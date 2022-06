# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark, # doo doo doo doo doo,

# Baby Shark.

# Este es mi show, # doo doo doo doo doo.

# Mi mamá. # Doo doo doo doo doo.

# Mi papá. # Doo doo doo doo doo. #

¡Y William! ¡Yuju!

# Empezó... # doo doo doo doo doo,

# la diversión... # doo doo doo doo doo,

# a disfrutar, # doo doo doo doo doo. #

¡Cantar y bailar!

# Aquí empieza,

# empieza # "El Gran Show de Baby Shark".

# Doo doo doo doo doo. #

"EL BOTÍN LEGENDARIO"

(Música)

¿Crees que hemos hecho demasiados rollitos de algas, Baby?

No para un tiburón hambriento, William.

(Continúa la música)

(Pitido)

Lo siento, rompecabezas, acabas de ser resuelto.

Y allí estaba yo, enfrentándome a un calamar gigante.

¡No, a dos calamares!

Despacio, con cuidado... Más despacio...

(Música tensión)

(GRITA) ¡No! ¡Echadnos una aleta!

Vaya, buen trabajo en equipo.

Es que Baby ha pedido que os echemos una aleta.

Eso significa que toda la familia Shark

deja lo que está haciendo para ayudar.

E incluye a los Shark de adopción como tú, William.

¡Ups! Ya lo cojo.

¡Eh! El suelo se mueve en este punto.

¡Ah, es un compartimento secreto!

(Música)

Y hay algo ahí dentro.

(TODOS) ¡Oh! ¡Un mapa!

¿Será posible? Es el mapa del botín legendario.

(A LA VEZ) -¡Increíble! ¿Qué es lo increíble?

El tesoro perdido de la familia de la Tatarabuela Shark.

Era conocida por todos como la mejor cazatesoros del mar.

(Música)

¡Sí! Buscar tesoros es lo mío. Tatarabuela Shark es mi nombre.

-Ningún pez sabe dónde está o qué es el botín legendario,

solo que su valor es incalculable.

Parece que tenemos que ir de una torre a un triángulo

y a un arco.

¡Un rompecabezas! Los restos del naufragio

son tan viejos como la tatarabuela. ¡A nadar, pececitos!

¡Alto, aletas quietas! La tatarabuela siempre decía:

"Para encontrar cosas que valgan debéis ir siempre

al Bosque de Algas". Le encantaba el Bosque de Algas.

Incluso lo pintó.

(Música)

Sí, pintar también es lo mío.

-Los árboles son las torres de la naturaleza,

empecemos por el Bosque de Algas.

Mis habilidades con los rompecabezas me convierten en una cazatesoros

y yo digo que revisemos el naufragio.

Pero yo me sé todas las historias de la tatarabuela.

Seguro que todos somos buenos cazatesoros.

¿Y si hacemos una competición amistosa?

El primero en encontrar el botín gana el título

de mejor cazatesoros del mar, como la tatarabuela.

Perfecto, nos divertiremos. Pero solo tenemos un mapa.

(Música)

Ah, vale.

Vosotros dos vendréis conmigo

y vosotros dos iréis con Grandpa.

(RÍE) Que gane el mejor Shark.

(RÍE) Lo haré yo.

(Música)

¡Eh, mamá! Eso se parece mucho a la torre del mapa.

Es cierto, ¿pero dónde está el triángulo?

Hará falta una mente entrenada durante años

de rompecabezas para encontrarlo.

Activando visión rompecabezística.

(Música)

¡Ajá! Mirad la sombra del mástil. Forma una flecha.

Esa flecha debe apuntar hacia el triángulo.

Sí, chúpate esa, equipo Grandpa.

Mm, me pregunto si el equipo Grandpa habrá encontrado algo

en el Bosque de Algas.

(Música)

Muy bien, equipo Grandpa,

ese árbol se parece mucho a la torre del mapa.

Tienes razón, Grandpa,

¿pero qué se supone que es el triángulo?

Se parece un poco a una patata frita.

¡Eso es! La tatarabuela solía decir:

(A LA VEZ) "Si estás ante una encrucijada,

oye lo que tu panza te habla".

¿Qué dice mi vieja barriga, hijo?

Dice que debemos ir en esa dirección.

¡Chúpate esa, equipo Mami! A buscar el triángulo, peces.

Me pregunto cómo irá el equipo de la señora Shark.

(Música)

La flecha nos lleva a...

¡Helados y cedés!

¿Pero dónde está ese triángulo?

No es un triángulo, es un cucurucho.

(Música)

Ahora solo necesitamos la siguiente pista.

¡Tesoro, consigue tu tesoro aquí!

