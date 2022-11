(Música)

# Ven con Santiago y su tripulación. # ¡Santiago!

# Surcaremos mares # y vivirás la acción.

# ¡Adelante! # ¡Zarpar!

# ¡Vámonos! # ¡Zarpar!

# ¡Vamos! # ¡Aventura pirata en el mar!

# ¡Ar!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# Santiago ya está aquí # y te vas a divertir.

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Santiago!

# ¡Oh, oh, oh! # ¡Vámonos!

# Reparte justicia sin fin. #

SANTIAGO DE LOS MARES

"AL FARO"

¿Han vuelto ya? En cualquier momento.

¿Qué nos habrán traído?

Ya deberían haber llegado.

Hola, camaradas. (MURMULLA)

Estamos esperando a mami y al abuelo.

Están volviendo con suministros para la isla.

Oh, ¿y las cositas deliciosas?

Eso se suponía que era una sorpresa. ¿Delicias sorpresa?

Dignas de embarcarse en una misión.

A ver si puedo ver el barco con el catalejo.

El barco tiene flores en una vela.

No.

¿Dónde está su barco?

¿Dónde está el barco? ¿Dónde está?

¡Allí! Ese es. ¡Barco a la vista!

Ahí está, y veo a mami y al abuelo. (SE ESFUERZA)

Hace viento y está oscuro. Se acerca una tormenta, mija.

-Sí, papi, pero la luz del faro nos indicará el camino.

Deprisa, hay que entregar las previsiones

antes de que llegue la tormenta.

-¡Ay, ay, capitana! ¡Viento en popa a toda vela!

¡Máxima velocidad!

(Guitarra)

Espero que vuelvan pronto. Me rugen las tripas.

# Ha oscurecido y tenemos hambre.

# A Santiago # las tripas le dan calambre. #

Mirad, luciérnagas.

Tomás, parece que les gusta tu música.

(Música animada)

# Luciérnagas, venga, a brillar. # Vamos, vamos.

# A brillar con intensidad. # Vamos, vamos. #

Alto, el viento se está llevando a las luciérnagas.

¡No os vayáis, luciérnagas! ¡No os vayáis!

Mirad, el viento ha apagado el faro. ¡Oh!

¡Oh, cielos! Mami y el abuelo necesitan el faro

para encontrar el camino a casa. Y los demás barcos también.

Ay, no me gusta la oscuridad.

Ojalá volvieran las luciérnagas.

¡Eso es, primo!

Si encontramos muchas luciérnagas, podrían iluminar el faro.

¡Brújula, busca a las luciérnagas!

Estamos en el muelle y las luciérnagas, en el bosque.

Tomás, tendrás que guiarlas hasta el faro con tu música

para que lo enciendan con su luz.

¿Quién? ¿Yo? Pero está muy oscuro.

Yo te acompaño, Tomás.

Yo iré a buscar a mami y al abuelo.

Somos piratas protectores, ayudamos a gente en apuros.

¿Os apuntáis, camaradas? ¡Me apunto, capitán Santiago!

(ASUSTADO) Me apunto.

Genial. ¿También os apuntáis?

¡Genial! Vamos de aventura, amigos.

(LOS TRES) ¡Piratas, ahoy!

(Música animada)

¡Bravo, sube!

(LOS TRES) ¡A la aventura!

Buena suerte buscando luciérnagas.

Kiko, ¿listo para ayudar a mami y al abuelo?

(ASIENTE) ¡Surquemos las olas!

¡Oh, no, Kiko!

La tormenta está formando olas enormes.

¡Rayos! La ola nos está empujando.

Agárrate fuerte, Kiko.

Me parece que tendremos que saltar las olas.

(ASIENTE)

Todos a la vez. ¡Bravo, salta!

¡Bravo, salta!

Uh.

¡Ahí va! ¡Otra ola!

Bravo deberá saltar muy alto.

Decid: "Bravo, salta".

¡Bravo, salta!

(Música suspense)

¡Yuju! Las hemos saltado.

Ahora hay que buscar a mami y al abuelo.

(Música suave)

¡Ajá! Ahí están, Kiko.

¿Kiko? (CHILLA)

¡Te tengo! (BALBUCEA)

De nada. Me has asustado un poco.

¡Ha! Ahora vamos a por mami y el abuelo.

Con suerte, Tomás y Lorelai

han conseguido que las luciérnagas enciendan el faro

y guíen a los barcos hasta casa.

Bienvenido al bosque de las Luciérnagas.

Mm...

A mí más bien este sitio me parece el bosque del Terror.

Las luciérnagas tienen que estar por aquí, Tomás.

¡Por las barbas de Neptuno! Algo baboso me ha rozado.

¡Vámonos a casa!

Tomás, solo debes tocar la guitarra y cantar y las luciérnagas saldrán.

