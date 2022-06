"EL DÍA DEL SÍ"

(Música)

(TODOS) ¡Oh!

-Miradlo, era un pezqueñín encantador.

-Era muy guapo. (A LA VEZ) ¡Oh!

¿Qué es lo que estáis haciendo por aquí?

Estamos viendo fotos tuyas de cuando eras un niño.

¡Oh! ¿Qué es eso?

Es Daddy diciendo que no a un caramelo de algas.

Pero por qué, si son geniales.

Los caramelos de algas son traicioneros.

¿Qué llega después de muchos? Una caries.

Y ese es Daddy diciendo que no a montar en patinete.

¡Son incontrolables! Vaya, Daddy,

parece que te has perdido un montón de diversión

por decir que no cuando podrías haber dicho sí.

Venga ya, digo sí a muchas cosas.

¿Podemos cenar helado?

(RÍE) No.

Oh, vamos, parece como si siempre estuviera diciendo que no.

Tu primera palabra fue no. Acéptalo, cariño,

el no es como tu configuración de fábrica.

Tienes que salir de tu zona de confort.

Oh, ya sé, hoy podría ser tu día del sí.

Un día entero diciendo que sí a todo lo que te pidan.

¿Qué, qué dices?

¿Sí?

(RÍE) ¡Entonces, vamos!

(Música)

Este va a ser un día histórico, ya verás.

Pues sí, mejor me quedo en casa. (RÍE) Buen intento.

¿Qué hacemos primero?

(Música)

Ya lo sé, podemos bailar con la anguila

que baila como un robot. Ah...

Mira eso, Rayna y William. ¿Qué hacéis por aquí?

Hola, doctor Shark. Ayudo a mi madre con su reportaje,

está buscando una buena noticia.

Pero no estamos teniendo suerte.

Cueva Carnívora parece estar invadida por una aburrida rutina.

Todos los peces deberían tener un día del sí, como mi padre.

¿Un día del sí? Qué curioso. Bait, graba esto.

Es un día del sí y cómo pueden hacerlo ustedes en casa.

El día del sí es un día en el que debes decir sí a todo.

Es un día sorprendente. Fascinante.

¿Qué tal enfrentarse a un calamar gigante

en una pelea de cosquillas? Ah...

¿A quien no le gusta reírse?

¿Y si un pez mariposa te reta a un concurso de miradas?

Tienen cuatro ojos.

¿Me recuerdas por qué estoy haciendo esto?

Daddy, me alegro de que lo preguntes.

(Música)

# Yo solo quiero jugar

# y tú me dices no, no, no, no.

# Me dices que no, no, no,

# y se acabó # porque ahora vas a decir

# siempre que sí.

# Sí, sí, te vas a divertir, # vive aventuras sin fin.

# Sí, sí, te vas a divertir, # el mundo se abre al decir

# sí, sí, sí, sí, sí, sí,

# sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

# sí, sí, ¡sí! #

Pero decir no es razonable, decir no es práctico.

# ¡Di que sí! # Oh, no.

# ¡Di que sí! # Yo, bueno...

# ¡Di que sí ya! # Vale, vale.

# ¡Di que sí ya! # Voy a decirlo.

# ¡Sí, sí, sí, sí, sí!

# Sí, sí, te vas a divertir, # vive aventuras sin fin.

# Di sí, sí, sí, # te vas a divertir,

# el mundo se abre al decir

# sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. #

-Aquí Rayna, la manta, informando.

El día del sí ha llegado oficialmente en mi rallador.

¿Seguiremos la pista de este tiburón? Creo que la respuesta es sí.

-Si no lo veo, no lo creo. -Espero que esté bien.

Tranquilos, todo irá bien.

# Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

Ese tiburón es toda una inspiración.

¡Qué bien me lo he pasado!

¡Ah! Ha sido divertido. Si hubiera hecho antes el día del sí,

ahora no tendría miedo de montar en patinete.

Nunca es tarde para intentarlo. Papá, ¿quieres ir al naufragio?

¡Sí!

(Música tensión)

No lo tengo muy claro.

¿Y si pierdo el control? ¿Y si te lo pasas superbién?

¡Oh! Tienes razón.

Vamos allá.

(Música)

(GRITA)

¡Lo estás... doo doo doo haciendo!

¡Oh, oh!

¡Oh, oh!

(Música)

¡Perdón!

(Continúa la música)

(GRITA)

¡No, no, no, no, no!

(Ovación)

(RÍE) ¡Lo lograste, Daddy!

(RÍE) He patinado. Qué gran manera de terminar

el día del sí. ¿Terminar el día del sí?