¡Probad el cofre del tesoro!

(OLISQUEA) Y lleva nubes.

Eso que ves no son nubes, son piezas de rompecabezas.

(Música)

Y forman un cuadrado.

Pues a mí no me parece un cuadrado.

Tal vez Grandpa tenga alguna idea. Ni hablar.

Un cuadrado perfecto. ¡Ah, el tesoro está enterrado en la plaza!

¡Ese tesoro es nuestro!

No me termino de convencer.

(Música)

¡El triángulo!

¿Hacia donde estará el arco?

(Continúa la música)

(A LA VEZ) "Buscar tesoros es un arte,

pero antes debes equiparte".

(Música)

Estáis geniales, equipo Grandpa,

ahora hay que escuchar a nuestros sombreros.

¿Escuchar, a un sombrero?

(Viento)

¡Seguid a ese sombrero!

¿Y si le preguntamos a la señora Shark?

¿Por qué? El mejor cazatesoros de los siete mares está aquí.

Esto no me termina de convencer.

(Música)

Muy bien, ahí está la plaza principal.

Ahora, ¿dónde está ese arco?

(Música)

(A LA VEZ) Estamos a punto de encontrarlo,

tengo un presentimiento.

(Música)

# Yo sé que me estoy acercando

# al tesoro de la tatarabuela.

# Con mi experiencia # soy el más sabio,

# seré el primero en encontrarlo.

# Yo sé que me estoy acercando

# al tesoro de la tatarabuela.

# Con mi cerebro, mis habilidades,

# lo encontraré antes que nadie.

(A LA VEZ) # Yo os guiaré # al legendario botín

# que se perdió, # pero sé que está por aquí.

# Demostraré a los peces como tiburón

# que el mejor cazatesoros soy yo.

# El mejor seré yo. #

¡Aquí lo tenéis, el tesoro!

Eso no parece un tesoro, mami.

(Música)

Contemplad, hábilmente escondido bajo este tocón,

el legendario botín.

¿Sabéis qué? Creo que es el tocón en el que estaba sentado antes.

Grandpa, creo que hemos nadado en círculos.

(A LA VEZ) ¡Oh!

Tal vez no sea un experto cazatesoros después de todo.

(Música triste)

Ay, no todo puede resolverse.

Ah, es la hora de renunciar al tesoro.

-¿Tampoco habéis encontrado el botín? Qué mal os ha ido por separado.

¿Por separado?

(Música)

Ay... ¡Esperad! Ya lo tengo.

Chicos, echadme una aleta.

¿Cuál es el problema, pezqueño?

Hemos convertido esta búsqueda en una competición

cuando en realidad debíamos haber trabajado juntos.

Sí, nos habrían venido bien las habilidades de Mami

en el Bosque de Algas. Y a nosotros nos habría ayudado

tu sabiduría.

(A LA VEZ) Será mejor trabajar en equipo.

Esperad, este mapa resulta familiar.

(Música)

(TODOS) ¡Oh!

No es un mapa de Cueva Carnívora o del Bosque de Algas.

Es un mapa de nuestra casa. El tesoro debe estar dentro. ¡Vamos!

¿Por qué diría la bisabuela que buscásemos en el Bosque de Algas?

Debe ser un acertijo. Mirad, el cuadro del Bosque de Algas

de la tatarabuela. ¡Es la torre del mapa!

Una llave, ¿pero para qué?

¿La tatarabuela dejó alguna otra pista?

Bueno, dijo: "Ante una encrucijada, oye lo que tu panza te habla".

¿Tu panza? ¡Ah!

(Música)

Tiene que ser la nevera. Este es el triángulo.

(Continúa la música)

Otra llave. ¿La tatarabuela dijo alguna otra cosa más?

-"Encontrar un tesoro es un arte, pero antes debes equiparte".

¿Equiparte? Y un arco...

¡Ah, ya lo sé! ¡Seguidme!

Este armario para abrigos tiene un arco.

(Música)

¡Y mirad, dos cerraduras!

Suponía que pasaría... (GRITAN)

¡Está aquí! El botín legendario.

Veamos qué hay dentro.

(SE ESFUERZAN)

(A LA VEZ) Echadnos una aleta.

(SE ESFUERZAN)

¡Oh!

Es... ¿Un cuadro?

Estos deben ser la tatarabuela y su familia.

Esperad, hay una nota.

(A LA VEZ) "Muy bien, habéis encontrado mi botín,

espero que encontrar mi tesoro os haya enseñado a apreciar

el que tenéis en casa".

-Así era la tatarabuela,

siempre sabía lo que era realmente importante.

