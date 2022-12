(Música)

# Ven con Santiago y su tripulación. # ¡Santiago!

# Surcaremos mares # y vivirás la acción.

# ¡Adelante! # ¡Zarpar!

# ¡Vámonos! # ¡Zarpar!

# ¡Vamos! # ¡Aventura pirata en el mar!

# ¡Ar!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# Santiago ya está aquí # y te vas a divertir.

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Vámonos!

# Reparte justicia sin fin. #

SANTIAGO DE LOS MARES

"SANTIAGO Y BONNIE AL RESCATE"

(Música)

Uno de los tesoros que el capitán Calavera conocía,

pero nunca encontró es la legendaria Calavera de Diamante,

por eso no llegó a ver sus colores y brillos.

Santi... ¡Estamos en la pared de una montaña!

Lo sé, tranquilo, forma parte de la aventura.

Si no me equivoco, la calavera está en la cima.

La encontraremos y podremos dibujarla en el diario

con todos sus colores y brillos.

(BALBUCEA)

Vamos, camaradas y vigilad las trampas escondidas.

¡Calavera de Diamante, allá vamos!

No puedo creer que seamos los primeros en encontrarla.

¡Pececillos brillantes!

¿Habéis visto eso? ¿Butterscotch?

Oh, oh, eso no es bueno. Vamos.

(Música)

(A LA VEZ) ¡Oh! ¡Bonnie Bones! Lo sabía.

Quien lo encuentra, se lo queda, marineritos.

¡Ja!

Se ha llevado la calavera.

(Música tensión)

¡Cacareo de almejas!

(A LA VEZ) ¡Una trampa!

(GRITAN)

(Continúa la música)

¡Pececillos plateados, la isla se hunde!

Bonnie habrá activado una trampa al llevarse la calavera.

¡Acabaremos todos en el agua!

Hay que devolver la calavera a su sitio antes de que sea tarde.

¿Estáis conmigo? (A LA VEZ) ¡Afirmativo, capitán!

La aventura nos espera, amigos.

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

Vosotros seguid a Bonnie y yo cogeré un atajo por aquí.

A por ella.

(Música acción)

Bonnie, hay que devolver la calavera para evitar que la isla se hunda.

(RÍE) Ya, claro, lo que quieres es quedártela tú.

Buen intento. (GRITAN)

¡Una trampa! ¡Sí!

¡La tengo! ¡Eh!

(GRITAN)

(A LA VEZ) ¡Santi! -Capitana...

(GRITAN)

¡Espada, brilla!

¿Has visto lo que has hecho, bergante?

(Música tensión)

Bonnie, la isla entera se hundirá

si no dejamos la calavera en su sitio.

No trates de embaucarme, marinerito.

(GRITAN)

¡Cielos!

A ver, Bonnie, si uno de los dos se mueve, caeremos.

Solo podremos salir los dos si colaboramos.

¿Colaboramos?

(RÍE) Mira que eres gracioso.

¿No lo decías en broma?

(Música tensión)

Ah, vale.

Y nada de trampas de Bonnie, ¿entendido?

Doble ar.

Gracias, Bonnie. Si avanzamos juntos podremos subir por la pared.

¿Lista? Uno, dos... ¡Ah!

¿Qué pasa? ¿Por qué tienes que contar tú?

¿Quieres contar tú, Bonnie? A buenas horas preguntas.

Uno, dos, uno, dos, uno, dos.

Funciona, espero que la tropa esté bien.

¿Qué ha pasado? Que hemos caído en una trampa.

Ajá, la trampa de las dos tropas enjauladas, impresionante.

Camaradas, si balanceamos la jaula juntos,

alcanzaremos el saliente.

Espera, y el agua, ¿qué?

(Música tensión)

Pensándolo bien, creo que es buena idea.

(SE ESFUERZAN)

(Música)

Butterscotch, ¿nos ayudas, por favor?

Vuestro plan no funcionará.

Además, mi capitana vendrá a salvarnos

y con salvarnos me refiero a mí, por supuesto.

(Continúa la música)

¡Ay, mamita!

(A LA VEZ) Uno, dos... Ya llegamos.

¡Ya está! (GRITA)

¡Te tengo!

(Música)

Muchas gra...

