El show de Baby Shark - El Capitán Alga

"EL CAPITÁN NALGA"

(Música)

(LEE) "En esta aventura nuestra heroína, She-Shark,

se enfrenta al malvado Cola Espada".

"She-Shark usa sus aletas de la libertad,

pero él esquiva su movimiento con una voltereta. ¡Tachá!".

"Pero no es consciente

de que el fiel compañero de She-Shark, Superboquerón,

está listo para ayudar".

"El pequeño compañero se escabulle tras la cola de Cola Espada

y deja caer una jaula de coral sobre él".

"¿Cómo he podido acabar derrotado por un superhéroe tan pequeño?".

(RÍEN)

"Superboquerón responde con orgullo:

'Lo importante no es el tamaño del mordisco,

sino el poder de tu fuerza.

No hay que ser grande para ser un héroe,

solo hay que creer lo suficiente en uno mismo'".

(A LA VEZ) Gluptástico.

-Oh, mi soplaeructo se ha estropeado y ya no eructa.

Supongo que se acabó la diversión.

Esto parece un trabajo para Supershark.

Y el Capitán Alga.

No temas, ericito, los superhéroes estamos aquí para ayudarte.

Problema solucionado, soplaeructos.

(ERUCTA)

-Caracolas, gracias, sois mis héroes.

La hora de jugar es lo más importante para los peces.

Como superhéroes tenemos que protegerla a toda costa.

(A LA VEZ) ¡Montaje de superhéroes adelante!

-Socorro. -Los columpios se han enredado.

No os preocupéis.

¡Tachán!

¿Podemos hacernos una foto con vosotros?

Por supuesto. ¡Bien!

Eh, solo se ve mi aleta.

Pero se te ve fenomemar.

(Música)

Y ahora, la joya de la corona, esta piedra preciosa.

¡Oh, oh!

-Han destrozado nuestro castillo de arena.

-No os preocupéis.

Construiremos una grúa para poder levantar el ancla.

-Yo me encargo.

¡Ay! Superfuerza de tiburón.

-¡Oh!

Eres una maravilla submarina, Supershark.

-Oh...

(Música animada)

¡Ah!

¡He perdido el control!

-¡El Capitán Alga te ayudará!

(GRITAN) ¡Ah!

-Guau, ha sido épico. Gracias por salvarnos, Supershark.

-Espera, ¿salvarnos? Ah...

(RÍEN)

-¿Oyes eso, Capitán Alga? Es el sonido de una misión cumplida.

-Sí, está claro que eres el mejor.

(RÍEN)

¡Ah! (LLORA) Maldito ruido.

Ese ruido infernal de la calle no cesa nunca.

-¿El sonido de la felicidad?

-Todos los días escucho

los alegres sonidos de los pececitos jugando.

¡Es una tortura!

Pero se acabó.

Contempla mi último invento maligno,

la máquina de oscuridad.

(Rayos)

Tiene el poder de crear una nube gigante de espuma de mar

que bloqueará la luz del sol.

-Pero, Vigo, ¿eso cómo impedirá que jueguen?

-Bah, es sencillo, Costello.

Sin la luz del sol,

todos los pececitos se verán obligados a volver a su casa

y dejar de jugar... ¡Para siempre!

(RÍE MALÉFICAMENTE)

(Música suspense)

Ah, qué buen día a hacer hoy. Verdad, ¿Capitán Alga?

(TODOS) ¡Oh!

(RÍE) -Pronto los siete mares conocerán mi nombre.

-¡Oh! Es el malvado villano...

Eh... Bueno, como se llame.

-Debe estar tramando algo malo. -Impediremos lo que haya planeado.

-No sé, Supershark.

Tal vez deberías intentarlo sin mi mejor.

-¿Qué? Ni hablar, no puedo hacer una misión de superhéroe sin ti.

-¿De verdad? Estupendo, pues vamos allá.

(Música animada)

Guau, ¿por qué no damos paseos en dirigibles malignos más a menudo?

