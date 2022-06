# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark.

# Este es mi show, # doo doo doo doo doo.

# Mi mamá. # Doo doo doo doo doo.

# Mi papá. # Doo doo doo doo doo. #

¡Y William! ¡Yuju!

# Empezó... # doo doo doo doo doo,

# la diversión... # doo doo doo doo doo,

# a disfrutar, # doo doo doo doo doo. #

¡Cantar y bailar!

# Aquí empieza,

# empieza # "El Gran Show de Baby Shark".

# Doo doo doo doo doo. #

"EL DIENTE DE LECHE"

¡Baby Shark!

¡Eh, Baby Shark!

¿Está mi pececito listo para desayunar?

¿Cantan los tiburones?

La respuesta es...

# Sí. # (RÍEN)

Habrá tortitas de alga recién hechas en unos minutos.

(LE RUGEN LAS TRIPAS) No sé si voy a poder esperar tanto.

Acepta un consejo

de tu sabio, digno

y, me atrevería a decir, atractivo abuelo.

La paciencia es una virtud.

(Cojín de pedos)

¡Uh! (RÍEN)

-Las bromas también son una virtud. (RÍE)

No estoy muy segura de que eso sea así, Abuela.

Las bromas demuestran

la absoluta aleatoriedad del universo.

Eso y tener que esperar las tortitas.

(LE RUGEN LAS TRIPAS) Pero es que tengo tanta hambre...

¡Ña ña ña!

Baby Shark Brooklyn, ¿qué estás haciendo?

¿Qué? ¡No aguanto más!

Creo que uno de mis dientes está suelto.

¡Ah! ¿Un diente suelto?

No te preocupes

porque resulta que tu papi

es el mejor dentista de Cueva Carnívora.

¡Vamos a mi consulta dental!

(Música suspense)

Mm...

Muy bien, ahora di: "A".

¡A!

¿Y bien?

¿Cuál es el diagnóstico, doctor Daddy?

Está claro, tienes un diente suelto.

Es el rito de iniciación de todo tiburón que se precie.

Y cuando se caiga

recibirás la visita del Pez Hada de los Dientes.

¡Oh! ¿El Pez Hada de los Dientes?

(ASIENTE) Es un pez mágico y muy misterioso.

Pones un diente debajo de tu almohada

y puff, te lo cambia por un reluciente euro de arena

mientras duermes.

¿Un euro de arena entero?

Pero, ¿cómo sabe que mi diente está ahí?

Cuenta la leyenda que tiene una varita

para rastrear dientes.

Su radar tiene un largo alcance

y puede rastrear hasta el diente más pequeño

y nunca falla. ¡Eso es fantástico!

Papá, corre, sácalo con tus poderes de dentista.

(NIEGA) No te precipites, caballito de mar.

Ese diente pequeño y bailón saldrá cuando esté listo.

No puedes acelerar el proceso. Mm...

(Risas)

Sí, este diente está muy suelto.

¿Estás pensando lo mismo que yo, Baby Shark?

Desde luego, William.

Ahora mismo estoy pensando...

(AMBOS) "Que tenemos que hacer lo que sea para sacar este diente

y así echarle la aleta a ese fantástico euro de arena".

Lo que acaba de pasar es una conexión mental de amigos

y ahora, saquemos de una vez este diente.

# Sacar ese diente.

# Sacar ese diente. # Que otro nuevo saldrá.

# Sacar ese diente. #

Sí, pero, ¿cómo lo sacamos?

# Yo me lo quiero quitar. #

¡Ya está!

# Yo sacaré ese diente

# porque debe venir # el Pez Hada de los Dientes. #

¿Eh? ¿Qué estamos haciendo junto a la corriente marina?

¿Y... por qué está mi diente atado a esa ancla?

Piénsalo bien. La corriente marina

nos puede ayudar a nadar superrápido.

(ASIENTE)

Pues no lo pillo. Es mucho más potente que tu diente.

Mira, ahora que hemos atado el diente al ancla,

solo tenemos que lanzarla a la corriente marina.

Si esto es lo que tengo que hacer para conseguirlo,

entonces, adelante, lo haré. ¡Vamos!

Ven conmigo, grandullón. Muy bien, dientecito,

es hora de salir de la boca.

(Música intriga)

(Música triunfal)

(AMBOS) ¡Yuju!

¡Lo logramos! ¡Sacamos ese diente!

¿Un momento? ¿A dónde va? ¡William, voy a perder mi diente!

Uh. ¡Ajá!

