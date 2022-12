"EL CABALLITO DE MAR DE TROYA"

Día de Puertas Abiertas.

¡Vengan a ver increíbles tesoros!

¡Aquí, en el Museo Larimar!

(MURMULLAN)

Hola, amigos.

Mi mami ha organizado una exposición especial de asombrosos tesoros.

¡Un tesoro! ¡Dejen paso al tesoro!

(LOS TRES) ¿Bonnie Bones?

Frena un momento, por favor.

Tranquilo, marinero.

No he venido a robarte ninguno de tus tesoros,

si no que he venido a darte uno. (LOS DOS) ¿Eh?

(RÍE) Muy buena, Bonnie. Qué cómica.

Vale, Bonnie. ¿Qué tesoro es?

Echadle un ojo.

Contemplad el legendario gigantesco caballito marino dorado,

el caballito de mar. (TODOS) ¡Increíble!

Pensaba que el caballito de mar dorado

era un caballito real, no una estatua.

Bueno, está claro que te equivocabas.

¡Caracoles! ¡Cuantísimo oro!

Mm... ¿Por qué nos lo regalas?

¡Quita!

Pensé que un tesoro como este

debería estar con otros tesoros asombrosos

para no estar solo. (BALBUCEA)

Ahora volveré a mi barco para navegar lejos de aquí

y que podáis disfrutar de mi regalo en calma y tranquilidad.

¡Adiós! (SILBA)

(Música suave)

Aquí hay algo muy sospechoso.

Venga, vámonos. (SUSPIRA) Ah...

(Música suave)

¡Abuelo, mira! ¡Ah!

¡Un asombroso nuevo tesoro para el museo!

Mm... Este caballito tiene algo raro.

-Vale, niños. Es hora de cerrar. Oh...

Pero mira qué caballito.

¿Me puedo quedar a observarlo un rato?

Mañana por la mañana lo observaremos. -Vámonos, mijito.

Nos vemos en mis sueños, caballito. (RÍE) Ay, Tomás.

(Música suave)

Tienes que admitir que mi idea

de esconderos dentro del caballito ha sido genial.

Creía que la idea había sido mía.

Como jefa, todas tus buenas ideas son mías.

Solo las malas ideas son tuyas.

Venga, empecemos a robar. (RÍE)

(Música suave)

Tal vez Bonnie no es tan mala en el fondo.

(BALBUCEA) No lo sé, Kiko. Yo no me fío.

(Música suspense)

¡Pasa algo en el Museo Larimar!

¡El caballito dorado no! ¡Vamos!

(Música animada)

(LOS TRES) ¡Oh!

(Música suspense)

¡Uf! El caballito está a salvo. ¡Pero los otros tesoro no están!

Brújula, ¿dónde están los tesoros robados?

¡El caballito de mar!

El caballito dorado solo es un tesoro.

¿Dónde están los demás?

Está claro que aquí está pasando algo muy raro.

La brújula nunca se equivoca.

(Música suave)

¡So, caballito! ¡Cuidado!

¡Atrapad al caballito!

¡Por ahí! ¡Se está escapando!

¡Cuidado! ¡Cuidado!

¡So, caballito!

(Salpicadura)

¡Ahí está!

Hasta luego, marineritos.

Os daría las gracias si tuviera modales.

(RÍE) ¡Oh! (LOS TRES) ¿Bonnie?

¡Catalejo, rayos X!

¡Córcholis!

Bonnie ha metido los tesoros dentro del caballito.

¡Caracoles! ¡Ah!

Hay que detenerla. ¡La aventura nos espera, amigos!

(LOS TRES) ¡Piratas, ahoy!

(Música animada)

¡Bravo, sube!

(Música animada)

¡Hacia el caballito!

¡Bravo, síguelo!

(Continúa la música)

¡Oh! ¡Caracoles!

¡El caballito de mar se está quedando sin oro!

Hay que reconocer que pintar el caballito dorado

fue un gran truco. Más bien un truco barato.

