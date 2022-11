# Baby Shark tutururuturu # Baby Shark tutururuturu

# Baby Shark tutururuturu # Baby Shark

# Este es mi show tutururuturu # Mi mamá tutururuturu

# Mi papá tutururuturu # Y Williams

# Empezó la diversión

# A disfrutar # Cantar y bailar

# Aquí empieza el gran show

# De Baby Shark # Tuturuturutu #

"La batalla de bolas de nieve"

(Música)

Hoy en el radar de Rayna,

ha caído el primer copo de nieve de la temporada.

Lo que significa que ha llegado la hora

de la batalla de las bolas de nieve.

Durante cientos de años,

Cueva carnívora y sus vecinos de Tintápolis

han competido para ganar el codiciado Coral de cristal.

Las reglas son sencillas. Quien capture la bandera

del equipo contrario y la lleve a su ciudad, gana.

Pero si te dan con una bola de nieve estás eliminado.

- ¡Vaya!

Todos los años Cueva Carnívora pierde contra Tintápolis,

pero este año va a ser diferente.

O eso espero.

¡Uh! ¡Martástico! Por fin tenemos edad

para competir en la batalla de bolas de nieve.

-Oye, ¿dónde está Chucks?

- (RÍE)

Lo siento, llego tarde.

-Menos mal que eres súper rápido.

El alcalde Anchovi está a punto de hablar.

(CARRASPEA) Mis aletazos vecinitos,

hoy estoy aquí para dar comienzo a la Gran... Ah...

- (SUSURRA) Batalla de bolas de nieve.

- ¡Ah! La batalla de bolas de nieve.

Y vamos a ganar como que me llamo...

¿Cuál era mi nombre?

- (SUSURRA) Alcalde Anchovi.

-Alcalde Anchovi.

(TODOS GRITAN DE ALEGRÍA)

- ¡Venga, pececitos! ¡A entrenar!

(TODOS) ¡Sí!

A ver, para vencer a Tintápolis

necesitamos todas nuestras habilidades con la nieve.

-Mis bolas de nieve dejarán a esos calamares

sin una gota de tinta.

¡Uh! ¡Ah! ¡Uh!

¡Hazte nieve, Hank!

- ¡Bum! ¡Bum!

A ver qué hacen esos calamares cuando vean

mi... ¡Fuerza de pez!

¡Uh! ¡Ah! ¡Ah!

-Y no olvidéis mi súper golpe

de cola. ¡Ah!

¡Ah!

¡Es el caballito de mar!

¡Vaya!

Oh, lo que me temía.

Siempre se me ha dado mejor jugar con la nieve

que lanzarla.

-No pasa nada, Chucks.

Te entrenaremos en el sagrado arte

de lanzar bolas de nieve.

¡Uh! ¡Ah!

-Primero tu puntería.

Muy bien, Chucks.

Preparado, apunta...

-Ah... - ¡Lanza!

- ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

¡Ey! - ¡Oh! Perdóneme.

Es culpa mía.

- ¡Uh! Ya que eres tan bueno lanzando tu búmeran.

Tal vez solo tengamos que ponerle unas bolas de nieve encima.

Muy bien, querido búmeran.

¡Hazlo como tú sabes!

¡Ah!

Por lo menos le he dado a algo.

(TODOS) ¡Ah!

Gracias por intentar ayudarme, amigos.

Pero no creo que sea de mucha ayuda

en la batalla de bolas de nieve. ¡Oh!

Creo que lo mejor es que yo no vaya.

-De eso nada.

Llevamos toda nuestra diminuta vida esperando esto.

No iremos a la batalla sin ti.

-Baby tiene razón.

Los amigos se mantienen unidos.

-Vale, gracias.

Este caballito de mar se dejará llevar

por la corriente, me apunto.

(TODOS) ¡Sí!

Ese sonido significa que la batalla de bolas de nieve va a comenzar.

¿Quién ganará esta vez? Ningún pez lo sabe.

Pero seguramente Tintápolis.

-Muy bien, pezqueñines,

mientras vosotros vais a capturar la bandera

de Tintápolis, el resto nos quedaremos aquí

e intentaremos proteger la nuestra.

(TODOS) ¡Vamos, Cueva Carnívora!

-Baby, contamos contigo y tus amigos para ganar.

-No te preocupes, mami.

No decepcionaremos a Cueva Carnívora.

- ¿Verdad, peces? (TODOS) ¡Sí!

¡Oh!

(Música)

¡Chicos, hemos llegado a Tintápolis!

Muy bien, calamares,

demostremos a Cueva Carnívora

hasta dónde llegan los tentáculos de Tintápolis.

(TODOS RÍEN)

¡Ahí está la bandera!

