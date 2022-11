(Música)

# Ven con Santiago y su tripulación. # ¡Santiago!

# Surcaremos mares # y vivirás la acción.

# ¡Adelante! # ¡Zarpar!

# ¡Vámonos! # ¡Zarpar!

# ¡Vamos! # ¡Aventura pirata en el mar!

# ¡Ar!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# Santiago ya está aquí # y te vas a divertir.

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Vámonos!

# Reparte justicia sin fin. #

SANTIAGO DE LOS MARES

"LA SORPRESA DE CUMPLEAÑOS DE TOMÁS"

(Música)

Estoy deseando ver la tarta de cumpleaños de Tomás.

¡Hola, capitán Sprinkles!

Hola, camaradas, llegáis justo a tiempo.

¡Cacareo de almejas! Qué tarta más guay.

Parece hecha de oro de verdad.

Sí, es mi tarta especial de tres leches

recubierta con un glaseado dorado excepcional.

Genial, esta es la tarta preferida de Tomás.

¡Uoh! Y el oro es su tesoro favorito.

La sorpresa perfecta para la fiesta de cumpleaños sorpresa de Tomás.

Será mejor que nos vayamos o llegaremos tarde a la fiesta.

¡Hasta luego! Adiós.

Deseadle un feliz cumpleaños a mi amigo Tomás.

Ah, y si queréis coger un atajo, girad a la izquierda en estas rocas,

pero no os adentréis en la niebla, allí está el mar Malo.

¿El mar Malo?

Cuenta la leyenda que está lleno de mágicos peligros,

incluido el pulpo gigante. ¿Qué?

(A LA VEZ) ¿El pulpo gigante? (BALBUCEA)

-Sí, os aseguro que no querréis entrar en la niebla

con una tarta del capitán Sprinkles,

no hay criatura marina que pueda resistirse

a probar un trocito.

No se preocupe, capitán Sprinkles, la vigilaremos bien.

¡Ar!

(Música)

No me lo puedo creer,

esos bergantes tienen en sus manazas de marineritos

un cofre del tesoro de oro macizo.

Siempre encuentran los mejores tesoros.

No te preocupes, amiguito.

¡Pronto ese tesoro será mío! (RÍE)

(Música tensión)

Hola, Tina. ¿Me recibes? Alto y claro, Santi.

Estamos volviendo con la tarta. ¡Súper!

Mantendré ocupado a Tomás

con la búsqueda del tesoro de su fiesta.

Hola, hermanita. Hola, Tomás.

Estoy listo para la fiesta. ¿Dónde está la gente?

(RÍE) La fiesta no es aquí. ¿Y dónde es?

Tendrás que seguir el mapa para encontrarla.

¿Una búsqueda del tesoro para encontrar la fiesta?

¡Me encanta! ¿La plaza del Ayuntamiento?

Tendremos que ir a la plaza del Ayuntamiento

a buscar el otro trozo de mapa.

¡Genial! Vamos, hermanita.

(Música)

Casi estamos en las rocas.

Hay que ir hacia la izquierda, como ha dicho el capitán Sprinkles.

¡Bravo, a la izquierda! (GRITAN)

(Música)

Quien se fue a Sevilla... ¿Qué es eso?

¡Rayos!

Perdió su silla.

Perdió su silla. (RÍE MALICIOSAMENTE)

(RÍE) ¿Eh? ¿Quién ha apagado la luz?

(Música tensión)

¡Gambas gomosas, se ha llevado la tarta!

Y va directa hacia el mar Malo. ¡Rayos y truenos!

(Música acción)

Será mejor que vayamos antes de que sea tarde.

Los piratas buenos siempre hacen lo correcto.

¿Estáis conmigo?

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

(Música acción)

Ja, te dije que lo conseguiríamos,

no hay tesoro que pueda resistirse a la reina de los piratas.

La reina de los... ¿Eh?

Eh... Oye, jefa.

¿Qué decías, reina de los...?

¡Sorpresa!

¡Alto, Bonnie, suelta la tarta!

¿Ha dicho tarta?

¿Tarta? A mí no me engañas.

Reconozco los tesoros cuando los veo. ¿Eh?

Capitán, Bonnie se ha adentrado en el mar de... ¿Burbujas?

Las legendarias burbujas peligrosas.

Rebotan tanto que pueden hundir cualquier barco

que se atreva a navegar en ellas. ¡Cielos!

