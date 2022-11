(Música)

# Ven con Santiago y su tripulación. # ¡Santiago!

# Surcaremos mares # y vivirás la acción.

# ¡Adelante! # ¡Zarpar!

# ¡Vámonos! # ¡Zarpar!

# ¡Vamos! # ¡Aventura pirata en el mar!

# ¡Ar!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# Santiago ya está aquí # y te vas a divertir.

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Vámonos!

# Reparte justicia sin fin. #

SANTIAGO DE LOS MARES

"UNA NAVIDAD PIRATA"

(Música animada)

Hola, camaradas. Feliz Nochebuena.

Llegáis a tiempo para la acampada de Nochebuena.

Estamos esperando a Papá Noel. ¡Con todos los regalos!

(RÍE) Mijitos, recordad,

Papá Noel no vendrá hasta que estéis dormidos.

(Música tensión)

¿Mi carta para Papá Noel?

¡Caracoles! He olvidado enviársela.

¡Oh, oh!

¿Y si no me trae ningún regalo? ¡Ah!

Sería terrible.

Tranquilo, Tomás. Papá Noel no se olvidaría de ti.

¡Ah! Eso, mijo. Te has portado bien todo el año,

estás en la lista de los niños buenos.

Tendrás regalo.

(BOSTEZA) A dormir, Tomás.

Buenas noches, chicos.

¡Estoy emocionada! Y yo.

Yo más.

Espero estar en la lista de niños buenos.

(Música animada)

¡Jou, jou, jou! Próxima parada: la casa de Santiago.

Vamos, renos.

(Música suspense)

¡No!

¡Atención! La brújula dice que algo va mal.

¡Ah! Aletas de delfín. ¿Es Papá Noel?

Está cayendo del cielo. ¡Jo, jo! Ayuda.

Tenemos que salvarle. Vamos, amigos.

Necesitamos algo para atraparme.

¡Oh! ¿Qué tal mi nuevo invento? ¿Un minicojín?

Mira esto.

¡Tirad!

¡Caracoles! Cómo mola.

(A LA VEZ) ¡Ah, oh! -¡Ah!

¡Jo, jo, jo! Menuda locura.

¡Pececillos plateados! Es Papá Noel. No puedo creer que sea él de verdad.

¿Qué ha pasado? ¿Dónde están mis renos?

Los pobrecillos se han llevado un buen susto.

¡Hala! Papá Noel me ha hablado.

¡Renos, renos!

Vamos a conocer a sus renos.

¡Mirad!

Son Brioso, Bailarín, Saltarín, Bromista.

Cometa, Cupido, Trueno y Relámpago.

Y no olvidéis a... (A LA VEZ) ¡Luz!

(RÍE) -¡Oh! Estáis aquí.

(A LA VEZ) ¡Ah!

Papá Noel, es verdad que has venido a la isla Encanto.

(RÍE) Claro, Santiago. ¡Feliz Navidad a todos!

(SANTIAGO Y LORELAI) Hola, Papá Noel. Hola.

-A ti también, Kiko.

Eh, Papá Noel, se me olvidó mandar mi carta,

¿me has traído algo?

(RÍE) Venid, vamos a mirar en mi saco.

Ay, madre, el trineo está roto.

¡El saco!

Caramba, no está. ¡No están los regalos de Navidad!

Los niños de todo el mundo se pondrán muy tristes.

Tienes toda la razón, Lorelai.

¡Caracoles! La Navidad se irá al traste.

Podemos ayudarte a buscar los regalos. Somos piratas buenos.

Y los piratas buenos... (A LA VEZ) Siempre hacen lo correcto.

-Qué maravilla.

Brújula, ¿dónde está el saco de Papá Noel?

¡Ah!

El saco está en esa cosa voladora.

¡Formidables focas! ¿Alguien lo ha robado?

Enrique Real de Palacios. (ENRIQUE RÍE)

-¿III? Mm.

Ese niño está en la lista de niños malos.

No se va a salir con la suya. La aventura nos espera, amigos.

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

(Música animada)

Tomás y Lorelai, vigilad los renos. (A LA VEZ) ¡A la orden, capitán!

Tina, ¿puedes arreglar el trineo? Si está roto, lo puedo arreglar.

¡Estupendo!

Papá Noel y yo iremos tras Enrique y traeremos los regalos.

¿Listo, Papá Noel? Listo, Santi.

Vamos, camaradas.

(Música suave)

Bravo, sube.

(Música animada)

¡A la aventura! ¡Jou, jou, jou! Vámonos.

# Nos vamos de misión

# con mucha decisión.

# ¡Tenemos que ayudar, va, va, va!

# ¡Tenemos que ayudar, va, va, va!

# ¡Lo vamos a arreglar, va, va, va!

# ¡Piratas, ahoy! vamos a ayudar. #

(Música acción)

Catalejo, ¡zoom!