Y no hay calamares protegiéndola. (TODOS) ¡Sí!

¡Oh, no!

¡Es una trampa!

¡Sálvese quien pueda!

- ¡Oh!

-Esto sí que ha sido un recibimiento frío.

- ¡Vamos! Mostrémosles nuestras habilidades

y cojamos la bandera.

-Buena idea, Vola.

Y mientras vosotros hacéis eso,

este caballito de mar se quedará aquí escondidito.

-Muy bien, equipo.

Demostrémosles lo que sabemos hacer.

¡Oh! -Estamos en directo

desde Tintápolis, donde Cueva Carnívora

ha desplegado a sus mejores jugadores.

Y uno de ellos es mi hijo.

¡Fuerza de pez!

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

- (LOS TRES) ¡Oh!

¡Bum! ¡Bum!

¡Golpe de cola!

¡Ah!

¡Ah!

¡Wuau!

Ojalá tuviera una habilidad especial

para lanzar bolas de nieve.

¡Hemos eliminado a todos! ¡La bandera es nuestra!

¡Ah!

- ¡Por todas las agallas!

¡Es el mejor jugador de bolas de nieve de Tintápolis! ¡Kif!

¡Kif!

-Parece simpático.

(TODOS) ¡Ah! ¡Va a lanzar!

¡Oh!

¡Amigos!

¡No!

¡Ah!

Siento mucho frío.

-Toma, prueba chocolate.

¡Uh! Mucho mejor.

- ¡Ah! ¡Qué pena, chicos!

Estamos eliminados.

- ¡Kif!

- ¡Oh! Espero que la cosa

esté yendo mejor en Cueva Carnívora.

¡Ah! ¡He caído!

¡Vamos! Alcaldesa calamaresa.

¡Alégrame el día!

- ¡Tus deseos son órdenes!

¡Oh! ¡No veo con tanta tinta!

¿Eh?

- ¡Yuju! ¡La tengo!

- ¡No! ¡No!

¿Qué vamos a hacer ahora?

-Todo depende de los pezqueñines.

Noticias de última hora.

Tintápolis tiene la bandera de Cueva Carnívora

como cada año.

- ¡Vamos, Chucks! Confiamos en ti.

-Lo siento, pero no puedo hacerlo.

No tengo ninguna habilidad especial con las bolas de nieve.

-No pasa nada, Chucks.

No hay nada más rápido

que las bolas de nieve de ese calamar.

- ¡Oh!

¡Sí! ¡Sí que lo hay!

¡Eres tú, Chucks!

- ¡Sí!

Eres muy rápido.

Puedes nadar más rápido que las bolas de nieve

de Kif y coger su bandera. - ¡Oh!

Tenéis razón.

Puede que no tenga ninguna habilidad especial

para lanzar bolas, pero sí tengo algo que me hace especial.

Mi habilidad para la velocidad.

(RÍE)

(Música)

# No tengo buena puntería # Sé que no te acertaría

# Mi virtud es la velocidad # Oh Oh Oh

# Vuelo bajo el agua # Nadie me adelanta

# Nadando soy igual que un huracán # Oh Oh Oh

# No vas a poder ganar # A un caballito de mar

# Corre corre corre # Mis aletas son veloces

# Soy ligero # Na na na na

# Un torpedo # Na na na na na na

# A todos dejo atrás # Y aunque no sé tirar

# Sé que ganaré

# Soy ligero # Na na na na

# Un torpedo # Na na na na na

# El que corre más # En la profundidad

# Ahora vais a ver

# Soy ligero # Na na na na na na na na

# Na na na na na na na na

# Corre corre corre # Mis aletas son veloces

# Y por todos ganaré #

(TODOS) ¡Wuju!

En un giro inesperado de los acontecimientos

que ningún pez vio venir, Cueva Carnívora

gana la gran batalla de bolas de nieve.

- ¡Wuju! Lo ha logrado, Chucks.

- ¡Wuau! Supongo que sí.

Pero no podría haberlo hecho sin vosotros, pececitos.

(TODOS) ¡Aw!

Le doy la enhorabuena

al alcalde Anchovi. Es para mí un honor inusual

entregar a su ciudad el Coral de cristal.

(TODOS) ¡Wuau!

Para celebrar la primera victoria de nuestra ciudad,

me gustaría invitarles a nuestra fiesta de celebración.

-A los calamares nos encanta una buena fiesta.

¿Qué opinas, Kif?

- ¡Ah!

- ¡Kif!

- ¡Chucks!

- ¡Ese es mi Kif! ¡Sí, señor!

"El regalo"

Muy bien, familia. Es la hora de hacer el sorteo

para el regalo del tiburón invisible.