(TARTAMUDEA) Luciérnagas...

Estoy demasiado nervioso para cantar.

Vale, bien. Pues yo canto y tú tocas.

(Música animada)

# Luciérnagas. Venga, brillad. # Vamos, vamos.

# A brillar con intensidad. # Vamos, vamos.

# Oh, oh. # Vamos, vamos.

# Oh oh. # Vamos, vamos. #

¡Fantástico!

¡Bien! Las luciérnagas han salido.

Ya no está tan oscuro esto.

Ahora veo los cocodrilos que nos cortan el paso.

Espera.

¿Cocodrilos? ¡Caracoles!

Tengo una idea.

¡Brazalete brillante, sirena al instante!

(Música animada)

Hasta luego, cocodrilos. (CANTA)

¡Despejado! Uff, vale.

Eso ha sido una jugada chulísima.

Gracias. Ahora te toca a ti. Eso está hecho.

(Música animada)

Guiaré a las luciérnagas hasta el faro.

¡Seguidme!

¡Mirad, allí!

Allí están mami y el abuelo.

(SE ESFUERZA) Hay mucho viento. No puedo controlar la vela.

(Música suspense)

¡Cuidado, papi! Se está rompiendo.

-Ay, no.¡Agárrate!

La vela se ha roto. Chocarán contra las rocas.

¡Bravo, adelante!

El barco no gira. Vamos a las rocas.

(Música suspense)

¡Ah del barco!

Santiago, llegaste. Nos alegramos de verte.

Os remolcaré hasta la orilla.

Santiago, lánzame la cuerda.

(SE ESFUERZA) ¡Ah! El viento es muy fuerte,

pero tengo que lanzarla.

Una, dos, tres... ¡Ahí va!

(RÍE) Oh. ¡Eso!

Ahora sí. -Buen tiro, Santiago.

-Listos para el remolque. ¡Oh!

Mami, el mástil se rompe. ¡Voy para allá!

(SE ESFUERZA)

Vuelvo enseguida, mami.

(RÍE)

Magnífico balanceo, mijo. Gracias, abuelo.

Vayámonos a casa.

Pero, Santi, el faro continúa apagado.

Oh, no. ¡Oh!

Escuchad.

Oigo a Tomás y a Lorelai cantándoles a las luciérnagas.

¡Oh! Deben de haber llegado al faro. # Vamos, vamos.

# Oh oh. # Vamos, vamos. #

Hay que ayudarles a cantar.

Si cantamos todos juntos, las luciérnagas brillarán más

y nos iluminarán el camino. ¡Todos juntos!

# Oh oh. # Vamos, vamos.

# Oh oh. # Vamos, vamos.

# Oh oh. # Vamos, vamos. #

(Música suave)

¡Eh, mirad! -La luz es superbrillante.

¡Podremos volver a casa!

¡Bravo, adelante!

(Música animada)

Un rescate asombroso, capitán Santiago.

-Buen trabajo, mi pirata valiente.

Hola, camaradas. ¡Uepa!

Lo conseguimos. (RÍEN)

Mm... ¿Alguien tiene hambre?

(TODOS) ¡Sí! Mucha.

Os he traído algo delicioso. ¿Vamos a comer tesoro?

(RÍE) ¡Piraguas!

¡Helado! (RÍE) Ñam.

Limón, coco, mango y...

(A LA VEZ) Sandía, mi favorita. ¡Chispas!

(RÍEN)

Oh, retruécanos. Está delicioso.

Asombroso rescate pirata, camaradas.

(TODOS) ¡Piratas, ahoy!

"EL GIGANTE DORADO"

(Terremoto)

(TODOS) ¡Oh!

Alto, ¿lo habéis oído?

Brújula, ¿de dónde viene ese ruido?

¡Cacareo de almejas, es Enrique!

Está usando uno de esos aparatos para espirar el oro del lago.

¿Un lago lleno de oro?

Ese es el lago de Oro.

Ay, Santi. Dame el diario.

Hace mucho tiempo

los antiguos isleños metieron el oro en el lago

y lo protegieron con un conjuro.

Si se roba un solo pedazo de oro, el gigante dorado despertará.

(LOS TRES) ¡Ah!

-Y el gigante no descansará hasta que se devuelta

hasta el último pedazo de oro al lago.

Como piratas protectores

debemos evitar que Enrique se lleve el oro.

¿Qué os parece? ¿Os apuntáis, camaradas?

Me apunto, Santi. Afirmativo, primo.

(ASIENTE)

(LOS TRES) ¡Piratas, ahoy!

(Música animada)

Alto, Enrique. Debes devolver el oro al lago.

No lo puedes coger.

Ah, ¿no puedo?

Pues lo acabo coger y ahora es mío,

así que, si me disculpáis, voy a coger el resto.