¿Me ibas a dar las gracias? Ah, jamás.

¡Socorro!

¡Ayuda! ¡Ayudadnos!

Las tropas están en peligro. (BALBUCEA)

¡Bonnie, detente! Hasta luego, marineritos.

¡Huevos cluecos!

(Música)

¡Bien, gracias, socio!

¡Suelta mi calavera!

Lo siento, Bonnie, pero tenemos que salvar a las tropas

y dejar la calavera en su pedestal antes de que se hunda la isla.

¿Tú no vienes?

¡Ar! No me queda otro remedio, ¿no?

(Música acción)

(Música tensión)

Ah, venga, marinero, te echaré una mano.

Gracias, Bonnie. ¡Ah!

¡Nunca saldremos de aquí!

No te preocupes, Santi nos sacará.

¿Verdad, Lorelai? Sí, Tomás.

Está más claro que el agua.

¡Ah, mirad, es Santi!

Y mi capitana, sabía que vendría a rescatarme.

¡Butterscotch, cuidado!

¡Ten cuidado!

(GRITAN)

¡Cáspita! Aguantad, camaradas.

Quiero ese tesoro.

¡Ah!

¿Te echo una mano?

Digo... Una bota.

(Música tensión)

Bonnie, no.

Quedamos en que no haría trampas,

pero no hemos dicho nada de no hacer trucos.

(RÍE)

(Continúa la música)

(Música tensión)

¡Eso! (BALBUCEA)

(GRITAN)

(Música acción)

¡Rayos y truenos!

(Continúa la música)

¡Espada, fuerza!

(Continúa la música)

¡Uf!

(RÍEN)

¡Estupendamente espectacular!

¡Caracoles! Qué bien volver a pisar suelo firme.

(Temblores)

¡Uy! Me he precipitado.

(Música tensión)

Camaradas, hay que apresurarse a dejar la calavera

en el pedestal.

¿Y mi capitana? ¡Ayuda!

¡Ayudadme! ¡Capitana! ¡Ya voy!

Voy a por ti, jefa. ¡Uy!

¡Socorro, socorro! Tenemos que desviar esas rocas.

Camaradas, actuemos.

Tres, dos, uno.

¡Espada, fuerza! ¡Acorde de potencia!

(Música acción)

¡Lo tengo!

Gracias, Bonnie.

¿Por qué tienes que ser tan educado?

Es nuestra señal, venga, vámonos. Todavía no he acabado.

Ahora o nunca, Santi.

Devolvamos la calavera a su lugar.

Música, por favor. (LOS DOS) ¡A la orden, capitán!

(Música acción)

¡La calavera!

(Música tensión)

Te daría las gracias si tuviera modales.

¡Bonnie, alto! No te dará tiempo a bajar.

¡Hay que dejar la calavera ya!

¡Tiene razón, jefa, déjala, déjala!

Si no la dejamos, estamos perdidos.

¡Huevos cluecos, ar!

Vale, toma, bergante.

(Música tensión)

¡Cielos!

(Música acción)

¡Kiko!

(Música)

(BALBUCEA)

Buen trabajo. ¡Kiko, lánzala, tírala!

¡Ay!

Kiko debe lanzar la calavera. Gritad: "¡Kiko, tírala!".

(A LA VEZ) ¡Kiko, tírala!

(Música tensión)

¡La tengo!

(Continúa la música)

(Música)

Ha funcionado, hemos salvado la isla.

(BALBUCEA)

Boquerones gloriosos, la calavera vuelve a estar donde corresponde.

¡Uepa!

Es increíble que lo hayas conseguido.

Lo hemos conseguido, Bonnie, ha sido un buen trabajo en equipo.

En "hemos", también entro yo, ¿verdad?

Y tú también, Butterscotch.

Es mi señal. Adiós, marineritos.

Está espléndidamente brillante en esta cima.

Y es exactamente donde se quedará. ¡Bien dicho, capitán!

Otra asombrosa aventura pirata para mi diario.

Nos hemos lucido, camaradas. (A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

"EL LÍO DE LA BRÚJULA"

(Música)

Repítelo otra vez. (CARRASPEA)

(IMITA VOZ DE SANTIAGO) Tomás, dame la brújula, por favor.