(TARAREA) ¡Toma ya!

¡No! ¡Que se va a perder de verdad!

Voy a entrar a la corriente.

Oh... Esto no me gusta.

(Música acción)

¡No te vayas, dientecito! ¡Baby Shark, espera!

Baby, espera. Como tu pez piloto, tengo que decir que lo mejor sería

pararnos un minuto y trazar un plan. ¡No, William!

¡Estamos muy cerca! puedo sentirlo en mis aletas.

¡Démonos prisa!

Por aquí... no.

Por aquí tampoco. ¡No corras tanto!

¡Por aquí! Estoy seguro de que es por aquí.

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Ah, ay!

¡Oh!

Mira... Qué montón de agua.

No hay problema, podemos hacer...

(TARAREA)

¡Cualquier cosa! ¿Verdad?

Así que... a buscar por todo el mar.

¡Dientecito!

# Yo te cuidé bien # y te cepillé.

# En cuanto te soltaste, # no te he vuelto a ver.

# Te solía limpiar # con el hilo dental.

# Y ahora te perdí. # Diente, vuelve ya.

# Diente, vuelve ya. # Diente...

# Ahora yo te echo de menos. # No puedo sonreír.

# Yo no quería perderte. # Flota hacia mí. #

# Ahora él te echa de menos, # no puede sonreír.

# Él no quería perderte. #

# Flota hacia aquí. #

# Oh, mi diente, # vuelve hasta mí, sí. #

(Sonar)

Mi varita rastreadora de dientes no miente.

Tienes un diente que encontrar, ¿verdad?

(AMBOS) ¡Ajá! Eres el... ¡Ah!

El Pez Hada de los Dientes. Ese es mi nombre,

no lo gastéis o sí.

(AMBOS) ¡Alucinante!

(NIEGA) Lo arrancaste demasiado pronto, ¿eh?

(ASIENTE)

Tendrías que haber esperado un poco más.

(ASIENTE)

Y ahora mi rastreador tiene toda la información

que necesita, así que vamos a buscar ese diente.

(A LA VEZ) ¡Sí!

(RÍEN)

Vaya, esta varita de rastreo es muy moderna.

¡Sí! ¿Tiene aplicaciones de juegos? El rastreo de dientes

no es un juego, pero os enseñaré cómo va

o, como me gusta decir, cómo mastica.

(RÍE) Es una broma del gremio dental.

Vamos, Pez Hada de los Dientes, hay que darse prisa.

Más despacio, pececito, no puedes meter prisa a la varita.

(Música intriga)

Por aquí.

¡Hemos encontrado el ancla! Oh.

¿Pero dónde está el diente?

No está aquí.

Se está alejando... y muy rápido.

¡Dientecito!

(Música acción)

¡Puaj! Lo tienen esas serpientes marinas.

Cómo no, tenían que ser las serpientes.

Se dirigen a...

¡No puede ser! La Caverna de Coral.

(Música misterio)

A las serpientes marinas les encanta esconder objetos de valor

en las profundidades de las galerías de la Caverna del Coral.

(AMBOS) Guay...

(A LA VEZ) ¡Eh!

Uy... Y lo hacen porque ningún pez ha logrado nunca superar sus trampas.

¡Mirad, ahí está!

(SILBAN)

¡Ningún pez se lleva el diente de leche de Baby Shark

y se sale con la suya! ¡Dientecito, allá voy!

¡Ay!

Ay.

(Trinos)

(RÍEN)

¡Vamos, tenemos que darnos prisa! No...

La razón por la que me metí en este lío

es porque intenté acelerar las cosas.

Ahora, voy a tomarme mi tiempo. ¡Muy bien dicho!

¿Listo para convertir la conexión mental de amigo

en una buena canción?

Espera un poco...

¡Ahora!

(Música tensión)

# Aún te echo de menos. # No puedo sonreír. #

# Yo no quería perderte, # flota hacia mí.

# Oh, mi diente, # vuelve hasta mí, sí. #

¡Sí! ¡Yuju!

Ha sido impresionante. ¿Cómo te llamas, pequeñín?

Baby... Baby Shark.

Puede que no esté bajo la almohada, pero un diente es un diente.

Aquí tienes tu premio. Guau...

Eh, gracias, pero... no hay prisa.

Creo que voy a quedarme con este diente un poquito más.

Oh... Bueno, como tú quieras. ¿Sabes, Pez Hada de los Dientes?

Puede que perdiera un diente, pero me alegra haber encontrado

a una amiga buscándolo. Ay, qué bonito...

