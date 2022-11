(Música)

# Ven con Santiago y su tripulación. # ¡Santiago!

# Surcaremos mares # y vivirás la acción.

# ¡Adelante! # ¡Zarpar!

# ¡Vámonos! # ¡Zarpar!

# ¡Vamos! # ¡Aventura pirata en el mar!

# ¡Ar!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# Santiago ya está aquí # y te vas a divertir.

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Vámonos!

# Reparte justicia sin fin. #

SANTIAGO DE LOS MARES

"EL LAZO DE PLATA"

(Música animada)

(BALBUCEA) ¡Hola, camaradas!

Hoy vamos a pasar un superdía de capa y espada con mami.

Kiko, ¿la ves? (BALBUCEA)

-Gracias, alcaldesa. (BALBUCEA)

¡Ahí está!

¡Mami!

¿Quieres ir a la aventura pirata y buscar tesoros?

(SE ESFUERZAN)

¡Uh! (RÍEN)

Qué gran idea, Santi.

(RÍE) (BALBUCEA)

-¡Ah! Imposible. ¿Qué pasa, mami?

¡Ah! Es él de verdad.

(Música suave)

¡Barbarito!

¿Qué malvado plan te trae a nuestra isla?

-Bueno, Josefina.

(RÍE) Cuánto tiempo sin verte.

¡Por todos los demonios!

¿Eres familia del famosísimo temido pirata Barbarito Barbazul?

Ajá.

Él era mi papito, pero yo soy mucho más temible que él

debido a que tengo mi lazo plateado.

-¡Ese lazo plateado no es tuyo!

Sabes que es nuestra familia. ¡Devuélvenoslo!

Espera, ¿el lazo plateado es nuestro?

¡Oh, ya no!

Ahora es mío y fijaos en lo que puedo hacer con él.

# Piratilla, piratilla. # Fuera del barco.

# Mira cómo bailo # y te robo el banco. #

¡Ah! ¡Para!

¡Alto!

¡Adiós, amigos! ¡Yija!

-¡Frena! En la caja fuerte están todos los objetos de valor.

¡Tranquila, mami! La recuperaré.

Espera, mijito. Los dos recuperaremos la caja

y el lazo también. ¿En serio?

Ya lo creo. ¡Aventura pirata, allá vamos!

(LOS DOS) ¡Piratas, ahoy!

(Música animada)

¡Ah! ¡Barbarito se escapa!

¡Bravo, sube!

(Música animada)

(LOS DOS) ¡A la aventura!

¡Bravo, adelante!

# Venga. # Vamos, piratas, que zarpamos.

# Una aventura está esperando.

# Vámonos, amigos por siempre.

# ¡A toda vela, rayos y centellas!

# Somos los héroes del mar,

# siempre valientes.

# Lo que nos gusta es ayudar.

# ¡Piratas, ahoy!

# Vamos, amigos. # Dale, dale, dale.

# Temblad, enemigos. # Dale, dale, dale. #

¡Piratas, ahoy!

(Música suave)

¡Catalejo, zoom!

(RÍE) ¡Jía!

Barbarito está usando el lazo para ir superrápido.

¡Agárrate, camarada!

(Música animada)

¡Hala! Mamá es una hábil pirata.

Tensa las velas como una verdadera pirata.

(BALBUCEA)

-¿Eh?

Esto les frenará.

¡Ah!

¡Hala! ¡Bravo tiene que girar!

Decid: "¡Bravo, gira!".

(LOS DOS) ¡Bravo, gira!

(Música animada)

(SE ESFUERZA)

¡Otra vez! (LOS DOS) "¡Bravo, gira!".

(Continúa la música)

¡Oh! ¡Tierra a la vista!

Barbarito se lleva la caja a su guarida secreta.

(Música suspense)

(Salpicadura)

(Continúa la música)

(BALBUCEA)

¡Bravo, frena!

(Crujido)

Uf.

Mami, vuelvo en un pispás.

(Música animada)

(BALBUCEA)

(Continúa la música)

(BALBUCEA)

-¡Ah! ¿Mami?

