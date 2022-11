(Música)

# Ven con Santiago y su tripulación. # ¡Santiago!

# Surcaremos mares # y vivirás la acción.

# ¡Adelante! # ¡Zarpar!

# ¡Vámonos! # ¡Zarpar!

# ¡Vamos! # ¡Aventura pirata en el mar!

# ¡Ar!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# Santiago ya está aquí # y te vas a divertir.

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Vámonos!

# Reparte justicia sin fin. #

SANTIAGO DE LOS MARES

"LA LEYENDA DEL CAPITÁN CALAVERA"

(Música animada)

¡Hola, Santi!

-¡Hola, Santiago! ¿Qué pasa?

¡Uh!

¡Todos se están preparando para la fiesta pirata!

¡Oh! ¡Oh, sí!

-¡Santiago!

¡Ahí va! Ese parece el abuelo. ¡Vamos!

¡Hola! ¡Perdón! (RÍEN)

Con permiso.

¡Santi!

¡Hola, abuelo!

¡Santiago!

¿Ya está listo?

Justo a tiempo para la fiesta.

¡Hala!

¡El capitán Calavera! ¡Es mi héroe!

Protegía nuestra isla con su brújula mágica,

su espada y su barco pirata.

Un pirata bueno. Siempre hacía lo correcto.

Y, Santi, mira lo que le he grabado.

El pequeño coquí del capitán Calavera.

¡Oh! ¡Es como tú, Kiko! ¡Oh, sí!

-El capitán surcó los mares para descubrir nuevas tierras,

encontrar un asombroso tesoro y proteger siempre nuestra isla.

Desde entonces, nadie ha vuelto a ver el tesoro.

(Música acción)

¡Mm! Tal vez podría encontrarlo yo.

¡Ahí va!

Cuenta la leyenda que hoy, en su 100cumpleaños,

un joven pirata encontrará el tesoro perdido

y se convertirá en el nuevo protector de la isla.

Abuelo, encontraré el tesoro de Calavera

y lo devolveré a los habitantes de la isla Encanto.

(RÍE) ¡Bueno! ¿A qué esperas, mijo? Dale.

(Música animada)

He buscado por todas partes y, si mis cálculos son correctos,

el tesoro del capitán Calavera debería de estar por aquí.

¡Eh, Santiago! ¡Espera!

Es mi primo Tomás.

¡Pirata Tomás! ¡Ah!

(GRITA)

¡Hoy es el día! ¿Listo para encontrar el tesoro?

¡Pues claro! Pero antes...

Nada por aquí, nada por allá...

¡Tachán!

¡Oh! ¡Menudo truco, primo! ¡Ah!

Ahora sí que me siento un pirata.

¡Patrañas! ¡Cáspitas!

(AMBOS) ¡Ar!

(RÍEN)

(KIKO BALBUCEA)

Es verdad, Kiko. ¡Vamos a buscar el tesoro!

Removeremos cielo y tierra hasta encontrarlo.

¡Afirmativo, camarada!

Removeremos cielo y tie...

(GRITA)

¡Tomás!

¡Santiago, ayúdame! ¡No me dejes caer!

¡Sabes que odio el agua!

Dame la mano.

(HACE ESFUERZOS) ¡No llegó!

¡No alcanzo!

¡Kiko, ayúdanos!

(BALBUCEA)

(HACE ESFUERZOS) ¡Aj! ¡Qué pegajoso!

¡Agárrate fuerte! ¡Ah!

¡No te dejaré caer!

Un buen pirata ayuda a sus amigos.

¿Eh?

¡Te tengo!

Vale, primo...

¡Arriba! (GRITA)

¡Sí!

¡Ha sido impresionante!

¡Eres el mejor primo del mundo mundial!

Me han ayudado un poco.

Buen trabajo, Kiko. (BALBUCEA)

¡Amigos, dadle a Tomás un gran abrazo!

(GRITA)

¡Cielos!

(BALBUCEA)

(BALBUCEA)

¡Aguanta, socio!

¡Ya voy!

¡Oh!

¡Oh! ¡Hala!

¡Ya voy, Kiko!

(BALBUCEA) (HACE ESFUERZOS)

¡Oh! ¡Oh!

Un buen pirata nunca se rinde.

¿Eh?

¡Sí! ¡Te tengo!

(BALBUCEA)

(Música animada)

(BALBUCEA) ¡Uf!

Creía que te perdía, Kiko. ¿Estás bien, amigo?

(BALBUCEA)

(RÍE) ¡No! ¡No! ¡Qué cosquillas!

Oye...

Los cangrejos han dibujado una X.

Mm...

(Música animada)

Y la X marca el lugar.

