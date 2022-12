Triton's trumpet

The curse of the pirate baby

149991

Santiago de los Mares en inglés

6643923

The curse of the pirate baby

Bonnie Bones ha sido víctima del Tesoro Encantado: quien toque el agua donde se esconde se convertirá en bebé.

10 min, 18 sec

26-12-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6643923/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/santiago-mares-ingles/video/the-curse-of-the-pirate-baby/6643923/

https://www.rtve.es/v/6643923/

Santiago de los Mares en inglés - The curse of the pirate baby