(RÍE) Perfecto.

No sé cómo lo haces, pero suenas igual que Santiago.

Engañaremos a la brújula de Santiago para encontrar tesoros.

¡Otra vez, Butterscotch!

(IMITA VOZ DE SANTIAGO) Tomás, dame la brújula, por favor.

(RÍE) Ahora ve a por la brújula. A la orden, capitana.

¡Brújula, voy a por ti! (RÍE)

(Música tensión)

Hola, amigos, hemos terminado una asombrosa aventura pirata.

Con la brújula del capitán Calavera

hemos salvado el tesoro del Gigante Dorado.

Como buenos piratas protectores. ¡Eso es!

¿Ahora qué hacemos, camaradas?

(IMITA VOZ DE SANTIAGO) Tomás, dame la brújula, por favor.

Claro, capitán. Ajá.

(A LA VEZ) ¡Butterscotch!

¡Oye, para!

Quien se fue a Sevilla perdió su silla.

¡Te ha robado la brújula! ¡Rayos!

Camaradas, la brújula solo funciona con la voz de Santi, ¿recordáis?

Pero Butterscotch sonaba igualito que Santi.

¡Rayos y truenos! La brújula pensará que Butterscotch soy yo.

Tenemos que recuperar la brújula. La aventura nos espera, amigos.

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

(Música acción)

¡Bravo, adelante!

(Continúa la música)

Con esta brújula todos los tesoros del mar serán míos.

Amiguito, imita a Santi. (CARRASPEA)

(IMITA VOZ DE SANTIAGO) Brújula, dónde está el tesoro más cercano.

(Música)

Ajá, el tesoro está en la isla más grande.

¡Gatitos, hacia el este!

(Música)

(RÍE) Soy Bonnie Bones y soy mala hasta la médula.

Eh, capitana, ahora la brújula señala la isla más pequeña.

Eh, gatitos, hacia el oeste.

(MAÚLLAN)

(Continúa la música)

Isla más pequeña, allá vamos. ¡Galletas trituradas!

(Música tensión)

¡Hola, estoy varado en un banco de arena, ayudadme!

-Jefa, es el capitán Sprinkles. ¿No le ayudamos?

Seguro que nos prepara una tarta.

No hay tiempo para buenas acciones, amiguito,

nos espera un tesoro en aquella isla desierta.

¡Gatitos, izad las velas!

(Música tensión)

¡Barco a la vista, veo el barco de Bonnie!

Qué raro es esto.

Capitán, el catalejo está fallando.

Debe de estar perdiendo poder porque falta la brújula.

Tenemos que recuperarla de las manos...

¡Ayudadme! ¡Eh, estoy acá!

¡Caracoles, el capitán Sprinkles está en apuros!

¿Y qué pasa con la brújula?

Primero hay que ayudar al camarada.

Un pirata bueno... (A LA VEZ) Siempre hace lo correcto.

(Continúa la música)

Lorelai, cañón de arpones, por favor.

(Continúa la música)

¡Bravo, para atrás!

¡Sí!

¡Cacareo de almejas! ¡Uepa!

¡Gracias, camaradas!

(A LA VEZ) De nada.

No veo el barco de Bonnie por ninguna parte.

(Música)

Brújula, dónde está...

¡Ah! Hay que recuperar la brújula de Bonnie.

No sé si esto os ayudará, pero he oído a Bonnie decir

que se dirigían a la isla más pequeña, por ahí.

Muchas gracias, capitán Sprinkles. Bravo, adelante.

(Música acción)

(RÍE) Veo un tesoro.

Contemplad un valioso tesoro.

Disculpa, jefa, pero a mí no me parece un valioso tesoro.

Si la brújula nos ha traído hasta aquí será un tesoro.

Solo necesita una buena limpieza. ¡Caramba!

Vamos, amiguito, nos vamos.

Pero, jefa, la mamá tortuga no puede salir.

No hay tiempo para buenas acciones, amiguito.

Nos espera un tesoro. Dile a la brújula

que necesitamos un tesoro más grande y mejor.

(IMITA VOZ DE SANTIAGO) Brújula, ¿dónde encontramos

un tesoro más grande y mejor? (GRAZNA)

(Música)

(RÍE) Soy Bonnie Bones y soy mala hasta la médula.