¡Ah! ¡Podría ser que...! (BALBUCEA)

Seguro que aquí hay algo enterrado.

(Continúa la música)

¡Ah! ¡Kiko!

¡Hemos encontrado el tesoro del capitán Calavera!

¡Yuju! (BALBUCEA)

¡Oh! ¿Qué pasa, primo?

¡Pirata Tomás, mira!

¡Caracoles!

¡Lo has encontrado!

¡Lo he encontrado! ¡Al fin lo he encontrado!

(AMBOS) ¡Yuju!

¡Chócala!

# ¡Ay, tesoro!

# ¡Tesoro! #

(SUSURRA) Santiago, ábrelo.

(Música triunfal)

¡Caramba! ¡Caracoles!

¿Estoy soñando? ¡Que alguien me pellizque!

¡Ay, caramba!

¡Mira!

¡Esta es la brújula mágica del capitán Calavera!

¡Dicen que señala el camino hacia asombrosos tesoros!

Y también lo señala hacia amigos que están en apuros.

¡Ah, sí! ¡Eso también!

Espera. ¿Esto te convierte en el nuevo capitán?

¡Alto! ¡Ah!

¡Huelo a tesoro!

¡Oh, no! Esa parece...

La pirata más avariciosa que ha surcando los mares.

(AMBOS) ¡Bonnie Bones!

(RÍE)

¡Ese tesoro es para mí!

(MAÚLLAN)

¡Ah! ¡Agua, agua!

¿Este es el tesoro del capitán Calavera?

Llevo mucho tiempo buscando este botín pirata.

Eh... ¡Gatitos!

(Música animada)

¡Eh! (MAÚLLAN)

¡Ah! ¡No es justo!

(Continúa la música)

(RÍE)

¡Bonnie Bones, yo encontré el tesoro!

Gracias por hacerme el trabajo. Eres muy amable.

¡Sí! ¡Muy amable! (RÍE)

(RÍE) ¡Hasta la vista, marineros!

¡Gatitos, vamos! (MAÚLLAN)

¡Oh! ¡Tenemos que pararla!

(Música acción)

¡Oh! ¡Santiago se acerca!

¡El tesoro de Calavera pertenece a los habitantes de la isla Encanto!

¡Ahora soy rica, marinero llorica!

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

¡Sandeces!

Tengo que recuperar ese tesoro.

Solamente un buen pirata merece tenerlo.

¡Ar!

¡Ah!

(Música acción)

¡Cielos!

¿Eh?

¡Oh!

(Continúa la música)

¡Hala! ¿Qué está pasando?

¡Alto! ¡Es El Bravo, el barco pirata del capitán Calavera!

(Continúa la música)

¡Por las barbas de Neptuno!

¡Llevo puesto el traje del capitán Calavera!

¡Qué maravilla!

¡Kiko, me parece que soy el nuevo capitán pirata!

¡Yuju! ¡Yuju! (BALBUCEA)

¡Santiago! ¡Santiago!

¡Hala! ¡El barco pirata del capitán Calavera!

¡Afirmativo! Recuperemos el tesoro.

¡Todos a bordo!

¿A bordo del barco?

No, no, no, no.

Sabes que no me gusta el agua.

Tomás, necesito un segundo de a bordo.

Es tu oportunidad para ser un verdadero pirata.

Siempre quise ser un verdadero pirata

y surcar los siete mares con el viento en la cara,

en busca de tesoros...

¡Y comiendo tarta de chocolate!

Digamos que lo de la tarta no es muy de piratas.

(BALBUCEA)

Pero bueno, comeremos tarta de chocolate.

¡Ah!

¡Me apunto, primo! ¡Cuenta conmigo!

¡Oh!

¡Ah!

¿Estoy en el barco del capitán Calavera?

Esto es... ¡Puf!

¡Una pasada total!

(Música acción)

¡Mira la guitarra! ¡Oh!

(TOCA)

¡Caracoles!

(TOCA)

¡Hala! ¡Tomás! ¿Eso lo has hecho tú?

Por supuesto.

¡Alucina! ¡Vamos a recuperar el tesoro!

(HACE ESFUERZOS)

Eh... ¿Cómo vamos a mover el barco?

Anclas levadas, velas izadas...

¿Qué me he dejado?

(BALBUCEA)

¡Es verdad! En todas las historias, el capitán Calavera

pilotaba El Bravo con la voz. Vamos a probar.

¡Que vaya a la derecha!

¡A la derecha!

(Música acción)

¡Funciona!

¡Ahora, a la izquierda!

¡A la izquierda!

(Continúa la música)

¡Estupendo! ¡Es genial!