Hola, mijo. ¡Por Neptuno!

¡Hop! ¡Hop!

Mami también escala como una verdadera pirata.

(Continúa la música)

(SE ESFUERZAN)

¡Sube, Santi! A la orden, mami.

Prepárate para el salto pendular.

¡Hala, mami!

Creía que solo los piratas sabían hacerlo.

¿Listo? Uno, dos... ¡Tres!

(LOS DOS) ¡Ah!

(BALBUCEA) -Mm...

¡Allí está el bandido! El bandido.

Y allí, el lazo.

Sí, chacachá. El gran sombrero tejano.

Mi favorito. (RÍE)

Mami, ¿puedes distraer al Barbarito?

Tengo la manera perfecta.

¡Oye, Barbarito! -¡Oh, Josefina!

¿Cómo te atreves a colarte en mi barco?

-Mm... Me parece que ese sombrero te queda grande.

-¡Sandeces! ¡Ningún sombrero es grande para mi cabeza!

-Ese sombrero es tan grande que no te permite ver ni el cielo.

-¡Escupitajo! Sí que puedo.

Veo esa nube y esa nube y esa nube

y veo todo el horizonte. ¡Uh uh!

Ningún sombrero es grande para mí. (RÍE)

-Además, es demasiado ancho.

No le va nada bien a tu cabeza.

-¿Por qué te comportas de esta forma extraña?

¡Alto, sabandija! -¡Oh!

(BALBUCEA)

Siente el golpe del lazo plateado.

¡Oh! ¡Oh!

¡Piedad!¡Oh!

¡Espinas de cactus!

-A por la caja fuerte. ¡Yo me encargo, mami!

¡Oh, cielos!

¡Cuidado! ¡El lazo plateado es muy poderoso!

El lazo está descontrolado.

(LOS DOS) ¡Abandonen el barco!

(LOS DOS) ¡Ah!

-Oh...

Creo que será mejor que conduzcas tú.

¡Ja! -Tenemos compañía.

(LOS DOS) ¡Barbarito! -¡Jía!

(BARBARITO RÍE)

(LOS DOS) ¡Oh!

(Música animada)

¡Ah!

¡Hala, mami! ¿Cómo controlas tan bien el lazo?

Era mío cuando era pequeña. ¡Uh!

Espera, espera. ¿Que qué?

(Continúa la música)

¡Entregadme el lazo!

Nos está alcanzando. ¡Ah!

¡Oh, no! La puerta está cerrada. No por mucho. ¡Agárrate!

¡Salta! ¡Ah!

¡Oh!

-¡Ja!

Te volví a engañar. Cómo puedo ser tan bueno.

¡Ah!

Ha sido un placer.

¡Adiós!

-¡Argh! Lo ha vuelto a hacer. ¿Qué ha vuelto a hacer?

Robarme el lazo plateado.

El abuelo me regaló ese lazo,

pero caí en el truco del sombrero de Barbarito y me lo robó.

Mami, no te puedes rendir.

Eres de las mejores piratas que he visto nunca.

Soy bastante buena, ¿verdad? ¡Sí!

Y los piratas buenos nunca se rinden,

así que vamos a recuperar el lazo por la familia.

¡A la orden! ¡Por la familia! (LOS DOS) ¡Hagámoslo!

(Música animada)

Oh... Mis preciosidades.

-Oh... Barbarito.

-Oh, mis sombreros de vaquero. -¡Cógelo!

Uno, dos, tres.

¡Ah! ¡Cógelo!

Ah. ¡Cógelo!

Au. ¡Cógelo!

¡Ja!

-¡Te tengo!

-¡Cógelo! ¡Y este!

(RÍE) Atrapé todos los sombreros.

No todos.

(RÍE) Eh...

¡El gran sombrero tejano! ¡Mi favorito!

-Si lo quieres, ven a por él.

-Ah... ¡Devuélvemelo!

(Música animada)

¡Espada, fuerza!

Sí. ¡Ja!

-Eh. ¡Eh! ¿Quién apagó la luz?

-Te dije que te quedaba demasiado grande, compañero.

