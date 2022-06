# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark.

# Este es mi show, # doo doo doo doo doo.

# Mi mamá. # Doo doo doo doo doo.

# Mi papá. # Doo doo doo doo doo. #

¡Y William! ¡Yuju!

# Empezó... # doo doo doo doo doo,

# la diversión... # doo doo doo doo doo,

# a disfrutar, # doo doo doo doo doo. #

¡Cantar y bailar!

# Aquí empieza,

# empieza # "El Gran Show de Baby Shark".

# Doo doo doo doo doo. #

"CUANDO PIDES UN DESEO A UN PEZ"

(Música)

"Hoy en el Ralladar de Rayna, la estrella de mar fugaz

Vieja Brisa Marina pasará por Cueva Carnívora esta noche,

no os lo podéis perder.

¿Una estrella de mar fugaz, esta noche?

¿Sabes, Baby? Recuerdo haber visto a Vieja Brisa Marina

como si hubiera sido hace 50 años. Anda, es que lo fue.

Espera, ¿has visto una estrella de mar fugaz?

¿En la vida real?

Oh, sí, cuando era joven vi a Vieja Brisa Marina

con mis mejores amigos.

Fue la noche más mágica de vida.

-Oh, ¿en serio? -Bueno, no tan mágica

como cuando conocí a Granma, por supuesto.

¿Sigue ahí? (NIEGA)

Lo más mágico de ver a Vieja Brisa Marina es esto,

si te sitúas en la roca de estrella encima de la Montaña de los Deseos

y pides un deseo cuando ella pase,

tu deseo se hará realidad. ¿De verdad?

Claro, así es como tu abuelito

consiguió su alucinante guitarra anguila eléctrica.

(Punteo)

¡Guau! Voy a buscar a mis amigos para que todos podemos pedir

un deseo a Vieja Brisa Marina.

¡Espera!

El deseo solo se hace realidad si todos los peces de la roca

de estrella piden el mismo deseo.

Mis amigos accedieron a pedir mi guitarra

porque querían que me uniera a su grupo.

Seguro que mis amigos y yo nos pondremos de acuerdo en algo.

¡Suerte!

(Punteo)

(Música)

Baby, hemos recibido tu alerta, código rojo. ¿Qué es lo que pasa?

Verás, William, Vieja Brisa Marina pasará sobre Cueva Carnívora

esta noche. Si todos subimos a la roca de estrella

en la cima de la Montaña de los Deseos y pedimos un deseo,

se hará realidad. (A LA VEZ) ¡Guau!

¿Es verdad lo que dices, Baby Shark? De verdad, verdad, Hank,

así consiguió mi abuelo su alucinante guitarra.

¡Pues yo me apunto! (AFIRMAN)

-Venga, a nadar. Genial, pero escuchad,

hay una cosita más. Cuéntanoslo en la cima,

tenemos que escalar una montaña.

(RÍE) Me muero de ganas de adelantarme

a esos pezqueñines y pedir unas gafas de sol superchulas.

Así todos los peces sabrán que soy el tiburón más guay del mar.

-Yo quiero desear la paz mundial para todos los peces.

-¡Qué guay!

-Quiero decir, unas gafas de sol para ti, Shadow.

-Mucho mejor.

(Música)

-Ah, la roca de estrella está muy lejos.

-Sigue nadando, Hank,

pronto estaremos pidiendo nuestros deseos.

Tenemos que alcanzar la cima. Seguid un poco más.

(Continúa la música)

Por fin lo hemos conseguido.

Mirad arriba, aún nos queda bastante camino.

Bueno, pececitos, ¿qué tal si nos tomamos un descanso?

Yo estoy deseando pedir una montaña de delicias de cebo.

Yo voy a pedir un monopatín nuevo.

-Yo una tiara de oro para mí espectáculo especial.

-Oh, yo voy a pedir un mirlitón.

-Y yo quiero un cubito de hielo arcoíris,

es genial y alucinantemente fresquito.

Todos esos deseos son fantásticos,

va a ser difícil elegir solo uno.

(A LA VEZ) ¿Qué? -Espera, Baby Shark,

¿qué quieres decir con solo uno?

Veréis, todos los peces que estén en la roca de estrella

cuando pase Vieja Brisa Marina deben estar de acuerdo

en un mismo deseo. Si no, no se hará realidad.

¿Un mismo deseo? ¿Pero cómo nos vamos a poner de acuerdo?

Bueno, todos somos razonables,

resolveremos este debate con una canción.