¡Ahora no puedo parar! Quedan tantas cosas a las que decir que sí...

¿Qué dices, cariño? ¿Un par de síes más?

¡Sí!

El día del sí está arrasando en la ciudad:

los peces están probando cosas diferentes y experimentando

muchas más cosas que ofrece la vida, pero...

¿Puede algo bueno resultar demasiado? -¡Sí!

-¿Puede alguien amable ayudarme a cruzar la calle?

-Sí, yo la ayudaré. -Permíteme.

(LOS DOS) Yo he dicho que sí primero.

-Disculpe, ¿le gustaría recibir una clase de cerámica?

-Bueno, se supone que iba a despejar el Hidroespacio, pero... ¡Sí!

-¿Debería? ¡Sí!

¿Podría? ¡Sí! ¡Sí!

¡Oh, hola, Baby! ¡Hola, Doctor Shark!

¿Podría pasear a mi roca mascota? ¡Sí, por supuesto!

¡Hola! ¿Quieren comprar un novedoso abrelatas de gran tamaño?

¡Oh! Será genial, ¡sí!

¡Oh! Hay que ver cuántas cosas increíbles pueden suceder

cuando te abres a la posibilidad del sí.

¡Hola! Soy el director de exploración hidroespacial,

vamos a lanzar un cohete, pero nuestro astronauta

no se ha presentado, así que... ¿Quiere ir al espacio?

¡Sí!

¡Uh!

A pesar de un contratiempo, el lanzamiento del cohete

se llevará a cabo como estaba previsto gracias a este pionero

del día del sí.

(Música)

Hidroespacio, ¡allá voy!

(SUSPIRA) ¡No! Vale, es hora de poner fin a esto.

(Música)

¿Seguro que le parece bien enviar a mi padre al Hidroespacio solo?

¡Oh! No está solo, lleva un gran copiloto.

Agárrate bien, Rocky.

Lanzamiento en 30 segundos. 29, 28...

Es como montar en patinete, lo cual he hecho una vez.

¿Al Hidroespacio? Mi padre no puede salir de Cueva Carnívora,

ni siquiera sale de su zona de confort.

No te preocupes, Baby, tu padre es un profesional bien preparado.

No, no lo es.

(RÍE) ¡Ah, sí! Estaba pensando en otro pez.

-22, 21, 20...

¡Se acabó! Tengo que parar esto.

(Música)

19, 18, 16... Espera, te has saltado el 17.

Va a ser un viaje muy largo si te pones tan tiquismiquis.

Bueno, vale, ¿y qué hace esta cosa...? ¡Ah!

(RÍE) ¡Oh, oh! Control de la misión,

se me ha caído el mando.

No hay que ser astronauta para saber que eso no es bueno.

(RÍE) Nunca has tenido más razón.

¡Baby! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vamos a despegar!

El día del sí ha ido demasiado lejos,

tan lejos como el Hidroespacio. ¡No puedes volar en ese cohete!

¿Sabes? Otra vez tienes razón. Salgamos de...

¡3, 2, 1, despegue!

¡Eh! Detengan ese... Cohete.

Me arrepiento del día que dije que sí. ¡Ah!

Vamos, papá, no todo ha sido malo.

Ahora tenemos este enorme y novedoso abrelatas.

Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí,

no es momento para tonterías.

Siempre es momento para tonterías.

¿Qué estás haciendo? Voy a sacarnos de esta lata.

¡Genial! Como siempre dice Grandma,

los grandes problemas requieren grandes abrelatas.

¡Abandonen la nave!

¡Esto es genial!

Gracias por el paseo. ¡De nada!

¡Mis chicos!

¡Rocky! (RÍE)

Me alegro de que te hayas divertido, pero...

¿He ido demasiado lejos?

Sí, me di cuenta en algún momento entre cuando me ponía la escafandra

y cuando discutía con ese ordenador.

¿Significa eso que vas a volver a decir que no a todo de nuevo?

¡No! Decir no a todo es tan tonto como decir sí a todo.

Para ser feliz tiene que haber un equilibrio.

La moderación es la clave.

(Rugido)

Entonces... ¿Podemos tomar helado para cenar?

Uhm...

¡Sí! Sí.

En resumen, si decís que no a todo,

podéis perderos muchas cosas divertidas, pero si dices sí a todo,

podéis acabar en una situación complicada.

Por lo tanto, el día del sí ha terminado dando paso

al día de la moderación. -¡Sí! ¡Yuju!

-Menos. -¡Guau! Guau... uh.