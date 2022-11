"EL GIGANTE DORADO"

(Terremoto)

(TODOS) ¡Oh!

Alto, ¿lo habéis oído?

Brújula, ¿de dónde viene ese ruido?

¡Cacareo de almejas, es Enrique!

Está usando uno de esos aparatos para espirar el oro del lago.

¿Un lago lleno de oro?

Ese es el lago de Oro.

Ay, Santi. Dame el diario.

Hace mucho tiempo

los antiguos isleños metieron el oro en el lago

y lo protegieron con un conjuro.

Si se roba un solo pedazo de oro, el gigante dorado despertará.

(LOS TRES) ¡Ah!

-Y el gigante no descansará hasta que se devuelta

hasta el último pedazo de oro al lago.

Como piratas protectores

debemos evitar que Enrique se lleve el oro.

¿Qué os parece? ¿Os apuntáis, camaradas?

Me apunto, Santi. Afirmativo, primo.

(ASIENTE)

(LOS TRES) ¡Piratas, ahoy!

(Música animada)

Alto, Enrique. Debes devolver el oro al lago.

No lo puedes coger.

Ah, ¿no puedo?

Pues lo acabo coger y ahora es mío,

así que, si me disculpáis, voy a coger el resto.

(TODOS) ¡Oh!

Pensándolo mejor, esto ya está lleno.

Ratoncitos, vámonos.

¡Enrique y sus camaradas ratones se han llevado el oro!

¡Hasta luego!

¡Guau! Qué preciosa.

¡Oh! ¿Qué está pasando?

¡Primo! ¡Primo!

¡Tomás!

Te tenemos, primo.

(LOS TRES) ¡Ah!

Oh.

Ese es... El gigante dorado.

(GRUÑE) ¿Dónde está mi oro?

¡La moneda! Mirad, el dial se mueve

a medida que el gigante recupera el oro.

¿Mm? Caracoles.

¿Mi oro?

Cree que la brújula es oro.

Camaradas, vámonos.

(GRUÑE)

Mm...

¡Bravo, dale!

(Música animada)

(LOS TRES) ¡Oh!

-Mm...

¡No es mi oro! Lo siento.

Mm...

¿A dónde va ahora?

Va tras Enrique para recuperar el oro.

¡Rayos! Enrique está conduciendo al gigante

directo a la isla Encanto. (BALBUCEA)

Claro, Kiko.

El gigante podría dañar nuestra isla,

aunque fuera sin querer. ¡Tenemos que pararlo!

Pero, ¿cómo, primo?

Eso es.

Le podemos distraer con otra cosa dorada.

¡Carpas doradas! Sé lo que hay que hacer.

¡Brazalete brillante, sirena al instante!

(Música animada)

(CANTA)

Perfecto.

Lorelai, tú y los peces distraeréis al gigante.

Tomás, tú y yo recuperaremos el oro que tiene Enrique.

A la orden, capitán.

(Música animada)

¿Mm? ¿Mi oro?

¡Funciona! ¡Uepa!

Vamos a recuperar el oro. ¡Bravo, aprisa!

(Continúa la música)

¡Mi oro!

Mm...

No es mi oro. Lo siento.

(Música suave)

(Música suspense)

¡Bravo, gira!

¡Oh!

¡Ay!

Detente, Enrique.

Estás conduciendo al gigante hacia la isla Encanto.

Tenemos que devolverle el oro para que pueda volver al lago.

¿Tú piensas que yo me creo esa bobada de leyenda

sobre un gigante do do dorado? -Oh.

¡Primo, mira! El dial está casi lleno.

Enrique, devuélvele el oro al gigante

para que pueda volver al lago.

¡Jamás! ¡Nunca!

¡Ah!

¡Abandonad el barco!

(Música suave)

¡Ay! ¡Cielos!

-¡Todo mi oro!

-¡Bájame de aquí!

¡Rayos! Tenemos que rescatar a Enrique.

Los buenos piratas siempre hacen lo correcto.

(Música animada)

Tomás, ¿un empujoncito? Por supuesto, primo.

¡Acorde de potencia!

(Continúa la música)

Tenemos que llegar al lago antes que el gigante. ¡Vamos!

Vale, si cogemos un poco de oro, el gigante nos perseguirá,

entonces Kiko podrá salvar a Enrique. ¿Listos?

Afirmativo. Fantástico.

¡Ayudadme!

(Música suave)

Muy bien, amigos. ¡A por ello!

Mira.

¿Mi oro? ¿Buscabas esto?

¡Mi oro! ¡Ahora!

¿Eh?

¿Listo, socio? (ASIENTE)

¡Atenta! ¿Oh?

¿Que qué? ¿Han mandado a la rana?

(BALBUCEA)

¡Genial! Otra vez.

Tomás, atento.

¡La tengo!

¡Otra vez no! (SE ESFUERZA)

Lorelai, ¿me echas una aleta, digo, una mano?

Eso es. Queda uno. Tú puedes, Kiko.

(SE ESFUERZAN)

Kiko debe tirar más fuerte. Decid: "Jala más".

(LOS TRES) ¡Jala más! Otra vez.

(LOS TRES) ¡Jala más!

-¡Ajá! Lo conseguí, soy libre. ¡Yuju!

¡Ah!

(Música suave)

Aguanta, socio. Ya voy.

¡Tiene el oro!

¿Eh? ¡Te tengo!

(LOS DOS) ¡Ah!

¡Cielos!

Gracias, gigante.

Perdón por cogerte el oro, pero teníamos que salvar a Enrique.

El gigante de oro es mío, todo mío.

¡Oh!

Qué asco. Me largo de aquí.

Nos aseguraremos de que nadie vuelva a robar el oro.

Palabra de pirata. ¿Verdad, piratas?

Afirmativo. Afirmativo, capitán.

(BALBUCEA)

(Música suave)

El oro está donde corresponde y la isla Encanto está a salvo.

¡Buen trabajo, camaradas!

(LOS TRES) ¡Piratas, ahoy! (BALBUCEA)