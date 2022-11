(Música)

# Ven con Santiago y su tripulación. # ¡Santiago!

# Surcaremos mares # y vivirás la acción.

# ¡Adelante! # ¡Zarpar!

# ¡Vámonos! # ¡Zarpar!

# ¡Vamos! # ¡Aventura pirata en el mar!

# ¡Ar!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# Santiago ya está aquí # y te vas a divertir.

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Vámonos!

# Reparte justicia sin fin. #

SANTIAGO DE LOS MARES

"LA PRINCESA Y EL PERRITO PIRATA"

(Música)

¡Santiago, espera!

(BALBUCEA)

Apuraos, que Carina está llegando.

Es increíble que una princesa venga a visitar Isla Encanto.

No es una princesa cualquiera, Carina era mi mejor amiga

cuando éramos pequeños. Antes de que se fuera a vivir lejos

nos gustaba jugar a los piratas. Hasta teníamos nuestro paso,

el salto.

(Bocina de buque)

¡Ya está aquí la princesa! (BALBUCEA)

¡Alto, capitán, una bandera azul!

¡Por las barbas de Neptuno!

Eso significa que el barco llega a puerto sin capitán.

¡Oh!

Tirad fuerte, camaradas.

(SE ESFUERZAN)

¡Hola! ¿Hay alguien a bordo?

(Música)

(RÍE) Este es el perro de Carina, Breno.

¿Dónde está la princesa?

No entiende el español. En su país hablan portugués.

Yo le preguntaré, hablo portugués.

Sabe hablar todos los idiomas.

(HABLA EN PORTUGUÉS)

(LADRA)

Me parece que han atacado su barco.

(LADRA)

Y se han llevado... ¿Su sombrero?

¡No, su corona!

Carina ha ido tras el ladrón.

Y Breno está pidiendo ayuda.

¡Caracoles! Hay que encontrarla. (BALBUCEA)

Brújula, ¿dónde está Carina?

Es el arrecife, ese debe ser el barco del ladrón.

Hay que ayudar a Carina a recuperar su corona.

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

(Música)

¡Bravo, sube!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡A la aventura!

(Continúa la música)

(Ladridos)

Es el barco que atacó a Carina.

Un momento, ese barco me parece muy familiar.

Bonnie Bones.

¡Algas marinas! ¿Ves a Carina por algún lado?

Catalejo, rayos X.

La encontré, se está acercando a Bonnie

para recuperar su corona. Hay que ayudarla.

(LADRA)

Dientes picados, estos piratillas

siempre me están arruinando la diversión, pero esta vez no.

¡A ver si me pilláis!

(Música acción)

Butterscotch, tira las trampas instantáneas.

Eso está hecho, jefa.

(Continúa la música)

(RÍE) Hasta luego, marineritos.

(LADRA)

¿Qué pasa, Breno?

¡Es una trampa, Bravo, gira!

(Música tensión)

(HABLA EN PORTUGUÉS) Sí, bien hecho.

Breno, avísanos si oyes alguna trampa más

para decirle a El Bravo que gire.

(LADRA)

Cuando el perro ladre, decid: "Bravo, gira".

(LADRA)

¡Una trampa! Gritad: "Bravo, gira".

(A LA VEZ) ¡Bravo, gira!

(Música tensión)

(LADRA) ¡Otra vez!

(A LA VEZ) ¡Bravo, gira!

Buen trabajo, camaradas.

Ya casi la tenemos.

¡Bravo, rápido!

(Música acción)

Apartaos de en medio, marineros.

No hasta que nos devuelvas a la princesa y a su corona.

La princesa está en su barco.

Aquí no hay ninguna princesa, solo la reina de los piratas.

Correcto, y como reina os ordeno que os apartéis o ya veréis.

¿Qué veremos? -¿La princesa?

Hola, Carina. Hola, Santiago.

Ahora eres un verdadero pirata.

¡Oh, oh!

Apartaos o la princesa caerá por la borda. Gatitos...

¡Carina, cuidado!

(Música acción)

¡Babosas borrosas! Carina está acorralada.

No te saldrás con la tuya. Me parece que ya lo he hecho.

Oh, claro que sí. -Te equivocas.

¡Santiago, Breno, ahora!

¡Allá vamos! (LADRA)

(Música acción)

(MAÚLLAN)

¡Uepa! ¡Peces voladores!

(Ladrido)

¡Rayos, han capturado a Breno!

Bienvenido a mi tropa, perro pulgoso.

¡Vámonos! (RÍE)

Nadie se lleva a mi perrito.

Hay que ir a por Bonnie. Claro que sí.

(Música acción)

¡Bravo, gira!

