"EL TESORO DE LA DRAGONA MARINA"

(Música animada)

Hola, camaradas.

Hoy vamos a una parte del mar nunca jamás explorada.

Nunca jamás explorada.

¡Oh!

¿Qué ha sido eso?

¿Y eso?

¡Oh!

(Música animada)

¡Un ojo! Un ojo, sí.

¡Es un ojo gigante!

¡A cubierta! Vamos, camaradas.

Oh...

(Continúa la música)

¡Caracoles!

(Continúa la música)

¡Hala! ¡Una dragona marina!

(BALBUCEA) ¡Caramba!

(Música animada)

Parece que está buscando algo.

¡Coge todo lo que quieras! (GRUÑE)

¡Pero a mí no! ¡Espada, brilla!

(GRUÑE)

¿A dónde ha ido?

¡Atención! Se dirige a la isla Encanto.

¡Catalejo, zoom!

¡Ah! Va directo hacia el abuelo.

Tenemos que pararla antes de que llegue.

(Música animada)

Decidle a El Bravo que vaya rápido.

Decid: "¡Bravo, rápido!". (LOS DOS) ¡Bravo, rápido!

(Continúa la música)

¡Más alto! (LOS DOS) ¡Bravo, rápido!

(Continúa la música)

(GRUÑE)

¡Agarraos fuerte, camaradas! (BALBUCEA)

¡Bravo, gira!

(Continúa la música)

¡Caracoles! ¿Cómo vamos a pararla?

Tengo una idea.

(SILBA)

(CANTA)

(Música animada)

¡Brazalete brillante, pirata al instante!

(Música animada)

¡Caracolas brillantes! Acabo de oír un alboroto enorme.

¿Qué lo ha provocado?

¡Oh, una dragona marina! Qué monada.

Esta no es tan mona. Parece muy enfadada.

Algo andará mal. (CANTA)

(GRUÑE)

La dragona dice que ha perdido su tesoro.

Está muy triste. (BALBUCEA)

Primo, toca una nana. Tal vez así se calme.

(Música animada)

¡Funciona!

(Continúa la música)

Se está quedando dormida.

¡Bien!

Ahora, busquemos el tesoro antes de que se despierte.

Brújula, ¿dónde está el tesoro de la dragona?

Conozco ese barco.

Pertenece a Enrique Real de Palacios...

(LOS TRES) Tercero. (BALBUCEA)

¿Le ha robado el tesoro a la dragona?

Y nosotros lo recuperaremos.

La aventura nos espera, amigos.

(LOS TRES) ¡Piratas, ahoy!

Em... ¿No hay que decir: "Bravo, adelante"?.

Alto, primo. Este es el plan.

Lorelai y yo iremos tras Enrique en La Chispa.

Mientras tanto, tú quédate aquí tocando la nana para la dragona.

¿Quieres que me quede aquí solo...

con esa cosa? (BALBUCEA)

Solo no, con Kiko. (BALBUCEA)

Tú puedes, primo. Será mejor que toques más.

La dragona se está despertando. (GRUÑE)

¡Caracoles!

(Música animada)

(GRUÑE)

¡Lorelai, a La Chispa!

(Música animada)

(Música suspense)

¡Abre cerradura!

Oh, ¡por el amor de Enrique!

(Continúa la música)

Mm... Sí. Sí. Sí.

No.

(Continúa la música)

¡Perfecto!

(Música animada)

¡Contemplad mi último y mayor tesoro, un huevo de oro macizo!

(APLAUDEN)

Mm...

¡Oh! ¡Peces grumo!

Eso no es un tesoro. ¡Es el huevo de la dragona!

¿Con un bebé dentro? Normal que esté tan preocupada.

Hay que recuperarlo.

¡Alto, Enrique! Entrégame ese huevo.

Si lo quieres, tendrás que abrir la cerradura.

¡Ja!

¡Ah! ¡Ciérrala, ciérrala!

¡Ratoncita, cógelo!

(CHILLA)

¡Alto! ¡Es el huevo de una dragona marina!

¡Ah! No existen los dragones marinos.

(CHILLA) ¡Aquí!

(CHILLA)

(Música animada)

¡Gracias! Me largo de aquí.

¡Entrégamelo!

(Música suspense)

Claro. ¡Toma!

(Continúa la música)

¡Que os divirtáis, chicos!

(Continúa la música)

¡Rayos! ¡Estamos en un huevo gigante!

¡Oh!

¡Oh!

Uf. Capitán, tenemos que incubar un plan.

Tu voz y mi espada.

¿Lista? (LOS DOS) Una, dos y tres.

(CANTA) ¡Espada, fuerza!

¡Eso! ¡Fantástico!

Vamos, Lorelai. Recuperemos el huevo.

Espero que Tomás esté bien.

(Música suave)

(RONCA)

(Continúa la música)

No te metas con el mejor o serás un perdedor.

(CHILLA)

-Argh. ¿Qué pasa?

¡La Chispa! ¿Cómo han roto el cascarón?

Bueno, no me podrán atrapar si no me ven.

¡Ah! ¡Tinta de calamar!

¡Ah! ¡Con esto no veo nada!

(LOS DOS) ¡Hala!

¡Es la dragona marina!

Se debe de haber escapado de Tomás y estará buscando el huevo.

¡Rayos! Enrique está en un buen lío.

Agárrate bien, camarada.

Hidropotencia en... (LOS DOS) Tres, dos, uno.

(Música animada9

Por fin estamos solos, huevo.

¡Ah, mi tesoro! ¡Está roto!

(CHILLA)

Perdona. Ha sido un accidente.

(Alarma)

¿Un dragón marino?

¿Que qué? ¡Larguémonos de aquí!

(Continúa la música)

(GRUÑE)

¡Ratoncita, da la vuelta!

(GRUÑE)

¡Ah! ¡Un monstruo!

¡Ay! Se me está enganchando. ¡Ay!

¡No!

Lo he hecho a propósito.

Por lo menos me he librado de la criatura molesta.

(GRUÑE)

¡No, para! ¡No! No soy tu... ¡Madre!

(Música suave)

¡Espada, brilla!

(Música animada)

(GRUÑEN)

¡Déjame en paz!

¡No soy tu madre! Me lo llevo.

Muchísimas gracias.

Santi. Buen trabajo, camarada.

Mira, mami dragona, tu tesoro. ¡Tachán!

(GRUÑEN)

Aquí tienes.

(GRUÑEN)

(Música suave)

¡Adiós! ¡Adiós, dragones!

¿Ya se han ido? Despejado.

No es que tuviera miedo ni nada de eso.

¡Ah!

(Música animada)

(RONCA)

Primo, Kiko, despertad.

¡Buenos días! (SE ESTIRA) ¡Ah!

Camaradas, he tenido un sueño rarísimo.

Estábamos navegando y, de repente, El Bravo se ha balanceado.

Luego, una gigantesca dragona marina ha salido del agua.

¡Cielos! ¿Y luego qué?

Me he quedado dormido. (BALBUCEA)

(RÍEN)

A mí me parece que ha sido otra asombrosa aventura pirata.