¡Vámonos, mijo!

¡Yija! (BALBUCEA)

-¡Barbarito volverá!

-Cojamos la caja y volvamos a casa.

Ya estás preparado para tener el lazo, mijo.

¿De verdad, mami?

(Música animada)

¡Eso!

El lazo vuelve a estar en buenas manos.

(RÍE) -Habéis recuperado el lazo.

Y la caja con los objetos de valor.

Deberías haber visto a mami, ha estado impresionante.

Para ti, papi. Lo he recuperado por ti.

(RÍE) -¡Yuju! (RÍEN)

-Todavía se me da bien. (RÍE)

-Gracias, mija, pero yo te lo regalé. Es tuyo.

Sí, mami. Tiene razón.

Ah, gracias, Santi y papi.

¡El mejor día de capa y espada del mundo!

Nos hemos lucido, camaradas.

(LOS TRES) ¡Piratas, ahoy! (BALBUCEA)

"EL TESORO DE LA DRAGONA MARINA"

(Música animada)

Hola, camaradas.

Hoy vamos a una parte del mar nunca jamás explorada.

Nunca jamás explorada.

¡Oh!

¿Qué ha sido eso?

¿Y eso?

¡Oh!

(Música animada)

¡Un ojo! Un ojo, sí.

¡Es un ojo gigante!

¡A cubierta! Vamos, camaradas.

Oh...

(Continúa la música)

¡Caracoles!

(Continúa la música)

¡Hala! ¡Una dragona marina!

(BALBUCEA) ¡Caramba!

(Música animada)

Parece que está buscando algo.

¡Coge todo lo que quieras! (GRUÑE)

¡Pero a mí no! ¡Espada, brilla!

(GRUÑE)

¿A dónde ha ido?

¡Atención! Se dirige a la isla Encanto.

¡Catalejo, zoom!

¡Ah! Va directo hacia el abuelo.

Tenemos que pararla antes de que llegue.

(Música animada)

Decidle a El Bravo que vaya rápido.

Decid: "¡Bravo, rápido!". (LOS DOS) ¡Bravo, rápido!

(Continúa la música)

¡Más alto! (LOS DOS) ¡Bravo, rápido!

(Continúa la música)

(GRUÑE)

¡Agarraos fuerte, camaradas! (BALBUCEA)

¡Bravo, gira!

(Continúa la música)

¡Caracoles! ¿Cómo vamos a pararla?

Tengo una idea.

(SILBA)

(CANTA)

(Música animada)

¡Brazalete brillante, pirata al instante!

(Música animada)

¡Caracolas brillantes! Acabo de oír un alboroto enorme.

¿Qué lo ha provocado?

¡Oh, una dragona marina! Qué monada.

Esta no es tan mona. Parece muy enfadada.

Algo andará mal. (CANTA)

(GRUÑE)

La dragona dice que ha perdido su tesoro.

Está muy triste. (BALBUCEA)

Primo, toca una nana. Tal vez así se calme.

(Música animada)

¡Funciona!

(Continúa la música)

Se está quedando dormida.

¡Bien!

Ahora, busquemos el tesoro antes de que se despierte.

Brújula, ¿dónde está el tesoro de la dragona?

Conozco ese barco.

Pertenece a Enrique Real de Palacios...

(LOS TRES) Tercero. (BALBUCEA)

¿Le ha robado el tesoro a la dragona?

Y nosotros lo recuperaremos.

La aventura nos espera, amigos.

(LOS TRES) ¡Piratas, ahoy!

Em... ¿No hay que decir: "Bravo, adelante"?.

Alto, primo. Este es el plan.

Lorelai y yo iremos tras Enrique en La Chispa.

Mientras tanto, tú quédate aquí tocando la nana para la dragona.

¿Quieres que me quede aquí solo...

con esa cosa? (BALBUCEA)

Solo no, con Kiko. (BALBUCEA)

Tú puedes, primo. Será mejor que toques más.

La dragona se está despertando. (GRUÑE)

¡Caracoles!