(Música)

# Una montaña de delicias de cebo

# le voy a pedir, ese es mi deseo.

# Yo deseo un monopatín, ¡uh, uh, uh!

# Gracias a estrella # por dejarme elegir.

# -Yo no quiero eso,

# yo quiero algo mucho mejor,

# por eso pediré un nuevo mirlitón.

# Vamos, pececitos, ¿no lo veis?

# Que el mejor deseando seré.

# Un gran deseo voy a pedir

# cuando esa estrella pase por aquí.

# Y todos van a ver

# que el mejor deseando seré.

# Tuturutututu...

# -Yo deseo una tiara

# para llevarla en mi gran debut.

# -Pues lo siento, Goldie, # pero no ganarás tú,

# arcoíris helado en cubo.

# Un gran deseo voy a pedir

# cuando Brisa Marina pase por aquí.

# Y todos van a ver

# que el mejor deseando seré,

# que el mejor deseando soy yo. #

(EXCITADOS)

Guau, qué espectáculo, cuánta pasión,

todos tenéis buenos deseos, pero creo que ahora

debemos ponernos todos de acuerdo en uno.

Sí, tienes toda la razón. Todos los peces están de acuerdo

en que vamos a pedir... (HABLAN A LA VEZ)

Vale, tal vez deberíais volver a cantar la canción.

¿Preparados? Desde el principio.

Un segundo, yo tengo una idea mejor.

Llegaré el primero a la roca de estrella

para pedir mi deseo. (GRITAN) ¡Y yo, y yo!

(Música tensión)

¡Esperad!

(Música de videojuego)

(Música tensión)

Ahí te quedas, Chucks.

-Eso es lo que tú te crees,

sé de algo que seguro que llamará la atención de Goldie.

-Oh, querida, qué cutis, estás fabulosa.

Te voy pisando los talones, eh, tentáculos.

No me digas.

(Continúa la música)

¿Delicias de cebo en medio de la nada?

No pienso desperdiciarlas.

¿Arena? ¡Son delicias de pega!

(GRITA) ¿Por qué?

(Continúa la música)

Guau, hola, burbujita. Me encanta cómo te dejas llevar.

Tú me llevarás hasta Vieja Brisa Marina.

(RÍE) -Me encanta hacer estas travesuras.

(Continúa la música)

Esto indica la dirección a la cima de la montaña,

pero como Vola siempre quiere seguir su propio camino,

no le hará caso. Soy un genio.

(Continúa la música)

¿Una señal? Ja, yo nunca sigo la corriente.

Sigo mi propia corriente. Roca de estrella, allá voy.

(Música videojuego)

Gafas de sol, allá voy. (RÍEN)

Oye, frenad un poco las aletas. Somos amigos, ¿recordáis?

William, ¿no ves lo que está pasando?

Esto del deseo nos está dividiendo, mira.

Hola.

¿Qué? Hank se está divirtiendo.

Vale, puede que las cosas se hayan descontrolado un poco,

pero yo solo quiero pedir mi deseo.

¿No sería mejor ese deseo si fuera algo

que nos hiciera felices a todos?

Tiene razón, no vale la pena por una montaña

de delicias de cebo. ¡Ah, delicias de cebo!

¿William, estás bien? Lo siento, Baby.

¡Delicias de cebo!

Ay.

(Música acción)

¡Cebo, cebo, cebo, cebo!

(Continúa la música)

Lo he conseguido, he llegado a la roca de estrella,

por fin puedo pedir mi deseo.

Querrás decir que yo puedo pedir mi deseo.

(HABLAN A LA VEZ)

Esperad. ¿Dónde está Baby Shark?

Ah...

Baby Shark, ¿estás bien?

Tenía muchas ganas de pasar un rato mágico

viendo a Vieja Brisa Marina con mis amigos,

como hizo Grandpa.

Pero esto no está siendo nada mágico.

(SOLLOZA) Creo que me voy a ir a casa.

Vaya, hemos metido la pata.

Estábamos tan concentrados en nuestros deseos

que al final hemos puesto triste a Baby Shark.

Ojalá pudiéramos hacer algo ahora.

-Un deseo, eso es.

Ya sé qué hacer para arreglar las cosas.

(A LA VEZ) ¡Baby Shark, espera!

¿Qué hacéis todos aquí?

Queríamos decirte que lo sentimos mucho.

Sí, deberíamos habernos puesto de acuerdo

en pedir un deseo juntos, así que... (A LA VEZ) Lo hemos hecho.

-Estamos todos de acuerdo,

nuestro deseo es que tú pidas el deseo.

¿Haríais eso por mí?

Sois los amigos más marinos de la historia.

Esperad, no tenemos tiempo para un abrazo de grupo.

¡Baby tiene que pedir su deseo!

Lo logramos.

Mirad, ahí está Vieja Brisa Marina.

(RÍE) -¡Ay, sí!

(A LA VEZ) -¡Uauh!

