El último experimento divertido de Tren X

(Música cabecera)

# Robot Trains, # el cielo surcamos.

# Por las vías vamos deprisa, # alto volamos.

# No hay fronteras, qué va, # nos vamos a expandir.

# Robot Trains, jamás pararemos,

# yendo en tren todo conseguiremos.

# Hay que correr y a la cima llegar,

# guardavías, somos los Robot Trains.

# Sois buenos amigos y estáis ahí,

# juntos el sueño hay que cumplir.

# Lo compartimos, sí. # Lo vamos a perseguir.

# Unidos por siempre, # dile adiós a lo antiguo.

# Hay un mañana # y nunca se va a terminar.

# Robot Trains, el cielo surcamos.

# Por las vías vamos deprisa, # alto volamos.

# No hay fronteras, qué va, # nos vamos a expandir.

# Robot Trains, jamás pararemos,

# yendo en tren todo conseguiremos.

# Hay que correr y a la cima llegar, # guardavías, somos invencibles.

# Nunca olvides # que somos los Robot Trains.

# Genie, Victor, Maxie, Alf y Kay. # Los Robot Trains. #

"EL ÚLTIMO EXPERIMENTO DIVERTIDO DEL TREN X"

(Música)

¿Ah? ¿Dónde están Duke y Dos?

¿Eh? ¡Ah!

(Música tensión)

-¡Vaya! ¿Conseguirá triunfar por fin?

(Continúa la música)

(GRITA)

-¡Oh, Maestro X!

¡Ah!

-¿Qué es esto?

(Explosión)

-He usado mucha energía.

-¿Qué ha pasado?

-Nada grave, no te preocupes, Duke.

-Mos se habrá golpeado fuerte en la cabeza, Duke.

-¡Ah! ¡Maestro X!

-Vaya, Duke, casi me muero.

-¿Maestro X? ¿Se encuentra bien?

-Bueno, el trueno ha hecho: ¡bam bum!

Y entonces me he electrocutado.

Ha sido fuerte.

-El Maestro X se ha debido de golpear también en la cabeza.

-¿Qué? ¿De qué estás hablando, Dos? ¿A quién llamas Maestro X?

-Mírese usted, Maestro X.

Está fatal. ¿Lo ve?

-¿Qué? ¿Qué es eso?

¿Qué le ha pasado a mi cara?

-Ha trabajado demasiado, Maestro X.

Prometo traerle bolas de energía esta vez.

-¿Qué estás diciendo, Duke? Yo voy contigo.

-No se preocupe, Maestro X...

Quédese aquí cómodo y tranquilo, por favor.

-¿En serio? ¿Puedo quedarme aquí tranquilito?

-Pues claro, Maestro X. Es cosa nuestra.

-Vale... Si es lo que quieres...

-Vamos, Dos.

(Música)

-¿Mos? ¿Tú qué haces aquí?

-Aún sigo mareado. Voy a descansar aquí un ratito.

Venga, traed mis bolas de energía.

-¿Qué? ¡Arriba, vamos!

-¿Qué estás haciendo, Duke?

-Espabila, Mos. No es el momento...

-Duke, ¿cómo te atreves?

Pe... Pero... ¿Qué pasa aquí?

-Muévete rápido, Mos. Hoy tenemos que lograrlo.

-¿Eh?

Soy el Maestro X...

Así que no tengo que esforzarme por las bolas de energía.

Puedo hacer lo que quiera ahora.

Jo, qué bien.

(RÍE)

(Viento)

(Música)

Concéntrate. Cuando Vito se mueva... entraremos.

-¡Ahora!

(Continúa la música)

Tenemos que sacar las bolas de energía a escondidas.

Dos, a escalar.

-OK, McKay.

-La estructura es muy simple.

Muy fácil.

(RÍE)

-Mos, ¿qué estás haciendo?

(GRITA)

¡Es Victor!

-¡Mos, Dos, corred!

(Música)

(RÍE)

No te preocupes, Duke, yo me encargaré de todo esto.

(RÍE)

-Duke, yo creo que le pasa algo a Mos.

La verdad es que habla... raro.

-Ahora no es el momento de quejarse, Dos.

Tenemos que volver y hacernos con bolas de energía.

¿Qué es eso? -¡Oh!

He visto esto antes.

(RÍE)

¿Qué os parece esto?

(LOS DOS) -¡Mos!

-Dejadme las bolas de energía a mí.

(RÍE)

-¿Qué está haciendo Mos ahí?

-Bueno, solo hay que esperar y mirar.

(RÍE)

(Música)

(RÍE)

-¡Guau!

Acaba de meter su bola de energía.

-¡Vaya! Y parece que ha sido fácil...

(Música)

-¡Mira cuantas bolas de energía!

(RÍE) -Ha sido un éxito. Muy bien, Mos.

(RÍE) -¿Qué te dije?

Todo lo que tenías que hacer es confiar en este genio científico.

-Mos, ahora sí que pareces un genio científico.

-Genial. La próxima parada es Zona Sol.

-Pues que alguien me ayude. Esto pesa.

-No.

(Música)

(TARAREA)

-Qué siesta...

Me aburro.

Vamos a ver qué están haciendo los demás.

(TARAREA)

(Música)

(Risas)

-¿Eh? ¿Qué es eso? Debe de ser un tanque nuevo...

¿Ese... soy yo?

Oh, no, no. ¡El Maestro X!

(RÍE) -Muy buen trabajo, Mos.

-Eres grande, Mos.

Un genio entre los genios.

-Esto no es nada para este poderoso genio y científico.

(RÍE)

-Genial. Volvamos con el Maestro X.

-Quiero pasar tiempo con Duke y Dos.

No. ¡Porque ahora soy Maestro X! ¡Soy yo!

Duke y Dos van a alegrarse mucho

si alcanzo el éxito con este experimento.

(RÍE) Sí.

(Música tensión)

(GRITA ASUSTADO)

¿Qué? ¿El Maestro X con su experimento otra vez?

-Oh, no. Usar tal cantidad de energía hará que explote.

¡No lo hagas!

(GRITAN)

-¿Qué es eso?

(Explosión)

¡Maestro X! -¡Mos!

-¿Estás bien? Maestro X...

-No... Mos, no hagas eso...

-Despierta, Mos...

-¿Estoy vivo?

¡Vaya, pues creía que había muerto esta vez!

-Mos, ¿estás bien?

-¿Eh? ¿Mos?

¡Bien, soy yo!

¡Sí, vuelvo a ser yo otra vez!

(ENFADADO) -¡Has hecho desaparecer

todas las bolas de energía que conseguimos...!

¿Después de lo que nos ha costado? -Duke...

(GRUÑE)