Tenemos que repetir esto otro día.

(RÍE) Es un diente tan bonito.

Estamos muy orgullosos de ti, Baby.

(RÍE) Empiezas aparecerte a mí.

(RÍEN)

Buenas noches, pezqueñín.

¡Buenas noches!

Uh...

Me alegro de verte. ¡Baby Shark!

A ver si lo adivino, has cambiado de opinión y quieres darme ese diente.

No. Echaba de menos a mi nueva amiga y pensé que podíamos cantar una

o dos canciones. Oh... Yo no me sé ninguna canción.

¡Venga! ¡Esta sí te la sabes! Ah...

# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark. #

"LA BABOSA PEGAJOSA"

(Música)

(HUELE) Me encanta el olor de las hojas de cálculo por la mañana.

Y el olor de las tortitas de algas recién hechas.

(HUELEN) Ah...

¡Hoy es el día de aletaball en Cueva Carnívora!

Buenos días a ti también. Atento, Baby Shark.

Lanzamiento de alga con efecto.

Eh, buena captura. Bueno...

¿Vas a jugar con el equipo de siempre?

Ajá. Los mejores deportistas, también conocidos

como mis amigos, estarán allí.

¡Vola! Con su famoso lanzamiento. ¡Bola rápida de remolino!

¡Chucks! El caballito de mar más veloz que existe.

¡Arre!

¡Goldie! Un nuevo fichaje con propensión al dramatismo.

¿Perder? ¿Quién? ¿Yo? Eso nunca, cielo.

¡Hank! El adorable ballenato que mantiene unido al equipo.

Bien, Rocky, es hora de jugar. Y, por supuesto... ¡William!

¡Esperad! Había quedado con William.

¡Tengo que irme!

(AMBOS) ¡Que te diviertas!

¡William!

¡Ay! Baby, por fin has llegado.

Venga, llegamos tarde al partido de aletaball.

No te preocupes, conozco un atajo. ¡Ven por aquí!

(Música)

(Frenazo)

Baby, esto no es un atajo. Es... la guarida de la babosa pegajosa.

¿No has oído hablar de ella?

Te babea hasta hacerte pedazos.

(Gruñido)

Vamos por el camino largo.

¡Hola, pescaditos! ¿Listos para jugar?

Ya te digo. -Sí.

-Ajá. Oh, qué bien.

Gracias por traer la pelota, Hank. ¿Eh? Oh...

(RÍE) No, no. Esto no es una pelota de aletaball.

Ese mi piedra mascota, Rocky. Eso sí que es una pelota. ¿Ves?

¡Son completamente diferentes!

-Ah, vale. Usaremos esa entonces. Venga, que empiece el partido.

(A LA VEZ) ¡Sí!

Deséame suerte, Rocky.

(Música animada)

# Es tu turno, # juega y hazlo bien.

# Concéntrate. # Tú lo puedes hacer.

# Dale fuerte # y a correr.

# Mueve las aletas con tus amigos.#

# Juguemos... # Sí, sí. #

# Vas a pasarlo muy bien. #

# Juguemos... # Sí, sí. #

# Y si ganas o si pierdes, # no te debe importar.

# Solo diviértete # en el fondo del mar.

# Sal al campo # para disfrutar.

# ¡Empieza ya! # Vas a pasarlo muy bien. #

# Juguemos... # Sí, sí. #

# Con tus amigos. #

# Juguemos... # Sí, sí. #

# Con tus amigos. #

Esta vez voy hacer un "home run". Lo siento en mis aletas.

No... si yo puedo evitarlo. ¿Dónde se ha metido esa pelotita?

Uh... ¡Oh! Aquí está.

¡Prepárate para mi bola rápida de remolino!

¡Ahí va! ¡Toma ya!

Guau... ¡Buen golpe, Baby!

Tal vez haya sido demasiado bueno. Esa es la guarida

de la babosa pegajosa. Bueno, parece que no volveremos

a ver es pelota de aletaball. ¡Eh! ¿Alguien ha visto a Rocky?

Lo dejé aquí encima.

-Oh, oh... Es posible que tal vez, por equivocación,

lanzase a Rocky.

-¡Rocky!

(Música tensión)

¡Rocky! Está ahí, está ahí abajo.

(Continúa la música)

(RUGE)

(GRITAN)

-Lo siento, Hank, ha sido un accidente.

Te buscaré otra piedra.

-¡No puedo reemplazar a Rocky!

"Ha estado conmigo desde que era pequeño

en los momentos buenos

y en los malos.