(TODOS) ¡Oh!

Pensándolo mejor, esto ya está lleno.

Ratoncitos, vámonos.

¡Enrique y sus camaradas ratones se han llevado el oro!

¡Hasta luego!

¡Guau! Qué preciosa.

¡Oh! ¿Qué está pasando?

¡Primo! ¡Primo!

¡Tomás!

Te tenemos, primo.

(LOS TRES) ¡Ah!

Oh.

Ese es... El gigante dorado.

(GRUÑE) ¿Dónde está mi oro?

¡La moneda! Mirad, el dial se mueve

a medida que el gigante recupera el oro.

¿Mm? Caracoles.

¿Mi oro?

Cree que la brújula es oro.

Camaradas, vámonos.

(GRUÑE)

Mm...

¡Bravo, dale!

(Música animada)

(LOS TRES) ¡Oh!

-Mm...

¡No es mi oro! Lo siento.

Mm...

¿A dónde va ahora?

Va tras Enrique para recuperar el oro.

¡Rayos! Enrique está conduciendo al gigante

directo a la isla Encanto. (BALBUCEA)

Claro, Kiko.

El gigante podría dañar nuestra isla,

aunque fuera sin querer. ¡Tenemos que pararlo!

Pero, ¿cómo, primo?

Eso es.

Le podemos distraer con otra cosa dorada.

¡Carpas doradas! Sé lo que hay que hacer.

¡Brazalete brillante, sirena al instante!

(Música animada)

(CANTA)

Perfecto.

Lorelai, tú y los peces distraeréis al gigante.

Tomás, tú y yo recuperaremos el oro que tiene Enrique.

A la orden, capitán.

(Música animada)

¿Mm? ¿Mi oro?

¡Funciona! ¡Uepa!

Vamos a recuperar el oro. ¡Bravo, aprisa!

(Continúa la música)

¡Mi oro!

Mm...

No es mi oro. Lo siento.

(Música suave)

(Música suspense)

¡Bravo, gira!

¡Oh!

¡Ay!

Detente, Enrique.

Estás conduciendo al gigante hacia la isla Encanto.

Tenemos que devolverle el oro para que pueda volver al lago.

¿Tú piensas que yo me creo esa bobada de leyenda

sobre un gigante do do dorado? -Oh.

¡Primo, mira! El dial está casi lleno.

Enrique, devuélvele el oro al gigante

para que pueda volver al lago.

¡Jamás! ¡Nunca!

¡Ah!

¡Abandonad el barco!

(Música suave)

¡Ay! ¡Cielos!

-¡Todo mi oro!

-¡Bájame de aquí!

¡Rayos! Tenemos que rescatar a Enrique.

Los buenos piratas siempre hacen lo correcto.

(Música animada)

Tomás, ¿un empujoncito? Por supuesto, primo.

¡Acorde de potencia!

(Continúa la música)

Tenemos que llegar al lago antes que el gigante. ¡Vamos!

Vale, si cogemos un poco de oro, el gigante nos perseguirá,

entonces Kiko podrá salvar a Enrique. ¿Listos?

Afirmativo. Fantástico.

¡Ayudadme!

(Música suave)

Muy bien, amigos. ¡A por ello!

Mira.

¿Mi oro? ¿Buscabas esto?

¡Mi oro! ¡Ahora!

¿Eh?

¿Listo, socio? (ASIENTE)

¡Atenta! ¿Oh?

¿Que qué? ¿Han mandado a la rana?

(BALBUCEA)

¡Genial! Otra vez.

Tomás, atento.

¡La tengo!

¡Otra vez no! (SE ESFUERZA)

Lorelai, ¿me echas una aleta, digo, una mano?

Eso es. Queda uno. Tú puedes, Kiko.

(SE ESFUERZAN)

Kiko debe tirar más fuerte. Decid: "Jala más".

(LOS TRES) ¡Jala más! Otra vez.

(LOS TRES) ¡Jala más!

-¡Ajá! Lo conseguí, soy libre. ¡Yuju!

¡Ah!

(Música suave)

Aguanta, socio. Ya voy.

¡Tiene el oro!

¿Eh? ¡Te tengo!

(LOS DOS) ¡Ah!

¡Cielos!

Gracias, gigante.

Perdón por cogerte el oro, pero teníamos que salvar a Enrique.

El gigante de oro es mío, todo mío.

¡Oh!

Qué asco. Me largo de aquí.

Nos aseguraremos de que nadie vuelva a robar el oro.

Palabra de pirata. ¿Verdad, piratas?

Afirmativo. Afirmativo, capitán.

(BALBUCEA)

(Música suave)

El oro está donde corresponde y la isla Encanto está a salvo.

¡Buen trabajo, camaradas!

(LOS TRES) ¡Piratas, ahoy! (BALBUCEA)