(Continúa la música)

¡Cielos! ¿Qué ha sido eso?

Como Breno no nos avisa, hemos caído en una trampa.

¿Cuál es el plan, capitán?

Lorelai, Tomás, Kiko, vosotros liberad El Bravo.

Carina y yo iremos a por Bonnie.

¿Cómo? No tenemos barco.

¡Chispa, Actívate!

Legal.

Atención, perro pulgoso, busca.

Jefa, ¿no decías que ese perro hacía trucos?

¡Ah! Vamos, perro marino, vuelta, rueda, ¡salta!

(LADRA)

Los trucos que está haciendo no me gustan.

¡Basta, enciérralo de una vez!

(LADRA)

¡Ah, mis oídos! Perro malo. Espera...

¿Qué pasa, jefa? Aquí hay algo que huele mal.

(Música acción)

¿Lista, Carina? ¡A por ellos!

Tres, dos, uno... ¡Vamos!

(GRITAN)

¡La corona! Muchas gracias.

¡Volved aquí, córcholis!

¿Esto significa que ya no eres la reina?

Reina una vez, reina hasta la vejez.

Rayos... ¡Mecachis!

(RÍE)

La reina ha conseguido la victo...

(Ladridos)

¿Quién ha soltado al perro?

¡Gatitos, atacad!

(Música tensión)

¡Butterscotch, a por él!

Está bien, si insistes...

¡Basta de truquitos!

¡Cuidado, Breno!

Quieto, perrito, quieto.

Un hueso para Breno, buen chico.

Lametones, quítamelo.

Tengo que activar la espada. ¡Eso!

Carina, el salto.

Quítamelo.

(GRITA)

Bonnie, te he destronado. Dientes picados.

Carina, tu corona.

Gracias, capitán.

Vámonos, camaradas.

(Música)

Te tengo, pequeñín. (BALBUCEA)

¡Chispa, ven!

¡Volvamos a casa, camaradas!

(Música)

¡Córcholis! No será la última vez que nos veamos,

marineros de agua dulce.

Esto no quedará así, esperad y veréis.

¡Dientes picados!

(HABLA EN PORTUGUÉS)

Gracias por salvar mi corona y sobre todo a mi perrito.

Eres un valiente perro pirata. (RÍE)

Y tú, una valiente princesa pirata.

Sí, y por eso quiero que seáis los dos...

Los protectores pirata honoríficos. (HABLA EN PORTUGUÉS)

¡Yuju! ¡Uepa!

¡Bien! Qué asombrosa aventura pirata.

Nos hemos lucido, camaradas.

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

"LA CALETA CARACOL"

(Música)

¡Caleta Caracol, allá vamos!

Ay, qué ganas de enseñarnos mi hogar lleno de color.

En el diario de Calavera parece precioso.

(BALBUCEA)

Nunca había visto unos colores tan vivos, ¡qué precioso!

Y es mucho más impresionante cuando la ves.

He oído hablar mucho de ella, me muero de ganas de verla.

(CANTA) "Caracol, Caracol, caleta Caracol.

"Caracol, Caracol, caleta Caracol".

Delfines bailarines, me encanta bailar.

(TARAREA)

(RÍEN)

Hemos llegado.

(Música tensión)

Hala, en la caleta Caracol hay mucha niebla.

No por mucho tiempo, atención.

(CANTA)

¡Tachán, camaradas!

Proyectad bien vuestra mirada hacia mi pintoresca casa,

la caleta Caracol. (A LA VEZ) ¡Oh!

Ah...

Bueno, ¿qué os parece?

Es... Bonita.

Sí... (BALBUCEA)

¡Ah, cacareo de conchas! ¿Dónde están los colores?

Me parece que algo no va bien.

¡Lorelai, Lorelai!

(Música tensión)

Cuanto nos alegramos de verte.

-Mira, amiga, mira nuestras colas.

(A LA VEZ) ¡Cielos! ¿Qué está pasando?

Toda la caleta está perdiendo su color.

Nosotras incluidas.

-Y también estamos como adormiladas. (BOSTEZAN)

A ver si tiene que ver con esta cosa viscosa.

Catalejo, rayos x.

(Música)

¡Rayos! El coral y los peces también están perdiendo su color.

Brújula, ¿de dónde viene el problema?

El pringue sale de ese barco.

Hay que pararlo. ¡Y deprisa, por favor!

La aventura nos espera, amigos.

(LOS TRES) ¡Piratas, ahoy!

(Música acción)

¡Ay! (GRITAN)

¡No puedo controlar El Bravo!

¡Las olas son muy resbaladizas!

¡Caracoles! ¡Tomás!

¡Ah!

Hay que frenar un poco.

Bravo, frena.