(Música animada)

(GRUÑE)

¡Lorelai, a La Chispa!

(Música animada)

(Música suspense)

¡Abre cerradura!

Oh, ¡por el amor de Enrique!

(Continúa la música)

Mm... Sí. Sí. Sí.

No.

(Continúa la música)

¡Perfecto!

(Música animada)

¡Contemplad mi último y mayor tesoro, un huevo de oro macizo!

(APLAUDEN)

Mm...

¡Oh! ¡Peces grumo!

Eso no es un tesoro. ¡Es el huevo de la dragona!

¿Con un bebé dentro? Normal que esté tan preocupada.

Hay que recuperarlo.

¡Alto, Enrique! Entrégame ese huevo.

Si lo quieres, tendrás que abrir la cerradura.

¡Ja!

¡Ah! ¡Ciérrala, ciérrala!

¡Ratoncita, cógelo!

(CHILLA)

¡Alto! ¡Es el huevo de una dragona marina!

¡Ah! No existen los dragones marinos.

(CHILLA) ¡Aquí!

(CHILLA)

(Música animada)

¡Gracias! Me largo de aquí.

¡Entrégamelo!

(Música suspense)

Claro. ¡Toma!

(Continúa la música)

¡Que os divirtáis, chicos!

(Continúa la música)

¡Rayos! ¡Estamos en un huevo gigante!

¡Oh!

¡Oh!

Uf. Capitán, tenemos que incubar un plan.

Tu voz y mi espada.

¿Lista? (LOS DOS) Una, dos y tres.

(CANTA) ¡Espada, fuerza!

¡Eso! ¡Fantástico!

Vamos, Lorelai. Recuperemos el huevo.

Espero que Tomás esté bien.

(Música suave)

(RONCA)

(Continúa la música)

No te metas con el mejor o serás un perdedor.

(CHILLA)

-Argh. ¿Qué pasa?

¡La Chispa! ¿Cómo han roto el cascarón?

Bueno, no me podrán atrapar si no me ven.

¡Ah! ¡Tinta de calamar!

¡Ah! ¡Con esto no veo nada!

(LOS DOS) ¡Hala!

¡Es la dragona marina!

Se debe de haber escapado de Tomás y estará buscando el huevo.

¡Rayos! Enrique está en un buen lío.

Agárrate bien, camarada.

Hidropotencia en... (LOS DOS) Tres, dos, uno.

(Música animada9

Por fin estamos solos, huevo.

¡Ah, mi tesoro! ¡Está roto!

(CHILLA)

Perdona. Ha sido un accidente.

(Alarma)

¿Un dragón marino?

¿Que qué? ¡Larguémonos de aquí!

(Continúa la música)

(GRUÑE)

¡Ratoncita, da la vuelta!

(GRUÑE)

¡Ah! ¡Un monstruo!

¡Ay! Se me está enganchando. ¡Ay!

¡No!

Lo he hecho a propósito.

Por lo menos me he librado de la criatura molesta.

(GRUÑE)

¡No, para! ¡No! No soy tu... ¡Madre!

(Música suave)

¡Espada, brilla!

(Música animada)

(GRUÑEN)

¡Déjame en paz!

¡No soy tu madre! Me lo llevo.

Muchísimas gracias.

Santi. Buen trabajo, camarada.

Mira, mami dragona, tu tesoro. ¡Tachán!

(GRUÑEN)

Aquí tienes.

(GRUÑEN)

(Música suave)

¡Adiós! ¡Adiós, dragones!

¿Ya se han ido? Despejado.

No es que tuviera miedo ni nada de eso.

¡Ah!

(Música animada)

(RONCA)

Primo, Kiko, despertad.

¡Buenos días! (SE ESTIRA) ¡Ah!

Camaradas, he tenido un sueño rarísimo.

Estábamos navegando y, de repente, El Bravo se ha balanceado.

Luego, una gigantesca dragona marina ha salido del agua.

¡Cielos! ¿Y luego qué?

Me he quedado dormido. (BALBUCEA)

(RÍEN)

A mí me parece que ha sido otra asombrosa aventura pirata.