Es mi piedrecita de la suerte. No sé qué haría sin él".

Oh... Qué amistad tan bonita. Tenemos que salvar a Rocky.

Tal vez podríamos... Bueno, digo yo, pedirle a la babosa pegajosa

que nos lo devuelva.

¿Pedirle que nos lo devuelva? ¡Es una bestia feroz!

(Rugido)

Oh, no. Se ha llevado a Rocky al interior de su guarida pegajosa.

-No te preocupes, se me ha ocurrido una idea.

Puedo hacer un túnel para llegar hasta Rocky.

-¿No sería más rápido preguntar a la babosa?

Ay...

(Música acción)

Rocky debe estar por aquí.

O no. Hola, mami. Hola, Baby.

Pececitos, parece un partido de aletaball muy interesante.

Señora Shark, ni se lo imagina.

Escuchad, equipo, solamente nos queda una opción.

Una arriesgada misión de rescate.

Vamos a colarnos en la guarida de la babosa pegajosa.

(TODOS) Oh... -Qué miedo...

Pero no os preocupéis, tengo un plan.

Tenemos que alejar a la babosa de su cueva.

Así que, Goldie, tú te vas a encargar de distraerla.

He nacido para ese papel.

William, Vola, y Chucks vendréis conmigo.

Mientras Goldie mantiene ocupada a la babosa,

nos escabulliremos, entraremos en su cueva

y salvaremos a Rocky.

Entendido. De acuerdo.

-¿Y yo qué? ¿Cuál es mi trabajo? Sácame, entrenador.

Hank, estás muy implicado. Te preocupas tanto por Rocky

que podrías ir directo a por la babosa.

Por eso te voy a dar el trabajo más importante. Vigilar.

¿Vigilar?

Ajá, y nos avisarás cuando sea seguro salvar a Rocky.

Entendido, capitán.

Operación de rescate de Rocky supersigilosa a la de tres.

¡Una, dos y tres!

(A LA VEZ) ¡Operación de rescate de Rocky supersigilosa!

A mí me vale.

Muy bien, Goldie, tu gran momento por fin ha llegado.

Es tu oportunidad de actuar.

Hola, babosa pegajosa.

Es la hora del show Goldie, la mejor artista del fondo del mar.

-Chicos, no hay meros en la costa. Esa es la señal. Venga, a nadar.

(GOLDIE CANTURREA)

(SUSURRA) Sed sigilosos, muy sigilosos, sed supersigilosos.

Babas...

(TODOS) Aj...

(GOLDIE) "Eh, babosa, no, no, no. Mira aquí".

-¡Está distraída! ¡Ya podéis seguir!

Vamos, casi hemos llegado.

(Música animada)

Buscad bien, tiene que estar por aquí.

Mirad cuánta basura. -Sí, y cuántas babas...

Ahí está. ¡Rocky! ¡Lo hemos encontrado!

(A LA VEZ) ¡Yuju! ¡Bien!

# Apareció, # doo doo doo doo doo,

# ya está aquí, # doo doo doo doo doo,

# ya está aquí, # doo doo doo doo doo,

# Ya está... #

(GRITAN)

-Mm... (GRUÑE)

-Babosita, espera.

(RUGE)

Oh, se acabó la fiesta.

A babosa pegajosa no le ha gustado mucho mi baile.

Es hora de bajar el telón.

-Rocky no es el único que tiene problemas.

Ahora todos mis amigos van a ser babeados.

¡Se acabó! Tengo que hacer algo para evitarlo.

Tranquila, babosa. Babosita buena...

(GRITAN)

¡Hank! ¿Qué estás haciendo?

Lo que debería haber hecho desde el principio.

Venir directamente a hablar con babosa pegajosa

y explicarle amablemente nuestra situación.

Hola, señora babosa o señor babosa. Perdona, pero perdí mi piedra

en tu guarida, debería haberte preguntado, pero tenía miedo

y bueno, lo que intento decir es... ¿podrías, por favor, por favor,

por favor, no babearnos?

(JADEA)

(RÍE)

Eh, la babosa pegajosa no da ningún miedo.

Creo que solo quiere jugar.

Pues vamos a jugar.

(RÍEN)

Eh, babosa pegajosa, tráemelo.

(TODOS RÍEN)

Pues enfrentarnos a nuestros miedos no era tan arriesgado

después de todo. Deberíamos haberte escuchado, Hank.

Yo me alegro de tener conmigo a nuestro seguidor número uno.

¿Quién es el mejor?