¡La familia, es la familia! Lo he descubierto,

el tesoro es la familia.

Y eso me da una idea.

(Música)

Decid todos: Tesoro.

(A LA VEZ) ¡Tesoro!

(Música)

"EL DÍA DEL SÍ"

(Música)

(TODOS) ¡Oh!

-Miradlo, era un pezqueñín encantador.

-Era muy guapo. (A LA VEZ) ¡Oh!

¿Qué es lo que estáis haciendo por aquí?

Estamos viendo fotos tuyas de cuando eras un niño.

¡Oh! ¿Qué es eso?

Es Daddy diciendo que no a un caramelo de algas.

Pero por qué, si son geniales.

Los caramelos de algas son traicioneros.

¿Qué llega después de muchos? Una caries.

Y ese es Daddy diciendo que no a montar en patinete.

¡Son incontrolables! Vaya, Daddy,

parece que te has perdido un montón de diversión

por decir que no cuando podrías haber dicho sí.

Venga ya, digo sí a muchas cosas.

¿Podemos cenar helado?

(RÍE) No.

Oh, vamos, parece como si siempre estuviera diciendo que no.

Tu primera palabra fue no. Acéptalo, cariño,

el no es como tu configuración de fábrica.

Tienes que salir de tu zona de confort.

Oh, ya sé, hoy podría ser tu día del sí.

Un día entero diciendo que sí a todo lo que te pidan.

¿Qué, qué dices?

¿Sí?

(RÍE) ¡Entonces, vamos!

(Música)

Este va a ser un día histórico, ya verás.

Pues sí, mejor me quedo en casa. (RÍE) Buen intento.

¿Qué hacemos primero?

(Música)

Ya lo sé, podemos bailar con la anguila

que baila como un robot. Ah...

Mira eso, Rayna y William. ¿Qué hacéis por aquí?

Hola, doctor Shark. Ayudo a mi madre con su reportaje,

está buscando una buena noticia.

Pero no estamos teniendo suerte.

Cueva Carnívora parece estar invadida por una aburrida rutina.

Todos los peces deberían tener un día del sí, como mi padre.

¿Un día del sí? Qué curioso. Bait, graba esto.

Es un día del sí y cómo pueden hacerlo ustedes en casa.

El día del sí es un día en el que debes decir sí a todo.

Es un día sorprendente. Fascinante.

¿Qué tal enfrentarse a un calamar gigante

en una pelea de cosquillas? Ah...

¿A quien no le gusta reírse?

¿Y si un pez mariposa te reta a un concurso de miradas?

Tienen cuatro ojos.

¿Me recuerdas por qué estoy haciendo esto?

Daddy, me alegro de que lo preguntes.

(Música)

# Yo solo quiero jugar

# y tú me dices no, no, no, no.

# Me dices que no, no, no,

# y se acabó # porque ahora vas a decir

# siempre que sí.

# Sí, sí, te vas a divertir, # vive aventuras sin fin.

# Sí, sí, te vas a divertir, # el mundo se abre al decir

# sí, sí, sí, sí, sí, sí,

# sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí

# sí, sí, ¡sí! #

Pero decir no es razonable, decir no es práctico.

# ¡Di que sí! # Oh, no.

# ¡Di que sí! # Yo, bueno...

# ¡Di que sí ya! # Vale, vale.

# ¡Di que sí ya! # Voy a decirlo.

# ¡Sí, sí, sí, sí, sí!

# Sí, sí, te vas a divertir, # vive aventuras sin fin.

# Di sí, sí, sí, # te vas a divertir,

# el mundo se abre al decir

# sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. #

-Aquí Rayna, la manta, informando.

El día del sí ha llegado oficialmente en mi rallador.

¿Seguiremos la pista de este tiburón? Creo que la respuesta es sí.

-Si no lo veo, no lo creo. -Espero que esté bien.

Tranquilos, todo irá bien.

# Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.

Ese tiburón es toda una inspiración.

¡Qué bien me lo he pasado!

¡Ah! Ha sido divertido. Si hubiera hecho antes el día del sí,

ahora no tendría miedo de montar en patinete.

Nunca es tarde para intentarlo. Papá, ¿quieres ir al naufragio?

¡Sí!

(Música tensión)

No lo tengo muy claro.

¿Y si pierdo el control? ¿Y si te lo pasas superbién?

¡Oh! Tienes razón.

Vamos allá.

(Música)

(GRITA)

¡Lo estás... doo doo doo haciendo!

¡Oh, oh!

¡Oh, oh!

(Música)

¡Perdón!

(Continúa la música)

(GRITA)

¡No, no, no, no, no!

(Ovación)

(RÍE) ¡Lo lograste, Daddy!

