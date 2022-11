La maldición del falcon de oro

(Música)

SANTIAGO DE LOS MARES

"LA MALDICIÓN DEL FALCÓN DE ORO"

(Música)

¿Listos, corredores?

En sus marcas...

Listos... ¡Fuera!

(Continúa la música)

(GRITA)

Tomás, ¿te has hecho daño? Un poco.

Aquí, en el dedo gordo. ¡Ay!

Me habré dado con una piedra.

Increíble, no era una piedra, es un falcón de oro.

Es extravagantemente tremendo. ¡Caracoles!

¡He encontrado un tesoro que ni siquiera estaba buscando!

Mola un montón. ¿De dónde habrá salido?

Preguntémosle al abuelo. Sí, vamos.

¡Sí!

(Música)

(SUSPIRA)

¡Abuelo, mira lo que he encontrado!

¿A que mola mucho?

(GRITA) ¡Ah, el falcón de oro!

¿De donde lo habéis sacado?

Lo he encontrado en la playa yo solito.

¿Seguro, Tomás?

Bueno, he tropezado con él yo solito.

(RÍE) ¿Qué pasa, abuelo?

Ay, Santi, el falcón de oro da mala suerte.

Da mala suerte. (A LA VEZ) -¿Mala suerte?

Ay, no. ¿Mala suerte? Pero si es muy brillante.

Sí, cuenta la leyenda que el falcón de oro

trae mala suerte a quien lo guarda.

¡Uy! He pescado algo.

(Música)

¡Caracoles!

Sí que da mala suerte.

¿Lo veis? Da mala suerte.

(Música)

¿No nos podemos quedar con él?

No, debéis volver a dejarlo en su sitio.

A la orden, abuelo. Debemos proteger a los habitantes

de la isla Encanto de la mala suerte.

Brújula, ¿de dónde sale el falcón de oro?

(Música)

El nido del falcón de oro está en la isla Falcón.

(A LA VEZ) ¡Hala! Increíble.

Y lo vamos a devolver. La aventura nos espera, amigos.

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

(Música acción)

¡Bravo, sube!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡A la aventura!

Cuanto antes dejemos al falcón en su nido,

antes nos quitaremos la mala suerte.

(Música tensión)

¡Cielos! ¡Uah!

¡Lorelai, cuidado!

(GRITA)

¡Percebes pegajosos, cuidado!

¿Otra vez?

(Continúa la música)

¡Camaradas, hay que revertir esta mala suerte!

(Música)

¡Ah! ¡Rayos!

¡Caraco...!

(Continúa la música)

¡Uf! ¡Bravo, adelante!

(Música acción)

Devolvamos el pájaro de la mala suerte.

(Música)

Oh, no, ya no hay viento.

(Música)

Más mala suerte.

Estamos parados. ¿Qué vamos a hacer?

Tomás, ¿y si tocas un acorde de potencia?

Marchando un acorde de potencia.

¡Mi guitarra, está desafinada!

¡Falcón malo, falcón malo!

Lorelai, una ola. A la orden, capitán.

¡Olas, venid, sacadnos de aquí!

(Música acción)

¡Oh, vamos marcha atrás!

¡Directos a ese barco!

(GRITAN)

¿Quién ha chocado contra mí?

Eso, ¿quién chocó contra ella?

Mira que hay barcos en el mar.

Santi, era de esperar.

Solo un marinero de pacotilla chocaría contra otro barco. ¡Oh!

(Música)

Perdona, Bonnie, no ha sido culpa... Hagamos un trato.

Entrégame el falcón de oro ahora mismo y estaremos en paz.

Uy, no, te aseguro que no querrás tenerlo.

(A LA VEZ) Da mala suerte. (GRAZNA)

De verdad, Bonnie, esta estatuilla te traerá mala suerte.

(RÍE) Buen intento, marinero,

pero mi pájaro favorito y yo nos vamos. Gatitos.

(Música)

¡Eso! Vuelve a estar afinada.

Bien, la mala suerte se ha marchado con el falcón de oro.

Volvamos a casa.

No podemos dejarle el falcón a Bonnie,

debemos proteger a todo el mundo de la mala suerte,

porque los piratas buenos...

(A LA VEZ) ¡Siempre hacen lo correcto!

(BALBUCEA)

¡Bravo, gira!

(Música acción)

(Música)

¿Mala suerte? ¿Cómo algo brillante y dorado va a ser malo?

(Rugido)

Eh, capitana, hay una vía de agua.

Es una grieta de nada. ¡Gatitos!

(Música)

¡Uy! Puede que Santi tenga razón,

a lo mejor la estatuilla da mala suerte.

¡Dientes picados, el falcón de oro, no!

Bonnie, suelta el falcón de oro antes de que te dé más mala suerte.

No, no te voy a dar el falcón, lo que voy a hacer

es soltarte una trampa de Bonnie.