¡Bonnie, devuélvenos los tesoros!

Mm... Deja que me lo piense.

¡Jamás!

¡Rayos! Bonnie se está sumergiendo.

Esto parece tarea para La Chispa.

(Música suave)

¡Vámonos! ¡Vámonos!

¡Sí, vamos! Atrapemos al caballito.

(Continúa la música)

¡Allí está el caballito!

¡Se está escapando! Es hora de la hidropotencia.

(LOS TRES) Tres, dos, uno...

¡Bien! ¡Eso!

(LOS TRES) ¡Oh! ¡Caracoles!

¡Córcholis! Agarraos fuerte.

Uy va. Caray.

(LOS DOS) ¡Uepa!

Una trampa de Bonnie. (LOS TRES) ¡Oh!

(Música suave)

¡Estamos encallados! Por poco tiempo.

Tengo unos amigos que nos desenterrarán.

Genial. Luego podremos ir a por Bonnie.

Y Kiko y yo nos quedaremos cuidando a La Chispa.

Aquí estaremos más seguros. Me parece buen plan.

¡Brazalete brillante, sirena al instante!

(Música animada)

(CANTA)

(Música suave)

¡Hola! (BALBUCEAN)

Gracias, cangrejitos. Ahora, vamos a coger a Bonnie.

Dijiste que había un caballito gigante.

¿Podrías llamarlo ahora? Lo puedo intentar.

(CANTA)

(Temblor)

(BALBUCEA) ¡Hala!

(RELINCHA)

Ay va. Oh.

(PIAFA)

Sube, capitán.

Hop.

¡Ya os alcanzaremos!

Hay que ir deprisa.

Decidle al caballito: "¡Rápido!".

(LOS DOS) ¡Rápido!

(Música animada)

Decid: "¡Más rápido!". (LOS DOS) ¡Más rápido!

(RELINCHA)

(Continúa la música)

Amiguito, ¡a toda velocidad!

¿Eh? ¡El caballito de mar!

(Continúa la música)

Argh. Estoy harta.

(SE ESFUERZA) ¡Rayos!

¡Espada, fuerza!

¡Ah!

Capitán, ¿estás bien?

Sí, pero tenemos que encontrar la manera de parar a Bonnie.

¿Qué te parecen unas cuantas algas? ¡Perfecto!

¡Arre, caballito! (RELINCHA)

(Música animada)

Estos marineritos nunca aprenden.

(SE ESFUERZAN)

(Música suave)

Estamos en un buen lío, jefa.

Ni lío ni Leo. Nos desharemos de estos.

(SE ESFUERZA)

¡Ah!

(Explosión)

¡Córcholis! Tenemos que salir de aquí.

Oh oh. Bonnie está en apuros. Ya sé lo que vas a decir.

(LOS DOS) Los piratas buenos siempre hacen lo correcto.

¡Vamos, camarada!

¡Aire puro para respirar seguro!

¡Ayudadme! ¡Ah!

(Música suave)

¡Seguidme!

(Continúa la música)

(PIAFA)

¡Ah!

Ah... ¡Dientes picados!

Adiós, Bonnie. ¡Ah!

No será la última vez que nos veamos.

Oh... Hemos perdido los tesoros, capitán.

Es verdad, pero hemos salvado a Bonnie,

a Butterscotch y a su tropa gatuna

y eso era lo que había que hacer.

¿Alguien ha hablado de tesoros perdidos?

¡Eh, Tomás! ¡Estrellas de mar!

¡Eso! (RELINCHA)

(Música suave)

¡Es maravilloso! -Qué bonito, mira.

Todo está donde corresponde.

Hala.

Piratas, gracias por salvar los increíbles tesoros del museo.

(LOS TRES) ¡De nada!

Tía, de entre todos los tesoros del Museo Larimar,

¿cuál es tu favorito?

Ah, eso es fácil. Vosotros sois mis favoritos.

Oh, mamá. Oh.

Oh, qué lindos. (RÍEN)

Otra asombrosa aventura pirata.