahora?

-Eh... ¿Una carrera hasta el tobogán?

(RÍEN)

-Vamos allá. (GRITA)

-¡Puedes hacerlo!

-¡Yuju! -¡Yuju!

-Ay.

Vale, aquí estamos, en la entrada del tobogán.

Ay, nunca me he deslizado por él sin Rocky.

-¿Estará bien Hank?

-Oh, no, creo que sigue con miedo a tirarse.

-¡Puedes hacerlo!

-¡Ánimo, Hank! -¡Sí, vamos!

-Eh, todos están animándome.

-Recuerda la canción, no lo dudes y lánzate.

-¡Ah! ¿Rocky también me está animando?

Sí, tiene razón la canción, lo conseguiré.

(RÍE) ¡Esto es superdivertido!

¡Oh!

-¡Hank!

(RÍEN Y VITOREAN)

-Gracias, amiguitos.

(SUSPIRA) Me encanta tener a Rocky a mi lado.

Pero ahora, sé que puedo hacer cosas solo.

No tenía ni idea. ¿Eh?

¿Qué dices, Rocky? ¿Que soy el mejor?

(RÍE)

Tú también eres el mejor. ¡Superabrazo!