(RÍE) He patinado. Qué gran manera de terminar

el día del sí. ¿Terminar el día del sí?

¡Ahora no puedo parar! Quedan tantas cosas a las que decir que sí...

¿Qué dices, cariño? ¿Un par de síes más?

¡Sí!

El día del sí está arrasando en la ciudad:

los peces están probando cosas diferentes y experimentando

muchas más cosas que ofrece la vida, pero...

¿Puede algo bueno resultar demasiado? -¡Sí!

-¿Puede alguien amable ayudarme a cruzar la calle?

-Sí, yo la ayudaré. -Permíteme.

(LOS DOS) Yo he dicho que sí primero.

-Disculpe, ¿le gustaría recibir una clase de cerámica?

-Bueno, se supone que iba a despejar el Hidroespacio, pero... ¡Sí!

-¿Debería? ¡Sí!

¿Podría? ¡Sí! ¡Sí!

¡Oh, hola, Baby! ¡Hola, Doctor Shark!

¿Podría pasear a mi roca mascota? ¡Sí, por supuesto!

¡Hola! ¿Quieren comprar un novedoso abrelatas de gran tamaño?

¡Oh! Será genial, ¡sí!

¡Oh! Hay que ver cuántas cosas increíbles pueden suceder

cuando te abres a la posibilidad del sí.

¡Hola! Soy el director de exploración hidroespacial,

vamos a lanzar un cohete, pero nuestro astronauta

no se ha presentado, así que... ¿Quiere ir al espacio?

¡Sí!

¡Uh!

A pesar de un contratiempo, el lanzamiento del cohete

se llevará a cabo como estaba previsto gracias a este pionero

del día del sí.

(Música)

Hidroespacio, ¡allá voy!

(SUSPIRA) ¡No! Vale, es hora de poner fin a esto.

(Música)

¿Seguro que le parece bien enviar a mi padre al Hidroespacio solo?

¡Oh! No está solo, lleva un gran copiloto.

Agárrate bien, Rocky.

Lanzamiento en 30 segundos. 29, 28...

Es como montar en patinete, lo cual he hecho una vez.

¿Al Hidroespacio? Mi padre no puede salir de Cueva Carnívora,

ni siquiera sale de su zona de confort.

No te preocupes, Baby, tu padre es un profesional bien preparado.

No, no lo es.

(RÍE) ¡Ah, sí! Estaba pensando en otro pez.

-22, 21, 20...

¡Se acabó! Tengo que parar esto.

(Música)

19, 18, 16... Espera, te has saltado el 17.

Va a ser un viaje muy largo si te pones tan tiquismiquis.

Bueno, vale, ¿y qué hace esta cosa...? ¡Ah!

(RÍE) ¡Oh, oh! Control de la misión,

se me ha caído el mando.

No hay que ser astronauta para saber que eso no es bueno.

(RÍE) Nunca has tenido más razón.

¡Baby! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vamos a despegar!

El día del sí ha ido demasiado lejos,

tan lejos como el Hidroespacio. ¡No puedes volar en ese cohete!

¿Sabes? Otra vez tienes razón. Salgamos de...

¡3, 2, 1, despegue!

¡Eh! Detengan ese... Cohete.

Me arrepiento del día que dije que sí. ¡Ah!

Vamos, papá, no todo ha sido malo.

Ahora tenemos este enorme y novedoso abrelatas.

Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí,

no es momento para tonterías.

Siempre es momento para tonterías.

¿Qué estás haciendo? Voy a sacarnos de esta lata.

¡Genial! Como siempre dice Grandma,

los grandes problemas requieren grandes abrelatas.

¡Abandonen la nave!

¡Esto es genial!

Gracias por el paseo. ¡De nada!

¡Mis chicos!

¡Rocky! (RÍE)

Me alegro de que te hayas divertido, pero...

¿He ido demasiado lejos?

Sí, me di cuenta en algún momento entre cuando me ponía la escafandra

y cuando discutía con ese ordenador.

¿Significa eso que vas a volver a decir que no a todo de nuevo?

¡No! Decir no a todo es tan tonto como decir sí a todo.

Para ser feliz tiene que haber un equilibrio.

La moderación es la clave.

(Rugido)

Entonces... ¿Podemos tomar helado para cenar?

Uhm...

¡Sí! Sí.

En resumen, si decís que no a todo,

podéis perderos muchas cosas divertidas, pero si dices sí a todo,

podéis acabar en una situación complicada.

Por lo tanto, el día del sí ha terminado dando paso

al día de la moderación. -¡Sí! ¡Yuju!

-Menos. -¡Guau! Guau... uh.