-¡Supershark y el Capitán Alga están aquí

para salvar a todos los pececitos! (SE BURLA) Ni lo sueñes.

Una vez que pulse este botón, mi máquina bloqueará la luz del sol

y los juegos se acabarán para siempre.

-¡Ah! Acabará con la hora de jugar. Eso está mal.

-Vamos, Capitán Alga. Reventemos su dirigible.

(SE ESFUERZA)

¿Por qué no puedo romper esta burbuja?

-Porque es un material impenetrable.

y ahora que te he capturado, Supershark,

ya no hay nadie que pueda detenerme. (RÍE)

-Em... Hola, yo estoy aquí.

-Uh, sí. Olvidé que estabas ahí.

-A ver si te olvidas después de probar la fuerza del ¡Capitán Alga!

Ay. Yo impediré que pulses ese botón.

(BOSTEZA)

Adelante. Que reine la oscuridad.

(Música suspense)

(RÍEN)

(TODOS) ¡Oh!

-¡Oh, no!

-Bien, pececitos. -Se está haciendo tarde.

-Se acabó la hora de jugar. (TODOS) Oh, vale...

-¡Sí! No puedo creerlo. Mi plan ha funcionado.

(RÍE) -Ni yo. Es la primera vez.

-¡Yo te voy a dar a ti plan!

-Oh, sí. Todavía estás aquí. Adiós, pequeño ayudante.

-¡Ah!

-¡Capitán Alga! ¡No!

-Oh... Esto es terrible.

La hora de juego va a desaparecer

y, lo que es peor, no he sido capaz de salvar a mi mejor amigo.

Oh... No soy un héroe.

# Frío y oscuridad.

# Los pececitos en casa están.

# Ya no salen a jugar

# porque yo no supe actuar.

# Pensé que era super # y fuerte también,

# pero ahora resulta # que me equivoqué.

# Nunca voy a ser un héroe, # aunque lo intenté.

# Soy muy pequeño, soy solo un pez,

# solo vivo # a la sombra de otro héroe.

# No tengo fe. #

Oh, hola, Superboquerón.

Ah, ojalá pudiera ser un héroe como tú.

-Eres un héroe, Capitán Alga. -¡Ah!

Superboquerón, ¿de verdad eres tú?

-Bueno, soy un producto de tu imaginación, pero es lo mismo.

Estoy aquí para recordarte que lo importante

no es el tamaño del mordisco, sino el poder de tu fuerza.

-¡Ah!

¡Sí! Da igual que sea pequeño.

Puedo ser un verdadero héroe si creo en mí mismo.

¡Gracias, Superboquerón! Tengo que salvar la hora de jugar.

# Me siento como un héroe. # Tengo convicción.

# Soy muy grande de corazón.

# Soy un héroe, # no soy solo un ayudante.

# Que empiece la acción. #

-¡Oh! ¡Capitán Alga! Sabía que volverías a por mí.

-¡Por supuesto! Ahora voy a sacarte de esta burbuja.

(INSPIRA) ¡Fuerza de Capitán Alga!

Ahora, ahora, ahora, ahora. ¡Toma ya!

-¡Ah! ¡Me has reventado mi burbuja!

-Supershark, encárgate tú de los malos.

Yo me encargaré de la máquina de oscuridad.

-¡A la orden, Capitán Alga!

Preparaos para ser barridos por mi remolino de justicia marina.

¡Ah!

(LOS DOS) ¡Oh!

-Mm... Tal vez este gran problema necesite una pequeña solución.

Ajá. Ya sé cómo puedo despejar esa nube.

(SE ESFUERZA) ¡Toma esa!

(Alarma)

Espera, ¿qué está pasando?

¿A dónde se ha ido mi gloriosa penumbra?

-¡Lo lograste, Capitán Alga!

Has destruido la máquina de oscuridad.

(A LA VEZ) ¡Ha vuelto la hora de jugar!