¡Vamos a atrapar a Bonnie Bones!

Tenemos que decirle a El Bravo que vaya recto.

Decid: "¡Adelante!".

(AMBOS) ¡Adelante!

(Continúa la música)

¡Vamos allá! (BALBUCEA)

(RÍE)

(Continúa la música)

# Nos vamos de misión

# con mucha decisión.

# Tenemos que ayudar.

#¡Va, va, va! # ¡Piratas, ahoy!

# ¡Vamos a ayudar! #

(Música animada)

(RÍE)

¡Soy la reina de los piratas, miradme!

¡Barco la vista!

(RÍE) ¡Es Santiago!

No seas ridículo, no nos puede atrapar con su bote de remos.

(NIEGA) No es un bote, es El Bravo.

¡Recórcholis! Es verdad, mi emplumado amigo.

En efecto, es El Bravo.

¿Cómo habrá conseguido Santiago el barco de Calavera?

No puede ser tan bueno.

¿Verdad?

Sí, él es muy bueno.

Le detendré de una vez por todas con mis supercañones de slime.

¡Gatitos! (MAÚLLAN)

(SUSPIRA) Repito.

¡Gatitos!

(MAÚLLAN)

¡Preparaos para disparar!

A la una, a los dos y a las tres.

¡Derribad al chico!

¡Qué asco! ¡Nos dispara slime!

¡Bravo, frena!

(AMBOS) ¡Uf!

¡Por qué poco!

¡Fuego!

(MAÚLLAN)

¡Oh, no!

¡Estamos encallados!

¡Oh! Parece que os habéis metido en un lío.

Recuerda lo que voy a decir, Bonnie.

Voy a devolver el tesoro a la isla Encanto.

No mientras sea mío.

¡Chaíto, marineros!

Muchas gracias por la visita.

(RÍE)

¡Adiós!

Santiago, ¿qué hacemos?

Hay que sacar todo este slime.

Y sé perfectamente a quién llamar.

¡Toma ya!

(TOCA) (SILBA)

(Canto de sirena)

(Canto de sirena)

¡Hola, Lorelai!

¡Hala, Santiago! ¿Eres un pirata?

Afirmativo.

Y estoy aquí encallado por culpa de Bonnie Bones.

Qué acto tan malévolo.

Me encantará poner remedio a tu encrucijada.

¿Qué? Lorelai nos ayudará.

(CANTA)

¡Por las barbas de Neptuno!

(Música animada)

¡Funciona!

(Continúa la música)

¡Fantástico!

¡Muchas gracias! ¡Gracias!

(Pez espada)

Lorelai, ¿quieres venir con nosotros

a recuperar el tesoro del capitán Calavera?

¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí!

(CARRASPEA) Sí quiero. Afirmativo, capitán.

A tu servicio.

(Música animada)

¡Brazalete brillante, soy niña al instante!

(Continúa la música)

¡Hala! ¡Es un traje de navegación espectacular!

¡Lista para la aventura!

¡Bravo! ¡Adelante!

(Música acción)

(GRAZNA) ¡Relájate, Butterscotch!

¡Uhm! Nunca nos alcanzarán.

¡Oh! ¡Alto! ¡Han vuelto!

¡Ah!

¡Cáspita!

¿Cómo se han liberado del slime?

Aunque da igual,

no estarán mucho tiempo pisándonos los talones.

Vamos directos al arrecife de dientes de tiburón.

¿Arrecife de dientes de tiburón?

¡Ah!

¡A toda vela!

¡Alto!

Bonnie está en el arrecife de dientes de tiburón.

¡Nunca la alcanzaremos!

El Bravo tendrá que ir a toda velocidad, camaradas,

y le vamos a ayudar.

Decid todos: "¡Bravo, rápido!".

(A LA VEZ) ¡Bravo, rápido!

(Música acción)

(HACE ESFUERZOS)

(MAÚLLAN)

(HACE ESFUERZOS)

(MAÚLLAN)

¡Es más difícil de lo que parece!

¡Ah!

¡Nos acercamos!

Hay que ir más deprisa todavía.

(A LA VEZ) ¡Bravo, rápido!

(Continúa la música)

¡Ah! ¡Uhm!

(Continúa la música)

¡Oh!

(Continúa la música)

(MAÚLLAN)

¡Sorpresa! (BALBUCEA)

-¡Impresionante!

¡Vaya, si son el niño pirata y su amiguita la ranita!

(BALBUCEA)

Bonnie Bones, hemos venido a recuperar el tesoro.

Eso habrá que verlo.

Eh...

(Música animada)

¡Hala! ¡La espada de Calavera!