Jefa ahora señala hacia...

¡Uh! El arrecife de dientes de tiburón,

no podemos ir allí y menos con esta ancla tan pesada.

Plancton pasado, conseguiremos un tesoro más grande y mejor

por las buenas o por las malas.

(RÍE)

(Música)

¡Tesoro, vamos a por ti!

(Continúa la música)

¡Barco a la vista, veo el barco de Bonnie!

¡Bravo, adelante!

(Quejido)

¡Ah, alto!

Oigo una tortuga marina pidiendo ayuda.

Viene de esa isla.

Pero Bonnie se ha llevado la brújula hacia allí.

Camaradas, hay que ayudar a la tortuga marina.

Luego recuperaremos la brújula de Bonnie.

¡Bravo, gira!

(Continúa la música)

Oh, la mamá tortuga no puede salir.

(Música)

Hola, tortuguitas.

Tranquila, mamá tortuga, yo te ayudo.

¡Espada, fuerza!

(Música)

¡Rayos, la espada está fallando! ¡Espada, fuerza!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Oh!

(Música)

Camaradas, ¿habéis visto que me ha fallado la espada?

Sí, el catalejo también ha fallado.

Rayos y truenos, los instrumentos se están quedando sin poder.

Hay que encontrar a Bonnie y mi brújula.

¿Pero cómo? No tenemos la brújula para encontrar la brújula.

Mamá tortuga dice que Bonnie se dirige

al arrecife de dientes de tiburón.

¿Arrecife de dientes de tiburón? (BALBUCEA)

No tenemos miedo, somos los piratas protectores de la isla Encanto.

¡Vamos, camaradas!

(Música acción)

¡Bravo, adelante!

(Continúa la música)

Cuesta dirigirlo,

el ancla nos lo está poniendo muy difícil.

¡Capitana, vira o chocaremos contra las rocas!

(Música)

La brújula dice que el tesoro está aquí.

Gatitos, tirad ancla.

(Continúa la música)

¡Allá vamos, tesoro!

(SE ESFUERZA)

Contemplad un tesoro más grande y mejor.

¿Otro ancla? No sé, jefa, aquí pasa algo raro.

Cierra el pico, reconozco los tesoros solo con olerlos.

Huele a algas marinas.

¡Gatitos, bajadla!

(Música)

¡Ah, ah! ¡No puedo controlar el barco!

¡Somos carnada de tiburón!

(Continúa la música)

Allí esta Bonnie con la brújula.

Y está en apuros, hay que ir superrápido.

(Música acción)

¡Socorro, ayuda, mami!

(Música tensión)

¡Ah! A ninguno nos gustan los tiburones.

¡Aguanta, ya voy!

(Música tensión)

Bonnie, venga, dame la mano.

¡Jamás! Solo quieres recuperar tu brújula.

Jefa, suelta la brújula de una vez,

solo nos ha dado problemas y anclas apestosas.

La reina de los piratas no suelta jamás los tesoros que tiene.

Entonces te salvaré al estilo del capitán Calavera.

¡Espada, fuerza!

¡Oh, córcholis!

¡No! ¡Rayos! Bingo.

(GRITA)

Santi está en apuros. (CANTA)

(Música)

¡Mi tesoro! Solo es un ancla vieja.

Verás, Bonnie, mi brújula solo funciona con piratas buenos.

Ah, qué gracia, jefa,

tú pensabas que engañabas a la brújula

y la brújula te estaba engañando a ti.

(RÍE) ¡Huevos cluecos!

Lo único que quieres es quedarte mis tesoros.

(Música tensión)

¡Mi tesoro!

(Continúa la música)

¡Mi brújula!

¡Te tengo!

(Música acción)

¡Eso! Tengo mis poderes de pirata protector.

(A LA VEZ) ¡Yo-ho-ho!

(GRITA)

Aguanta, Bonnie, yo te salvaré. ¡Espada, fuerza!

El ancla pesa demasiado, necesito más fuerza.

Decid: "¡Espada, fuerza!".

(A LA VEZ) ¡Espada, fuerza!

(Continúa la música)

¡Adiós, Bonnie!

(Continúa la música)

¡Córcholis!