(RÍEN)

Que sepáis, superhéroes, que esto no quedará así.

Vámonos, Costelo.

Esos tontos villanos nunca aprenden.

No son rivales para unos superhéroes como nosotros.

¿Sabes qué?

Me preocupaba que tú fueras el verdadero superhéroe

y que yo solo fuera un insignificante escudero.

Ahora ya sé que cualquier pez puede ser un héroe,

independientemente de su tamaño. Pues claro.

Eres el mejor supercompañero de todo el mar,

y no soy el único que lo piensa, William.

Mira.

(GRITAN) ¡Capitán Alga, Capitán Alga! ¡Les caigo bien!

Están gritando mi nombre.

Ahora solo nos queda una cosa por hacer.

(A LA VEZ) ¡Pose de superhéroe! (RÍEN)

"TEENSY LA TARDÍGRADA"

(Música)

Oh, qué gran día para nadar en familia.

Brilla el sol en lo alto, sopla la brisa del mar y...

¡Oh, un puesto de adopción de mascotas!

Oh...

Pareces un gran amante de las mascotas.

Aquí tenemos almejas, babosas. Llévate a casa una criatura marina.

Oh, cómo se contonea.

Oh, cómo serpentea.

Oh, ¡mirad!

Es la cosa más diminuta y más bonita en la historia del océano.

Es... lo que sea esto. (RONRONEA)

-Es una tardígrada. Una micromascota realmente encantadora.

Aunque también es un poco temeraria. Oh, qué mona.

Y qué pequeñita.

¿Puedo quedarme con ella, porfi, porfi?

Siempre he querido una mascota.

Oh, no sé, pezqueñín.

Incluso una mascota pequeña implica una gran responsabilidad.

Por eso, precisamente, puede ser buena idea que la adopte.

Así Baby aprendería a ser responsable.

Sí, lo que ha dicho mami.

Daddy Shark, porfi, concédeme la oportunidad de ser responsable.

Oh, está bien, siempre y cuando le des de comer

y limpies todo lo que ensucie. ¡Sí!

Y la mantengas caliente. ¿Mantenerla caliente?

Sí. Los tardígrados se acurrucan en el musgo para guardar el calor.

Toma, a este primer musgo te invito yo.

Yo me encargaré de que esté bien.

Te voy a llamar Teensy. Teensy la tardígrada.

(RONRONEA)

Oh...

Bueno, Baby, ¿qué es lo primero que vas a hacer con Teensy?

Quizá le enseñe algún truco y jugaremos a buscar cosas, claro.

E iremos al pricroparque de mascotas.

Oh, parece que tienes un día muy ocupado por delante.

Sí, has acertado. ¡Tenemos que irnos ya!

¡Espera, su musgo para acurrucarse!

¿Debería seguirlos? No.

Pero podría llevarles esto. No.

Pero si no. (CHISTA)

La responsabilidad es algo que no puedes enseñar a tu hijo,

debe aprenderlo él solo. Oh, qué lista eres, mami.

Ya eres oficialmente mi mascota. ¿Estás lista?

¡Busca!

¡Guau, muy bien!

Ahora... haz un truco.

Teensy, haz un truco.

Haz un truco, Teensy.

(RÍE) ¡Lo has conseguido!

Vale, vamos a darte de comer.

Y a limpiarte.

¡No hay tiempo para descansar!

Quiero que conozcas a unos peces muy importantes.

William, Chucks, Vola, Hank, Goldie,

esta es Teensy, mi nueva mascota tardígrada.

¡Oh!

-¡Es tan Teensy!

-Y es superdiminuta. Guau.

¿Tus padres te dejan tener una mascota?

Ojalá mi madre me dejara tener una también.

Ya sé que implica mucha responsabilidad,

pero estoy preparado, tengo que darle de comer,

después limpiarla bien y...

Oh, enseñarle unos trucos geniales. Mirad esto.

Ven, Teensy.

Enséñales lo que sabes.