Las mismas reglas de siempre.

Tenéis que coger un papel

y buscar el regalo perfecto para quien os toque.

- ¡Oh! (RÍE) -Y nada de pistas.

Tienes que mantener el secreto, quién es tu tiburón invisible,

hasta que nos demos los regalos esta noche.

- ¡Oh! Me encantan los regalos secretos.

Me siento como un agente regalador secreto.

-Te toca, Baby. y recuerda,

no nos digas quién te ha tocado, ¿de acuerdo?

-Pues claro.

¡Oh!

(Música)

¡Me ha tocado Mami!

(SUSPIRA)

¡Oh! ¡Oh, no! Me ha tocado Mami.

Es la mejor regaladora de la familia.

Tengo que conseguirle el regalo perfecto.

Pero ¿qué podría ser?

¡William! ¡Necesito tu ayuda!

¡Me ha tocado mi madre en el tiburón invisible!

-Vale, pero ¿eso no es algo bueno?

-Bueno, sí, pero es que mi madre siempre hace los regalos perfectos.

Y ahora tengo que encontrar el regalo perfecto para ella.

No quiero que se sienta defraudada.

# Todo bien colocado # Aquí están sus regalos

# Delicias de cebo y aletines

# Mami siempre sabe qué regalar

# Un gran sillón para Grandpa

# Se reclina y te relaja

# Con música es un flipe # Mami siempre sabe qué regalar

# Una tarjeta de navimar

# Y que hace... si la pulsas...

# Uh Uh Uh

# Para mi Papi tiene un tazón

# La guitarra

# Y tapones # Para todos

# El mejor regalo # Tiene siempre preparado

# No sé cómo acierta # Pero nunca me ha fallado

# Un cofrecito # En el que puedo guardar

# Los minitesoritos

# Que encuentro por el mar

# El mejor regalo # Tiene siempre preparado

# No sé cómo acierta # Pero nunca me ha fallado

# El mejor regalo # Tiene siempre preparado

# Mami sabe qué necesitamos

# El mejor regalo # Tiene siempre preparado #

¡Oh! ya sé de qué hablas.

¿Qué le vas a regalar?

-No lo sé.

Es un misterio total.

Por eso este es un caso para...

El dectective Baby Shark...

-Y William Watson.

(LOS DOS) Edición Baby mar.

Estamos a punto de interrogar a nuestro testigo clave,

Daddy Shark.

- ¿Seguro que conoce el regalo perfecto

para tu madre?

- ¡Bien!, Daddy Shark.

Si ese es tu verdadero nombre.

Probablemente sepas por qué estamos aquí.

-De acuerdo.

Fui yo. Cambié los brownies de bayas

por ensaladas de algas. Lo siento mucho.

Pero es que dan caries en potencia.

- ¡Já! Ha confesado.

Pero... Doctor Shark,

no estamos investigando postres perdidos.

- ¡Já! Ah, ¿no?

Menudo alivio.

-Lo que queremos saber es,

¿cuál es el regalo de navimar perfecto para Mami?

-Ah, ¿cuál es el regalo perfecto para Mami?

Oh, ¿eso era todo?

(RÍE)

(RÍE)

-Oh... ¿Qué tiene tanta gracia, doctor Shark?

-(RÍE) Que el regalo perfecto para Mami

no existe.

(RÍE)

Oh, en serio, lo he intentado un millón de veces.

Pero el único pez que conoce el regalo perfecto para Mami es...

...Mami.

(RÍE)

(DADDY Y WILLIAM RÍEN)

- ¡William! ¿De qué te ríes?

-No tengo ni idea.

¡Oh! ¡Qué bien me ha venido!

La risa es como unas vacaciones para mi cara.

Lástima que tu padre no te haya ayudado.

- ¡Te equivocas! Si el único pez

que sabe qué regalar a Mami es Mami,

solo me queda una cosa por hacer.

- ¿Qué cosa?

-El tiburón invisible está a punto de volverse

todavía más secreto.

Me disfrazaré para estar con mi Mami de incógnito.

-Pero, Baby, ¡tú estás con tu madre todo el tiempo!

-Lo sé. Pero ahora lo voy a hacer

con el objetivo de encontrar el regalo perfecto.

-Ahora lo entiendo. Pues, buena suerte.

Si me necesitas, estaré haciendo cajitas de pan de jengibre

con mi madre.

-Cajitas de pan de jengibre, ¿eh?

Es una idea lo bastante loca como para que funcione.

El sujeto está a la vista.

-Hola, Baby. ¿Por qué llevas puesto tu gorra de detective?

- (RÍE) ¿Que como detective?

¿Quién? Yo no. (RÍE NERVIOSO)

En fin, ¿quieres hacer una cajita de jengibre conmigo?