(CANTA) "Ñañaña, ñañaña, he robado el saco".

¡Ah! Enrique está allí con el saco de regalos.

Bravo, ¡adelante!

Me encanta la Navidad,

pero estoy harto de estar en la lista de los malos

y no recibir regalos.

Por eso me los he quedado todos.

(BALBUCEA)

¿El Bravo? ¡Ah!

Bueno, no son rivales para mi enritrineo.

Ratoncita, ¡tormenta de nieve!

-No veo nada. Yo me encargo.

Espada, ¡brilla!

(Música acción)

¡Mira! Ahora vuela más alto.

¡Rayos y truenos!

Es porque vamos directos a esas rocas.

Hay que usar la magia de la Navidad. Bravo, ¡vuela!

¡Uh! Otra roca.

Bravo debe girar. Bravo, ¡gira!

Si veis una roca, decid: "Bravo, ¡gira!".

(A LA VEZ) Bravo, ¡gira!

(A LA VEZ) Bravo, ¡gira!

¡Oh!

¡Jo, jo, jo!

-Ratoncita, dispara la bola de Navidad de oro macizo.

(A LA VEZ) La bola de Navidad de, ¿qué?

¡Ah! ¡Ah!

Debemos quitarnos de encima este adorno gigante.

Para ti.

¡Ah!

Papá Noel, los dos a la vez.

¡Lo conseguimos! Jo, jo, jo.

Papá Noel, le estás cogiendo el tranquillo a ser pirata.

¡Jou, jou! Digo... ¡Yojojou, capitán!

¿Adónde ha ido la máquina voladora? Consulta con la brújula, Santiago.

Brújula, ¿dónde está Enrique con el saco de regalos?

Ha aterrizado en una playa. ¿Un castillo de hielo?

¿Cómo es posible? Aquí hace calor.

Qué ingenioso es.

Bravo, ¡adelante!

(Música acción)

Disculpa, Saltarín,

pero ¿has visto algún regalo que lleve mi nombre? ¿No?

¿Y tú, Cometa? ¿O tú, Brilloso? ¿Bailarín?

Tranquilos, renos.

¡Oh! Extrañan a Papá Noel.

Tomás, podrías tocar una canción

para nuestros amigos de cuatro patas.

¡Ah, claro! Buena idea.

¡Oh! # Regalitos, regalitos.

# Quiero regalitos.

# Y que sean, # y que sean de lo más bonitos. #

¡Caracoles! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no!

He asustado a todos los renos.

Hay que encontrarlos

antes de que vuelvan Papá Noel y Santiago.

Han confiado en nosotros.

¡Id vosotros! Yo me quedaré a terminar el trineo.

A la orden, hermana.

Hemos llegado al castillo de Enrique. ¡Vaya!

¿Listos para recuperar los regalos y salvar la Navidad?

¡Vamos allá!

(Música suspense)

CONTINUARÁ

Vamos, Papá Noel, salvemos la Navidad.

Bienvenidos a la guarida invernal del fan número uno de la Navidad,

Enrique Real de Palacios... (PAPÁ NOEL Y SANTIAGO) III.

Papá Noel, ¿tú también has venido?

¿Has venido a ver mi perfecto paraíso navideño?

-Hemos venido a recuperar mi saco.

-Ahora es mío

porque no me quieres sacar de la lista de los malos.

Guardias, acompañadlos a la salida.

No sin llevarnos los regalos.

Espada, ¡fuerza!

¡Gua!

Yo te cubro, camarada.

¡Ah!

Espada, ¡fuerza!

(Música acción)

¡Ah! (SORPRENDIDO)

¡Córcholis!

Santiago, ¿usamos el cojín?

Buena idea. A la de tres.

(A LA VEZ) Uno, dos, tres. ¡Tira!

¡Jou, jou, jou! Diles adiós.

¡Eso!

No nos podemos dejar los regalos. Hay que volver a entrar.

¡Uf! ¡Oh! No veo a los renos.

¡Rayos! No me puedo creer que los haya asustado.

Tranquilo, Tomás, los encontraremos.

Si hubiera alguna forma de llamarlos...

¡Eso es! Al estrellarse,

Papá Noel les ha llamado con un grito especial, ¿recuerdas?

¡Ah, sí!

(A LA VEZ) ¡Renos, renos!

¡Eh! Funciona. Sigue cantando.

(A LA VEZ) ¡Renos, renos!

¡Hola!

¡Habéis vuelto! ¡Yuju!

Uno, dos, tres, cuatro,

cinco, seis, siete... ¡Ocho!

¡Uy! Y ocho.

¿Ocho renos? Todavía nos falta uno.

(A LA VEZ) ¡Luz!

Lorelai, mira.

¡Ah!

Luz, cálmate.