(Música acción)

(SORPRENDIDOS) ¡Qué guay!

-Eso sí que es tener talento.

Es su mejor truco, yo lo llamo el Teensy, tachán.

Oh, ¿y si cada uno inventa su propio truco?

Oh, qué buena idea.

Espera aquí, Teensy.

Olvidaos de la fuerza de pez, os presento la ola William.

¡Oh!

(Música clásica)

Ahora le toca a Teensy. (GRITA)

-Muy bien, pececitos, atentos a la pirueta Chucks.

(SORPRENDIDOS)

-Magnífico. Qué buen salto.

-¡Esa pirueta ha sido una pasada, Chucks!

-Y mira cómo pasa la brisa marina a través de mi melena.

-Oh...

-Vaya volteretas, mola.

(Música acción)

(GRITAN) ¡Vamos, Vola, vamos, Vola!

(Música suspense)

¡Tachán!

-Es sensanatacional.

Tengo que enseñar a Teensy a hacer esto.

¡Eh, Teensy, atenta!

¡Teensy se ha perdido! No puedo creerlo.

Acabo de adoptar a una mascota preciosa y ya la he perdido.

Oh, ¿y adónde crees que puede haber ido?

No tiene sentido...

Le diste de comer, la limpiaste bien después.

Oh, no... Me olvidé de mantenerla calentita.

Dejé en casa su musgo para acurrucarse.

Entonces debe estar buscando un lugar para entrar en calor.

Pero ¿a qué lugar de Cueva Carnívora iría una tardígrada diminuta

a calentar sus diminutas patitas?

(Explosión)

Bueno, tal vez haya ido a los campos de lava morada. Solo es una idea.

Ah... ¿Los campos de lava?

(GRITAN) ¡Baby, espera!

(Música suspense)

(GRITA) Teensy, ¿dónde te has metido?

(GRITA)

(GRITA)

Oh, no, va directa a los campos de lava morada.

Pues eso sí que es peligroso, Baby. Si se acerca demasiado...

¡Se perderá para siempre!

Tengo que ir a buscarla.

Puede que haya cometido un error,

pero es mi responsabilidad solucionarlo.

# Teensy, mascota fiel, # te descuidé.

# Te fuiste, debo encontrarte.

# Las mascotas quieren algo más.

# Lo siento, te extraño # y por eso te vas.

# Teensy, perdona. # Nunca quise tratarte mal.

# Ahora comprendo que eras # mi responsabilidad.

# Voy a salvarte.

# Teensy, vuelve pronto junto a mí.

# Todo cambiará. Te voy a cuidar.

# Teensy, te quiero y nunca # te fallaré.

# Amor es corresponder.

(GRITAN CONTENTOS)

Teensy, para ser una mascota tan pequeñita,

te habías metido en un lío enorme.

Ahora tengo que llevarte a casa para que te calientes

y te acurruques en tu musgo.

Aquí está, acurrúcate, venga. (RONRONEA)

Baby Shark, siéntate y cuéntanoslo todo.

Dinos cómo ha sido tu primer día con tu mascota.

Oh, tenías razón, Daddy. ¿Qué quieres decir?

La responsabilidad era demasiado grande.

Olvidé su musgo para acurrucarse, se me escapó

y casi la pierdo para siempre.

Pero en el último segundo, la encontré.

Sé que eso significa que tendremos que devolverla.

Claro que no. ¿Eh? Pero he cometido un error.

Sí, pero lo solucionaste actuando con una gran responsabilidad.

Tenéis razón. Al final la salvé.

Además Teensy parece querer ser tu mascota.

Pues sí que lo parece.

¡Tengo una mascota! Bueno, ¿le has enseñado algún truco?

Ahora veréis. Teensy, haz lo que sabes.

(RÍE) ¡Vaya!

¿Dónde habéis conseguido unas gafas de sol tan pequeñas?

No preguntes eso, estropeas la magia.

(RÍE)