(MAÚLLAN)

(Música)

(A LA VEZ) ¡Huevos cluecos!

¡Córcholis, nos hundimos!

Por favor, devuelve el falcón. ¡Jamás!

(Música acción)

Queremos ayudarte. Devuélvenos el falcón,

da mala suerte. Sí, claro, la mala suerte

es para los marineros como tú.

¡Ah, rayos!

¡Rayos y truenos!

(Música)

¡Repámpanos! ¡Oh, oh!

¡Oh, oh! Esas burbujas traerán problemas.

Vaya, es nuestra señal. Gatitos.

(Música acción)

Camaradas, el falcón de oro ha caído al mar.

La mala suerte está por toda el agua.

(A LA VEZ) ¡Mala suerte!

Hay que devolver el falcón a la isla Falcón

y frenar la mala suerte. ¡Bravo, adelante!

(Música acción)

¡Tomás, acorde de potencia! ¡A la orden, capitán!

(Continúa la música)

¡Eso!

(Continúa la música)

Mirad, es la isla Falcón.

Ya casi llegamos. (GRITAN)

¡Rayos, un banco de arena!

¡Piratas!

No te preocupes por nosotros.

Sí, ve a devolver el falcón a su nido.

A la orden, camaradas.

(Música acción)

Su nido está en la cima de la montaña.

¿Listos, camaradas? (BALBUCEA)

¡A por todas!

(Continúa la música)

¡Rayos y truenos!

¡Uah, el suelo se rompe! Ayudadme a saltar.

Cuando veáis una grieta en el suelo, gritad: "¡Brinca!".

(BALBUCEA) ¡Brinca!

(Continúa la música)

¡Brinca!

¡Uah, eso!

(Continúa la música)

Ahí está el nido, Kiko.

Hay que llegar a la cima

antes de que la mala suerte nos detenga.

(Continúa la música)

¡Oh, no!

(Música triunfal)

¡Lo conseguimos, Kiko!

(BALBUCEA)

(Continúa la música)

Camaradas... (A LA VEZ) ¡Santi!

Lo conseguimos, se acabó la mala suerte.

Y tengo otra aventura que añadir a mi diario.

¡Uepa! ¡Fantástico!

Volvamos a casa. (A LA VEZ) A la orden, capitán.

¡Bravo, vámonos!

(Continúa la música)

(Música)

Abuelo, hemos devuelto el falcón a su nido.

(A LA VEZ) ¡Ya no habrá mala suerte!

-¿Estáis seguros? Porque yo no he pescado nada en todo el día.

¡He, he, he, he!

¡Qué buena suerte!

Se me ha acabado la mala suerte, chicos.

(Música)

¡Uepa! (RÍEN)

Otra asombrosa aventura pirata.

Nos hemos lucido, camaradas.

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

"LA ISLA DE COSAS PERDIDAS"

(Música)

Hola, amigos, mirad esto.

Estoy practicando unos movimientos con la espada.

La espada mágica del capitán Calavera

es la más poderosa del mundo.

Con ella protegía la isla de los piratas malos.

Tenemos que cuidarla bien, Kiko. (BALBUCEA)

¡Me la quedo!

¡Enrique!

(RÍE)

¡La espada mágica del capitán Calavera es mía,

toda mía! ¡Suelta mi espada!

Pertenece al pirata protector de la isla Encanto.

¿Sí, de verdad? ¡Cuéntaselo al bracenrique!

La próxima vez. (GRITA)

¡Mi espada! Lorelai. Yo me encargo, capitán.

¡Brazalete brillante, sirena al instante!

(Música acción)

Me temo que no, la espada será mía.

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Allí!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¿Que qué?

No está. ¡Imposible!

Debo decírselo a Santi.

(Música)

¡Lorelai! (BALBUCEA)

¿Has encontrado mi espada?

Capitán, la tenía en la punta de los dedos,

pero ha desaparecido. ¡Caracoles!

¿La espada se ha perdido? ¿Dónde podrá estar?

¡Ajá, creo que sé la respuesta!

(Música)

Sí, en la isla de Cosas Perdidas.

Allí deben de estar mis calcetines.

Eh, a lo mejor también está mi cometa.

O mi trineo en forma de concha.

Brújula, ¿cómo se va a la isla de Cosas Perdidas?

(Música)

Qué extraño, no señala hacia ninguna dirección.

Es decir, que señala a ninguna parte.

¿Y cómo se llega a ninguna parte?

Como es la isla de Cosas Perdidas,

tal vez la brújula nos dice que nos perdamos.

Brújula, perdámonos.