-Claro, pero nada de probarla hasta que esté terminada.

El año pasado nos dejaste sin tejado.

Y... Lista.

-Todavía no. Aún tenemos que poner algunos regalos

bajo el árbol de pan de jengibre.

A ver, si pudieras elegir un regalo para poner,

¿cuál sería?

-Uhm...

¡Lo que más le guste al pez que vive aquí!

- ¡Ah!

Pues me he quedado igual.

- ¡Eh! Creo que necesitamos más glaseado.

-Marchando más glaseado.

¡Ah!

¡Uy! (AMBOS RÍEN)

-Vale, tenemos que hacernos una foto.

Di diversión con Mami...

- ¡Diversión con Mami!

Me está distrayendo haciendo que me divierta.

Conseguiré la información de otra manera.

- ¿Qué dice, Baby? - ¡Nada!

¿Sabes lo que no hacemos desde hace mucho?

- ¿Qué?

Montar en trineo ha sido una gran idea.

-Nada saca mejor una confesión que algo emocionante.

Ahora Mami tendrá que contarme su regalo perfecto.

(RÍE)

- ¿Qué te parece? ¿Convertimos esto en nuestra nueva tradición?

-Claro, y...

También podemos decir lo que más nos gustaría

como parte de esa nueva tradición.

Venga, tú primero.

-Lo que más me gustaría es ganar esta carrera.

- ¿Eh? ¿Qué carrera?

- ¡Esta! ¡Wuju!

- ¡Ey! Espera.

(RÍE) Te estoy pisando la cola, Mami.

- (RÍE) No por mucho tiempo.

(AMBOS) ¡Wuju!

(AMBOS RÍEN)

¿Estás preparado para la foto final?

(AMBOS) ¡Wuju!

¡Me encanta! ¡Qué divertido!

¡Uh! Y nuestro selfie ha quedado genial.

-Te echo una carrera hasta arriba.

Encontrar el regalo perfecto para Mami se está complicando.

Me estoy quedando sin tiempo.

Muy bien. Mi pez de nieve ya está listo.

A la de tres, nos los enseñamos.

(AMBOS) Uno, dos y tres.

Te presento al Baby de nieve.

-Y yo te presento a la Mami de nieve.

-Vaya, se parece bastante a mí.

-No, me parece que a la Mami de nieve

le falta algo. - ¿De verdad?

-Sí. ¿Qué crees que necesita?

¿Una bufanda?

¿Orejeras?

- ¡Oh! Ya sé lo que necesita.

- ¿De verdad? ¿Qué?

-Necesita... Más nieve.

- (RÍE)

(AMBOS RÍEN)

¡Ah!

- (RÍE)

(AMBOS RÍEN)

¡Mami!

- (RÍE)

Siento interrumpir vuestra diversión.

Pero ha llegado el momento del tiburón invisible.

- ¡Oh! ¿Ya es la hora?

-De acuerdo, pero antes de entrar...

Di: "Peces de nieve".

-Peces de nieve.

No tengo tiempo.

Y este caso es más frío que mi pez de nieve.

¡Oh!

Muy bien, Sharks.

Es la hora del tiburón invisible.

- ¡Sorpresa!

Yo soy tu tiburón invisible.

- ¡Oh!

¡Un libro de recetas anticaries!

¡Gracias, mami!

-Y contiene una receta saludable de brownie de bayas.

- (RÍE) Esto es para ti, papi. - ¡Uh!

¡Una correa para mi guitarra de anguila eléctrica!

¡Gracias, hijo!

¡Feliz navimar, aletita mía!

- ¡Uh! ¡Un cuenco de meditación!

¡Cassy! ¡Tú y yo vamos a formar un grupo!

(Música)

¡Oh!

- ¡Cariño!

¿Estás bien?

-Ah... Mami...

Yo soy tu tiburón invisible.

Pero, no he encontrado nada para ti.

He intentado buscar el regalo perfecto,

pero no he podido. Lo siento.

- (RÍE)

¡Oh, Baby!

¡Ya me has hecho el regalo perfecto!

- ¿Ah sí?

- ¡Sí! El tiempo que hemos pasado juntos hoy.

-Pero, eso ni siquiera se puede envolver.

-Eso no importa. El mejor regalo

que le puedes hacer a un pez es pasar tiempo con él.

-Pues, entonces... Mi regalo para ti es que hagamos esto

todos los años.

Me parece perfecto.

Y adivina qué,

me tocó a mí ser tu tiburón invisible.

¡Ah! ¡Es un álbum de fotos de hoy!

¡Wuau! ¡Gracias, Mami!

Caso cerrado.

- ¿Decías algo?