Hay que alcanzarlos

antes de que la tarta salga rebotada por la borda.

¡Bravo, gira!

(Continúa la música)

¡Uoah, oh!

¡Ven aquí, tesoro, ven aquí!

¡No, no, no, por ahí, no!

(Música)

¡Caracoles!

¡Nunca atraparemos a Bonnie entre estas burbujas peligrosas!

Tal vez podamos si le pedimos al Bravo que pase por encima.

Decid todos: "¡Bravo, brinca!".

(A LA VEZ) ¡Bravo, brinca!

(Música acción)

Otra vez. (A LA VEZ) ¡Bravo, brinca!

¡Lo conseguimos!

Vamos, camaradas, hay que proteger a Bonnie del mar Malo.

Aquí no está, ni aquí.

¿Tal vez aquí?

¿Y el otro trozo del mapa?

(CARRASPEA)

(Música)

¡Sabía que lo encontraría!

¿El muelle?

Eso significa que hay otro trozo de mapa

en el muelle, ¿verdad?

¡Vamos, hermanita, vámonos!

(Música tensión)

Bonnie Bones, entrégame la tarta. (BALBUCEA)

Deja de hablar de tartas.

(SE ESFUERZA)

Estoy harta de tus trucos.

He robado el tesoro sin hacer ninguna trampa.

(Música tensión)

¡Caracoles brillantes! ¿Que qué?

¡Es verdad!

Es una tarta sorpresa para el cumpleaños de Tomás.

Tengo olfato para el oro.

Reconozco un tesoro con solo olerlo.

Sí, tiene olfato para una... (OLFATEA)

¿Una tarta? ¡Cállate, amiguito!

¡Bonnie, cuidado!

Buen intento, marinero, pero nadie me va a robar el tesoro.

¡Ah! ¡Ah!

¡Uah!

(A LA VEZ) ¡El pulpo gigante!

¡Oh, repámpanos!

¡De ninguna manera!

¡Que alguien me ayude!

Bonnie, agárrate fuerte, ya voy.

(Música)

¿Qué, cómo?

¡Puaj! Solo es una tarta.

¡Suéltame!

¡Capitana!

(GRITA)

¡Te tengo!

¡No lo conseguirá!

(Música acción)

(GRITA)

¡Fantástico! ¡Eso!

No merece la pena tanto lío por una tarta.

¡Gatitos, vámonos!

(Música)

(Música acción)

¡La tengo!

(Continúa la música)

¡Rayos!

¡Mijo! ¡Santi!

(Música tensión)

No me puedo soltar de aquí.

¡Espada, fuerza!

¡La tarta de Tomás, eso es!

Aquí tienes. (RUGE)

¿Eh? ¿Qué hace?

(Continúa la música)

(Música)

Se ha comido la tarta.

Oh, no me lo puedo creer.

(Continúa la música)

(RUGE) De nada.

(Continúa la música)

¡Adiós!

¡Uf!

Una actuación realmente perfecta, capitán.

Bien hecho, mijo.

¿Pero cómo has sabido que quería tarta?

No hay criatura marina que pueda resistirse a probar

una tarta del capitán Sprinkles, ¿recordáis?

(RÍEN)

¡La fiesta de Tomás, no podemos llegar tarde!

Vamos, camaradas. ¡Yuju!

(BALBUCEA)

¡Bravo, adelante!

(Música acción)

(Música)

Voy a por ti, mapa.

¿Dónde estás? No podrás esconderte.

(Continúa la música)

¡Ajá, te encontré!

Oh, el último trozo de mapa.

No es solo un mapa, es un puzle, ¡El Bravo!

Espera...

¿La fiesta es en El Bravo?

Sí, has resuelto el puzle.

¿Pero dónde está El Bravo?

¿Me he perdido mi fiesta?

(Música)

(CANTAN CUMPLEAÑOS FELIZ)

-Date la vuelta, Tomás.

(CANTAN) "Cumpleaños, cumpleaños,

cumpleaños feliz". ¡Camaradas!

Feliz cumpleaños, hermano. Gracias, hermanita.

(Continúa la música)

¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Tomás!

Feliz cumpleaños, Tomasito. (BALBUCEA)

Una tarta dorada para ti, primo.

¡Una tarta dorada!

¿Tres leches? ¡Mi favorita!

(A LA VEZ) Especialidad del capitán Sprinkles.

¿Del capitán Sprinkles? Caracoles...