Tranquilo, tranquilo. Todo va a salir bien, amigo.

Ya casi está.

¡Ah! ¡Ah!

¡Ay, no! ¡Ah!

No me gustan las alturas.

En realidad, esto es increíble. Qué chévere.

¡Espérame!

Me encanta la Navidad.

¡Oh! Mira cuántos regalos. ¿Cuál debería abrir primero?

(BALBUCEA)

-Mm. Parece un barco de juguete. ¡Sí!

Este parece una pelota.

Son todos geniales porque son todos míos.

Suelta el saco, Enrique.

¡Ag! Jamás.

-Enrique, ¡suelta el saco!

¡Espérate!

¿Qué pasa con los niños del mundo que no recibirán sus regalos?

¿Cómo crees que se sentirán?

Pero es que brilla muchísimo.

(RESOPLA) -Enrique, lo siento,

pero no te puedo sacar de la lista de los malos.

-Ah, me da igual.

(Música suspense)

Enrique, ¡no!

¡Rayos y truenos!

-Me llevo el paraíso navideño.

¿Qué está pasando? ¡Ah!

¡Oh! ¡Papá Noel!

¡Oh!

(Música acción)

(A LA VEZ) ¡Eso!

-Un golpecito aquí. Otro aquí.

(Teléfono)

Hola, prima. ¿Has arreglado el trineo?

Nos vendría bien un poco de ayuda, Tina.

-Vamos a por vosotros, capitán. ¡Hasta pronto!

Solo queda un tornillo, pero está muy oscuro.

Justo a tiempo. Luz, luz por favor.

¡Hurra! El trineo está arreglado ya.

Buen trabajo, Tina. Vamos, amigos.

Santiago y Papá Noel necesitan nuestra ayuda.

(A LA VEZ) Renos, vamos.

-Mira, Santiago.

El hielo se derrite.

¡Ah! ¡Ah!

No nos queda tiempo.

Voy a subir con Enrique. Y yo te acompañaré.

(Música acción)

¡Ah!

Me lo llevo. Eh, no, se queda.

¡Ah! ¡Ah!

No, no, no.

¡Oh!

Yo me encargo. Ve a por el saco. A la orden, Papá Noel.

(Música acción)

Enrique, esto se ha acabado. No si puedo evitarlo.

Te tengo. (ENRIQUE GRUÑE)

¡Oh!

¡Es mío!

¡Ja! Lo tengo.

(Música tensión)

¡Ah!

Papá Noel, vamos a por Enrique.

(A LA VEZ) Los piratas buenos siempre hacen lo correcto.

(Música épica)

(GRITA) ¡Mamá!

Te tengo. ¡Jou, jou, jou!

-Ah.

¡Rayos!

¿Os llevo?

(A LA VEZ) ¡Los regalos!

¡Babosas borrosas! Se van a hundir en el mar.

Por suerte, al arreglar el trineo, he añadido un par de cosas.

Mirad esto.

¡Lo tenemos! Sí.

¡Mis regalos!

(RÍE NERVIOSO)

-¡Yojojou! Buen trabajo, camaradas.

Ni se te ocurra.

¡Ah! Tenía unos regalos magníficos y ahora ya no. ¡No!

-Enrique, para empezar, no eran tuyos.

-Pero nunca los tendré si estoy en la lista de los malos.

-Eso solo puedes cambiarlo tú.

La Navidad no es solo recibir regalos,

sino dar a los demás y ser buena persona.

(GRUÑE) -Paparruchas.

-Gracias a vosotros la Navidad se ha salvado.

Ahora los niños buenos podrán recibir su regalo.

¡Ah! ¿Yo incluido? Tú incluido.

¿Para mí? ¡Hala!

Enrique, espera, feliz Navidad.

¿Es una broma? (NIEGA) Quiero que te lo quedes.

(RÍE)

Mm. No me habían regalado nada en toda mi vida.

Pero este regalo es para ti.

Deberías quedártelo. ¿Estás seguro?

Y este de mi parte. ¿De verdad? Muchas gracias.

Sabía que podrías, Enrique.

Y por demostrar espíritu navideño, aquí tienes. Feliz Navidad.

-¡Yojojou!

Ratoncita, ¿te lo puedes creer? Gracias, Papá Noel, gracias, gracias.

-¡Yojojou!

-Feliz Navidad a todos. ¡Yuju!

-Cielos, será mejor que me vaya.

Pero me iría bien un poco de ayuda

para repartir los regalos, ¿qué me decís, camaradas?

(SORPRENDIDO) (TINA RÍE)

Sería todo un honor, Papá Noel.

Es la mejor Navidad de la historia.

(Música animada)

Renos, vamos.

¡Yojojou!

Otra asombrosa aventura pirata.

Nos hemos lucido, camaradas.

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

Os deseamos a todos feliz Navidad.