Rápido, Baby, sube a la roca de estrella

y pide tu deseo. Fuera de mi camino.

(A LA VEZ) ¿Shadow?

(A LA VEZ) -Queremos unas gafas de sol superchulas para Shadow.

(Música)

-Oh, no, qué gran drama,

Baby Shark no ha podido cumplir su deseo.

En realidad sí lo he hecho. (A LA VEZ) ¿Eh?

En lo único que quería era ver a Vieja Brisa Marina

con mis mejores amigos de los siete mares y lo he hecho.

Oh, vale, ahora es el momento de un abrazo en grupo.

Venid aquí.

No volveremos a ser competitivos entre nosotros.

Oh, ¿de colorines? No son de mi estilo.

Bait, Switch, vámonos de aquí.

-Qué guay.

"EL DESAFÍO"

(Música)

Bienvenidos, amigos...

A la primera fiesta marina del té en tacitas diminutas.

Ñam, ñam, ñam.

Es un honor para mis amigos pececillos y para mí.

Y para nosotros, Marty, y para nosotros.

¡Salud, amigos! (RÍE)

Y eso es el naufragio. Digamos que soy el rey de este sitio.

¿Qué te parece, Mazo?

-No está mal, primito, pero el Parque del Arrecife es más grande.

¡Tomad un poco más!

Eh, Shadow, no me dijiste que había otro tiburón

en esta ciudad.

(Música tensión)

¿Qué pasa? Soy Mazo. Hola, soy Baby Shark.

Oh, no te preocupes por él, no es un verdadero tiburón.

¿Eh? Pues claro que soy un verdadero tiburón.

Sí, ¿ves? Un tiburonazo.

Puede que tengas dientes, pero no eres un tiburón tiburón.

¿Un tiburón tiburón? ¿Qué es eso?

Ja, pues para empezar, un tiburón tiburón es feroz.

No cantamos canciones tontas ni bailamos.

(CANTA) "La, la, la, me haces cantar, la, la, la,

oh, sí, en plan bla bla bla".

Mostramos nuestra fuerza bruta.

(Monedas)

Y un tiburón tiburón no necesita peluches, somos duros.

Buah... ¡Oh!

¡Oh!

¿Eh? No, no eres adorable.

Que no haga nada de eso no significa que no sea un tiburón de verdad.

Entonces demuéstralo. Te reto a una competición

al mejor tiburón. Bueno, vamos a pensarlo un poco.

(Música)

¡Muy bien, acepto tu desafío, Shadow!

Genial, nos vemos aquí mañana, a no ser que te arrepientas.

(RÍEN)

Baby Shark, ¿listo para dormir?

Mamá, ¿puedes enseñarme a ser feroz como un tiburón tiburón?

(RÍE) ¿Qué? Hay muchas maneras de ser feroz, Baby Shark,

ferozmente leal, ferozmente mono, ferozmente divertido,

¿y sabes qué? Tú eres las tres cosas.

¿De verdad? Sí, ese es tu estilo escualo,

como el mío es ser feroz en los juegos de mesa

y el de Daddy es ser feroz cuando pierde en los juegos de mesa.

Lo he oído, Mommy.

Gracias, mamá. Buenas noches, Baby.

(BOSTEZA)

"Un tiburón tiburón no necesita peluches".

(Música dramática)

Buenas noches, manatí.

(Música)

Vale, vale, Baby Shark,

puedes hacerlo, está chupado.

Hola, pececitos. ¿Me echáis una aleta con mi castillo?

Lo siento, Vola, Baby va a competir contra Shadow.

Tengo que demostrarle que soy un gran tiburón.

¿Eh? Pero lo que te hace un gran tiburón

es ser como tú eres. Lo sé, y quiero demostrárselo.

Ja, como si eso fuera tan fácil.

-¡Que comience la competición!

(Música)

Serán tres pruebas de tiburón, el que mejor las haga

ganará el título del el tiburón más tiburón.

(A LA VEZ) ¡Yuju, tú puedes, Baby Shark!

-La primera ronda probará vuestra ferocidad

asustando a pececillos.

(A LA VEZ) -¡Yuju! ¿Eh? -Uh...

-Vale, yo primero.

(GRUÑE) (GRITAN)

(RÍE) -Demasiado fácil. Te toca a ti.

(CARRASPEA) Muy bien.

Fuera de aquí, pececitos pequeños y bonitos.

¡Sardinillas adorables!

Vamos a echarle una aleta, seguidle el juego.

¡Oh, no, no, qué miedo tengo!

Oh, no, solo estaba fingiendo. Lo siento mucho, Marty.

(RÍE) ¡Sí, he ganado!

Lo machacarás en la siguiente ronda.

(Música)

Segunda ronda.