No hay nadie que se resista a probar una tarta

del capitán Sprinkles. Y que lo digas, Tomás.

(A LA VEZ) ¡Uepa!

Otra asombrosa aventura pirata.

Nos hemos lucido, camaradas.

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy! (BALBUCEA)

"BUSCANDO UN TESORO EN FAMILIA"

(Música)

Yo creo que será algo muy chulo.

Hola, piratas.

Llegáis a tiempo para la sorpresa de mami.

Yo quiero saber qué es. ¡Y yo!

-Yo, más. Yo, también.

Hola, mijos.

Hoy en el museo he encontrado este retrato

del famoso jefe cacique Luquillo y su legendario tesoro.

(A LA VEZ) ¡Oh! ¡Caracoles!

-Mirad, lleva su famoso medallón solar taíno

hecho del excepcional rubí dorado.

Pero el medallón se ha borrado. ¿Qué aspecto tiene?

Nadie lo sabe, lo escondió en un cofre del tesoro

que nadie hasta ahora ha sido capaz de encontrar.

-Según esto, cacique Luquillo

escondió el tesoro en la caverna secreta.

¿La caverna secreta?

Sí, pero solo se puede entrar en la caverna

un día de cada 100 años.

Por suerte para vosotros, ¡ese día es hoy!

(TODOS) -¿Hoy?

-Cuando encontréis la caverna secreta,

deberéis iluminar la piedra solar para abrirla.

Cuando la piedra esté iluminada... Se abrirá la puerta de entrada.

-Exacto. Tenéis tiempo hasta que anochezca

para encontrar el tesoro.

-Seguro que encuentro el tesoro con mi detector de oro

hecho a mano.

(Música)

¡Oh, oh!

Me haces cosquillas.

Tomás, mírate el bolsillo.

Oh, mi doblón dorado.

Sí, encontrarás el tesoro sin ningún problema.

Yo lo encontraría con los conocimientos de mi cocorota.

Sí, juntos el abuelo y yo tenemos conocimientos

sobre la tierra y el mar.

Kiko y mis instrumentos de Calavera me ayudarán a encontrar el tesoro.

(HABLAN A LA VEZ) (SILBA)

-¿Y si hacemos una competición?

El equipo que encuentre antes el tesoro

serán nombrados PMV, los Piratas Más Valiosos.

¡Sí! ¡Toma!

(A LA VEZ) ¡Uepa!

La aventura nos espera, amigos. (A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

(BALBUCEA) ¡Uepa!

En sus marcas, listos, ¡ya!

-Según la leyenda de la isla, la caverna secreta está por aquí.

Vamos. Tesoro de cacique, allá vamos.

(Música)

Atrápalo, chico. Donde haya oro, habrá un tesoro.

Vale, un buen pirata protector sabe interpretar un mapa.

Una caverna es como una cueva y las cuevas suelen estar en...

Las montañas.

Tal vez la caverna secreta está en esa montaña.

Usaré mis habilidades de pirata y navegaré con mi barco,

iré más rápido.

¡Vamos, amigos, al Bravo!

¡Bravo, sube!

(Música acción)

Vamos a buscar la caverna y a encontrar el tesoro.

(BALBUCEA) ¡Bravo, adelante!

(Continúa la música)

(Música tensión)

¡Hala!

(Continúa la música)

(BALBUCEA) ¡Kiko, cuidado!

¡Kiko, Kiko! (BALBUCEA)

Espérate. (BALBUCEA)

Kiko, espera. Hay que trabajar en equipo, ¿recuerdas?

(Continúa la música)

¡Rayos! Una trampa escondida.

¡Corre! (GRITA)

(Música tensión)

(Música)

¿Seguro que vamos bien por aquí?

Solo tenemos que seguir los pitidos hasta encontrar la caverna.

¡Vamos!

(Continúa la música)

La caverna secreta debe de estar al otro lado del río.

Tendremos que cruzarlo.

¿Con qué? Con esto.

Me temía que dirías eso.

(Continúa la música)

¿Puedo?

(Continúa la música)

¡Hala! No, yo no voy a cruzar el río de esa manera.

Nunca, no, no.

¿Me la sujetas un segundo? ¡Claro! ¿Que qué?

(GRITAN)

-Según la leyenda de la isla,

la entrada de la caverna secreta está en las montañas.

Según el mito de las sirenas, está bajo el agua.

(Música)

(A LA VEZ) La caverna secreta.