(Música)

# Venga, vamos, piratas, # que zarpamos,

# una aventura está esperando.

# Vámonos, amigos por siempre.

# ¡A toda vela, rayos y centellas!

# Somos los héroes del mar, # siempre valientes.

# Lo que nos gusta es ayudar. # ¡Piratas, ahoy!

# ¡Vamos, amigos, dale, dale, dale!

# Vendrán enemigos, dale, dale, dale. # ¡Piratas, ahoy! #

(Continúa la música)

(Música tensión)

Delfines mareados...

¿Nos hemos perdido ya? ¡Mirad!

Allí está la isla de Cosas Perdidas.

(Música)

(SE ASOMBRAN)

(Continúa la música)

Brújula, ¿dónde encuentro mi espada?

Mi espada está en la cima de la torre del centro de la isla.

¡Uepa! ¡Magnífico!

¡Bravo, adelante!

(Música acción)

(Música)

Ratoncita, más rápido. El Bravo nos llevará hasta la espada.

Espera, ¿dónde está el Bravo?

(Continúa la música)

(CHILLA)

¿Qué, que nos hemos perdido?

(Continúa la música)

¡Ajá!

(Continúa la música)

¡Premio!

(Música)

¡Estupendo! ¡Asombroso!

¡Oh, un tesoro!

(Música)

¡Eh, devuélvemela!

(BALBUCEA)

El cangrejo dice que no te la puedes llevar.

Según mi diario, solo el propietario puede rescatar algo perdido.

Claro, tiene sentido.

¡Caracoles, la cometa! ¡Mi cometa favorita!

(Música)

Dice que debes demostrar que es tuya.

Eso es fácil, yo era el único que conseguía hacerla volar.

¿Hacías volar esa cosa? ¿De veras?

(Música)

¿Lo veis? ¡Es pan comido...!

¡Ayudadme! ¡Tomás!

¡Ya voy, primo!

(Música acción)

¡Cielos!

(GRITA)

(Música)

¡Te tengo!

(Música acción)

Unos pasos maravillosos, capitán.

Gracias, primo. De nada, vámonos.

Recuperemos mi espada.

(Música)

¡Oh, qué brillante!

(SE ESFUERZA)

Vale, total, solo vengo a por una cosa...

¡Bingo!

¡Espada, allá vamos!

¡Estrellitas de mar, lo encontré!

(Continúa la música)

Mi trineo en forma de concha.

¿Eso es un trineo?

(BALBUCEA)

Mira. (CANTA)

Gracias, cangrejo.

(Música tensión)

¿Qué? ¡Rayos y truenos!

(Continúa la música)

(GRITAN)

Qué buena, Lorelai. ¡Caracoles!

Gracias, camaradas. (BALBUCEA)

(SE ASOMBRAN)

(A LA VEZ) ¡Hala!

¡Toma ya! Sí, casi estamos.

¡Uepa!

Es mío.

¡A por todas! (BALBUCEA)

¡La espada es mía!

(Música acción)

¡Detente!

La espada del capitán Calavera es para piratas buenos.

No te metas con el mejor o serás un perdedor.

(Música tensión)

Lo he hecho adrede.

(SE ESFUERZA)

¿Qué le pasa a esta cosa?

Enrique, no te puedes llevar la espada

porque no te pertenece.

¿Ah, no? ¿Entonces cómo puedo hacer esto?

¡Espada, brilla!

¡Enrique, espera!

Solo funciona con piratas buenos. Contigo no funcionará.

Ah, ah... ¡Espada, fuerza!

(GRITA)

(BALBUCEA)

(Música)

Gracias, Kiko.

(Música tensión)

Santi necesita ayuda. ¡Caracoles! ¿Qué hacemos?

(A LA VEZ) ¡Ajá!

(Música tensión)

¡Debo acercarme más! (BALBUCEA)

(Música)

¡Ahora, sí!

¡Por el amor de Enrique, venga, hombre!

(GRITA)

¡Dientes picados!

(Continúa la música)

¡Uoh! ¡Eso!

(Música tensión)

¡Hay que salvar a los cangrejos!

Los piratas buenos siempre hacen lo correcto.

Démosle fuerza a la espada. Decid: "¡Espada, fuerza!".

(A LA VEZ) ¡Espada, fuerza!

(Continúa la música)

¡Otra vez! (A LA VEZ) ¡Espada, fuerza!

(Continúa la música)

¡Otra vez! (A LA VEZ) ¡Espada, fuerza!

(Continúa la música)

Buen trabajo, capitán. Bien hecho, primo.

(BALBUCEAN) Gracias, cangrejitos.

No necesito tu espada, tengo un montón de tesoros

justo aquí. (SE ESFUERZA)

Primera... ¡Corre!

(RÍEN)

(Música)

Gracias, amigos, sin vosotros habría perdido mi espada

para siempre. De nada.

No hay de qué. (BALBUCEA)

Y gracias a vosotros por otra asombrosa aventura pirata.

Nos hemos lucido, camaradas.

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

(Música)