(Música tensión)

Recórcholis, no funciona. ¿Qué hacemos, primo?

¡Ya sé, Tomás!

¡Podemos usar el ancla para frenar el Bravo!

¡Bravo, tira ancla!

¡Lo conseguimos! ¡Uepa!

Barco a la vista. ¡Un barco pirata!

Solo existe un barco pirata tan llamativo.

Enrique Real de Palacios... (LOS DOS) Tercero.

¡Catalejo, superzoom!

Enrique tiene funcionando algún chisme raro

con una fuga de pringue.

¿Pero hacia dónde va la tubería de pringue?

(Música)

Catalejo, rayos X.

¡Oh! ¡Es un taladro gigante!

¡Oh, no! ¡Está desenterrando oro!

Enrique está ladrando el lecho marino en busca de oro.

¡Hay que pararle!

Yo pararé a Enrique y al chisme raro.

Vosotros acorralad el pringue y evitad que se esparza.

(LOS DOS) ¡A la orden, capitán!

¡Vamos, piratas!

(Música acción)

¡Alto! ¡El pringue acaba aquí!

Pero bueno... Si es el bonachón de Santiago y su renacuajo.

¡Lárgate! ¿No ves que estoy ocupado buscando un tesoro?

¡Soy un genio!

(RÍE)

¡Ratoncitos, más rápido!

(MUSITAN)

Estás tirando pringue por todas partes

y dañando a las criaturas marinas de la caleta Caracol.

¡Lo necesito para mi máquina de excavar oro!

¡Tienes que parar, por favor! ¡No! ¡Tú tienes que parar!

¡Oh! (RÍE)

Buen viaje. ¿O debería decir patinaje?

¡Oh!

(Música acción)

¡Hay muchísimo pringue!

Ojalá pudiésemos hacerlo desaparecer.

Yo me encargo.

Brazalete brillante, sirena al instante.

Nunca me canso de oírlo.

Miraré bajo las olas

a ver si encuentro algún amigo que nos ayude.

(Música)

(CANTA)

¡Una ballena! ¡Oh! ¡Perfecto!

(INSPIRA) ¡Ah...!

Ah...

Oh... Creo que me estoy empezando a marear.

(BOSTEZA)

Estoy demasiado cansada.

¡Oh, no, Lorelai! ¡Mírate la cola!

¡Peces voladores! Me estoy decolorando...

¿Dónde está Santiago?

(Música acción)

¡Me llevo esto! ¡Muchas gracias! (GRITAN)

¡Rayos!

¡Espada, brilla!

¡Eso es! ¡Mi espada puede dinamitar el pringue!

¡No! ¡Mi pringue!

¡Ay! ¡No!

¡Ay!

(Música)

(MUSITA)

¡Mi taladro busca oro! ¡Me lo has roto!

Lo siento, Enrique...

Pero estabas dañando el hogar de las sirenas.

¡Quiero tener oro!

¡Soy Enrique Real de Palacios III! ¡Ah!

¡Ayúdame! ¡Ya voy, Enrique!

Los piratas buenos hacen lo correcto.

(GRUÑE)

Vamos, volvamos al Bravo.

(MUSITAN)

Ya os he dicho que el queso no es oro.

(BOSTEZA) Me echaré una pequeña siestecita.

¡Caracoles! ¿Qué hago ahora?

(TOCA LA GUITARRA)

¡Eso es! ¡Puedo tocar mi canción!

¡Con ella te despertaré, Lorelai!

Una idea brillante, increíble camarada músico.

# Caracol, Caracol, caleta Caracol.

# Caracol, Caracol, # caleta Caracol. #

Creo que ya puedo.

(CANTA)

¡Fantástico!

Vamos a recoger todo el pringue.

(Música)

(CANTA)

¡Habéis recogido el pringue! ¡Buen trabajo, Lorelai!

Afirmativo, Tomás. Y gracias, señora ballena.

¡Adiós! ¡Adiós!

¡Santiago! ¡Oh! ¡Cuánto pringue!

Ayudadme a hacer brillar mi espada.

Decir: "¡Espada, brilla!". (LOS TRES) ¡Espada, brilla!

(Música)

(GRITAN FELICES)

Bien hecho, camaradas, pero todavía nos queda trabajo.

# Caracol, Caracol, caleta Caracol.

# Caracol, Caracol, # caleta Caracol. #

(Música)

Hola, amigos. Mirad nuestras colas.

¡Volvemos a estar magníficamente!

(Música)

¡Oh!

¡Uepa! ¡Fantástico!

Gracias por ayudarnos a salvar la caleta Caracol.

(BALBUCEA) (RÍE)

Mi colorido hogar, dulce hogar.