-¡Por las barbas de Neptuno, ambos tenemos razón!

(Gritos)

Los otros nos están alcanzando.

Bueno, será mejor que corramos si queremos llegar los primeros.

¡Abuelo, espera!

El puente parece bastante inseguro.

Ah, este puente es fuerte como un roble.

(GRITA)

¡Ay, percebes pegajosos!

(GRITA)

(Música acción)

Camarada, debemos trabajar unidos. (BALBUCEA)

(Continúa la música)

¡Te toca, Kiko! (BALBUCEA)

(Continúa la música)

¡Muy bien, Kiko! (BALBUCEA)

¡Agárrate fuerte!

(Continúa la música)

(Música)

Mira, esa piedra es como la que nos enseñó mami.

Kiko, hemos encontrado la caverna. La puerta está cerrada.

¿Cómo vamos a iluminar la roca? (BALBUCEA)

¿Con la espada? Lo intentaré.

¡Espada, brilla!

(Música triunfal)

¡Eso! (BALBUCEA)

(GRITAN)

(Música)

Es la piedra solar. Hay que iluminarla para abrirla.

Tomás, usa la guitarra para reflejar la luz a la piedra.

(Continúa la música)

(Música triunfal)

(A LA VEZ) ¡Caracoles! -Vámonos.

(CON ESFUERZO) Ya llego, ya llego.

(GRITA)

¡Lorelai, ayuda, estoy en la punta de la cuerda!

(CANTA)

(Música animada)

¡Sígueme!

(Continúa la música)

Oh. Pensaba que lo había visto todo.

Gracias, tortuguitas.

¡Mira! (LOS DOS) ¡Una piedra solar!

Cuando la piedra esté iluminada...

Se abrirá la puerta de entrada.

Pero anochece.

¿Cómo vamos a iluminar la piedra?

Con tu caracolita.

¡Ah, sí! ¡Mi caracola!

(Música suave)

¡Vamos a por el tesoro!

(TODOS) ¡Oh!

(BALBUCEA)

¡El cofre de cacique!

(LOS DOS) ¡Un tesoro!

(Música animada)

¡El abuelo y Lorelai van a la victoria!

¡Oh!

(SE ESFUERZAN)

¡Oh!

(Temblor)

¿Oís eso?

¡Repámpanos! ¡Se cierran las puertas!

¡Era otra trampa!

¡Espada, brilla!

¡Aguas revueltas!

Ya es tarde, la caverna se llena de agua.

Oh... ¡Estamos perdidos!

¿Qué vamos a hacer? (SILBA)

Lo conseguiremos, camaradas.

Tenemos que trabajar juntos, como un equipo.

Los piratas buenos nunca se rinden.

(TODOS) ¡A la orden, capitán!

Ojalá tuviera mi flotador.

Tomás, me acabas de dar una gran idea.

¿Quién, yo?

Digo... ¡Pues claro!

Mirad, mi cojín elástico.

-No es hora de echarse una siesta, mija.

-Chicos, coged una punta y tirad.

(Música suave)

(RÍE) Ahora sí que lo he visto todo.

¡Oh! ¡El agua está subiendo muy deprisa!

Tenemos que encontrar una salida.

¡Mirad, otra piedra solar!

¡Espada, brilla!

¡Rayos y truenos! ¡No se abre!

Debemos trabajar unidos.

Gritad todos: "¡Espada, brilla más!".

(TODOS) ¡Espada, brilla más!

(Música animada)

¡Eso! ¡Uepa!

(RÍE) Lo conseguimos, camaradas. ¡Sí!

(TODOS) ¡Sí! ¡Yuju!

Ahora, llevémosle el tesoro a mami.

(Música suave)

Cuando hayamos visto el medallón, lo dejaremos donde estaba.

¡No me lo puedo creer!

Habéis encontrado el tesoro de cacique.

Bueno, ¿qué equipo es el PMV, el Pirata Más Valioso?

La aventura ha sido más peligrosa que las pirañas.

Pero al final no ha sido rival para esta familia de piratas.

Hemos encontrado el tesoro juntos.

¡Es el collar más bonito del mundo! ¡Caracoles!

¡Asombroso!

¡Estoy muy orgullosa de vosotros!

Por separados sois fantásticos,

pero juntos sois imparables.

(TODOS) ¡Sí! ¡Toma ya!

Ha sido una asombrosa búsqueda del tesoro.