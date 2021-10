Sherlock Yack en inglés - Who smeared the zebu?

Who cooled off the piranha?

Sherlock Yack en inglés

Cuando en el Zoo se comete un delito, el detective Sherlock Yack interroga a los sospechosos, sigue las pistas y descubre al culpable. Si prestas atención a la investigación, sabrás responder a las preguntas de hoy: Who cooled off the piranha?

11 min, 37 sec

08-10-2021 01:00:00