Esto pondrá a prueba vuestra fuerza bruta.

Bueno, yo soy muy fuerte. Mirad esto.

¡Fuerza Shark!

(Música)

(Vítores)

-Adelante, primo.

-¡Yah!

(Música)

Hola, el más fuerte soy yo, Shadow.

-Un momento, si sé algo de castillos de arena y lo sé,

has hecho una roca de arena prensada.

Eso es trampa.

¿Y qué? Los tiburones hacemos trampas.

Si tienen razón sobre los tiburones,

quizá yo no sea un tiburón tiburón. Entonces subamos la apuesta,

quien pierda esta ronda no podrá volver a llamarse tiburón tiburón.

A lo mejor deberías dejarlo, Baby. No están jugando limpio.

Un verdadero tiburón no le tiene miedo a nada.

Muy bien, vamos a por la prueba final.

-¿Cuál es la prueba final, Mazo?

(RÍE)

Para ver quién el más duro veremos quién en nada más hondo

en las oscuras profundidades de la Fosa de la Mariana.

(A LA VEZ) ¡Ah!

Pero nadie sabe qué o quién puede haber allí abajo.

Exacto, un tiburón de verdad se enfrenta al peligro

sin ningún temor. -Da un poco de miedito...

Pero a mí me parece bien.

¿Preparados? ¿Listos? ¡A nadar!

(Vítores)

(Música tensión)

Ahora veremos quién es realmente duro

sin necesitar manatíes de peluche.

-¿Cuánto tiempo crees que estarán ahí abajo?

Pues no lo sé. ¡Eh! ¿Dónde están los pececillos?

(Música tensión)

Pero esto da miedito, Marty.

-Lo sé, pero Baby Shark siempre nos ayuda,

ahora nos toca a nosotros echarle una aleta.

(Música tensión)

(Rugido)

Shadow, ¿has oído eso?

¿Oír qué? ¿El sonido de mi potente cola?

(Estruendo)

¿Qué ha sido eso?

(GRITAN)

(Música tensión)

(GRITAN)

¿Quién se atreve a molestar a Mariana?

Enfrentaos a mi furia de tiburón.

-Yo puedo con ella, observa esto.

¡Eh, tú! (GRITA)

-¿Quién es el siguiente? (DUDA)

Marty, ¿qué hacéis aquí?

Hemos venido porque tú vendrías por nosotros.

Este es el tipo de tiburón que eres.

¿El tipo de tiburón que soy?

"Hay muchas maneras de ser feroz, Baby Shark".

Es hora de ponerse feroz. ¿Me ayudáis, Marty?

Eso está hecho. -¿Qué? Esos pececillos

no pueden ayudarte en este momento, tienes que machacarla.

Te equivocas, Shadow. He intentado ser un tiburón

a tu manera, ahora lo voy a hacer mi manera.

(SILBA)

(Música)

¡Guau!

-¿Te atreves a desafiarme?

Sí, te desafío a bailar.

(A LA VEZ) ¿Eh?

(Música)

# A mi manera hago las cosas.

# Me gusta el baile, ¡sí! # También cantar, ¡uh!

# Eres muy dura aquí # en la profundidad,

# pero eres mucho más, acéptalo.

# Ser tú misma es lo mejor,

# un tiburón como tú, # un tiburón como yo.

# ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!

# ¡Oh, oh, oh, oh! # Cada uno es único.

# ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!

# Cada uno es único.

# Todos somos especiales,

# no hay dos tiburones iguales.

# Hay muchos tipos de tiburón

# así que tú sé tú

# y yo seré solo como yo.

# ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!

# ¡Oh, oh, oh, oh! # Cada uno es único.

# No hay ferocidad, # pero eres mucho más.

# Tú eres tú, yo soy yo, # cada uno es único.

# ¡Oh, oh, oh, oh! # Cada uno es único. #

(RÍEN)

Ha sido ferozmente divertido. -¿Pero qué dice?

Oh, ¿por qué tardan tanto?

¡Ahí están!

-¿Y qué, quién es el tiburón más malo y más tiburón tiburón?

-Yo misma. (GRITAN)

He hecho la amiga más tiburón del modo más tiburón,

siendo yo mismo.

Tenías razón, Vola, no debería haber dejado

que me influyera la idea de Shadow de cómo ser un tiburón.

Bueno, nos pasa a los mejores.

-Tenemos que quedar para una fiesta del té, ¿vale?

Tú también, Shadow. -Venga ya.

-Yo me apunto. -¿Eh?

(RÍEN)

Buenas noches, mi buen tiburón.

Soy un buen tiburón, ¿verdad?

Sí que lo eres, Baby Shark.

Espera, ¿se me olvida algo? Ah, sí.