(Continúa la música)

¡Oh!

¡El tesoro es mío!

¡Eso ya lo veremos!

¡Ah! ¡Uhm!

(GRAZNA)

¡Bien hecho, espadachín! ¡Oye! ¿Tú de qué lado estás?

¡Bien, Santiago! ¡Eso, primo!

¡Adiós, Bonnie!

Eh, piratilla.

¿No se te está olvidando algo?

(BALBUCEA)

¡Eh! ¡Devuélveme a Kiko!

Óyeme bien.

Te cambio a Kiko, por el tesoro y el barco pirata.

¡Ah! Y la brújula mágica también.

Es un trato deleznable. No lo aceptes.

¡Es una locura! ¡Di que no!

(NIEGA)

Un buen pirata siempre se queda con sus camaradas.

No puedo abandonar a Kiko. Tú ganas, Bonnie.

La amistad es más importante que cualquier tesoro.

Te lo cambió todo por Kiko.

¡Uhm!

¿Uhm?

Te daría las gracias si tuviera modales.

(RÍE)

(MAÚLLA)

(Música animada)

¡Largaos! ¡Vamos!

He cumplido mi parte del trato. Te toca a ti.

Uhm... Lo siento, pero también me quedo la ranita.

¡Ah! ¡No te saldrás con la tuya!

De un modo u otro siempre me libro. ¿Sabes por qué?

¡Porque soy... la reina de los piratas!

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

¡Caracoles!

Tengo una idea. ¡Ah!

¡Bravo, abajo!

(Ruido)

¿Qué es esto? ¿Nos hundimos?

(MAÚLLAN)

(GRITAN)

(Música animada)

(GRAZNA) ¡Gatitos!

(Continúa la música)

Lorelai, tiburones, por favor.

A la orden, capitán.

Brazalete brillante, sirena al instante.

(Continúa la música)

No veo bien. Qué pena.

¡Esa niña se ha transformado en sirena!

Yo que tú, ni pestañearía.

(CANTA)

Vamos a nadar un poco, tiburoncitos.

¿Es amiga de los tiburones?

¡Ah! ¡Los odio!

¡Bravo, la soga, por favor!

(Música acción)

¡Vamos, Santi! ¡Sí!

¡Yuju!

(GRITA)

¡Rayos!

(GRITA)

¡Kiko se ha caído! ¡Tomás, agárralo!

¡Oh!

¡Tomás, tú puedes!

¡Rayos y centellas!

¡Tremendo! (BALBUCEA)

¿Lo he conseguido?

¡Oh! ¡Ah!

¡Te hemos pescado!

¡Gracias!

¡Mira!

¡Cielos, el tesoro!

¡Bravo, arriba!

(Música acción)

¡Hemos salvado el tesoro y a Kiko también!

¡Oh, no lo soporto! ¡Sois unos piratas geniales!

Gracias, Bonnie.

Por cierto, El Bravo y la brújula solo me funcionan a mí.

Cierto.

Porque Santiago es valiente y amable.

Y... es un compañero leal.

Igual que mi héroe, el capitán Calavera.

(Música)

¡Bravo, adelante!

¡Adiós! (BALBUCEA)

(RÍE) -¡Cómo mola!

¡Esta no será la última vez que nos veamos!

¡Izad las velas!

¡Cáspita!

¡Bajadme de aquí!

(Música acción)

(Campanadas)

¿Aquellos son Santiago y Tomás en El Bravo?

-¡Hala! -¡El Bravo!

-¡Viva! -¡Bien!

-¡Hola! -¡Hola!

(A LA VEZ) ¡Oh!

Tenemos el tesoro del capitán Calavera, miradlo.

¡Sabía que Santi lo encontraría!

-¡Buen trabajo, Santiago! -¡El tesoro!

La leyenda es verdad.

Y el tesoro ha vuelto a Larimar, donde corresponde.

-¡Estupendo! ¡Mami!

¡Tenemos el tesoro de Calavera!

Sabía que lo harías, mijo.

Como alcaldesa de Larimar, tengo algo para ti.

¡Ah! ¿El diario del capitán Calavera?

¡Muchísimas gracias, mami!

Ahora, podrás anotar todas tus aventuras, capitán Santiago.

¡A la orden, mami!

(Música animada)

¡Ahora, eres el pirata protector de la isla Encanto!

(A LA VEZ) ¡Bravo! ¡Viva! -¡Yuju!

-¡Fantástico! Hacemos lo correcto.

¡Somos piratas buenos! ¡Únete a la tropa!

Y surquemos los mares sin freno.

(A LA VEZ) ¡Piratas, ahoy!

(Aplausos, vítores)