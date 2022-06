Joseph, el empollón de la zona sol

(Música cabecera)

# Robot Trains, # el cielo surcamos.

# Por las vías vamos deprisa, # alto volamos.

# No hay fronteras, qué va, # nos vamos a expandir.

# Robot Trains, jamás pararemos,

# yendo en tren todo conseguiremos.

# Hay que correr y a la cima llegar,

# guardavías, somos los Robot Trains.

# Sois buenos amigos y estáis ahí,

# juntos el sueño hay que cumplir.

# Lo compartimos, sí. # Lo vamos a perseguir.

# Unidos por siempre, # dile adiós a lo antiguo.

# Hay un mañana # y nunca se va a terminar.

# Robot Trains, el cielo surcamos.

# Por las vías vamos deprisa, # alto volamos.

# No hay fronteras, qué va, # nos vamos a expandir.

# Robot Trains, jamás pararemos,

# yendo en tren todo conseguiremos.

# Hay que correr y a la cima llegar, # guardavías, somos invencibles.

# Nunca olvides # que somos los Robot Trains.

# Genie, Victor, Maxie, Alf y Kay. # Los Robot Trains. #

"JOSHEP, EL EMPOLLÓN DE ZONA SOL"

El ataque del villano Burba ha empezado.

La pacífica aldea está sumida en el caos.

En este caos... ¡Tachán!

Aparece de repente el legendario héroe espacial Loki.

Nuestro héroe Loki no puede parecer más apuesto,

heroico y valiente.

(RÍE) Loki mola. -Me gustaría ser como Loki.

-¿Y luego qué pasa, Gary? Vamos, ¿qué pasa después?

(RÍE) Es que ya se hace de noche. Habrá que dejarlo por hoy.

(TODOS) No, no, no...

-Mañana estaréis muy cansados si os vais tarde a la cama.

Creo que es todo por hoy. Acabaremos la historia mañana, ¿vale?

-Oh... -Pues vale.

-Gary,

¿tienes algún otro libro?

-Mm... ¿Otro libro?

-Ya he leído "El héroe espacial Loki".

Lo he leído más de 10 veces.

(RÍE) ¿De verdad? Pues parece que te gusta la lectura.

-Sí, me encanta leer más que cualquier otra cosa.

-Entonces te puedo dejar este.

Puede que sea un poquito difícil para ti ahora, pero tú inténtalo.

-"Tecnología y desarrollo de los trenes".

Hala, ¿me lo prestas para leerlo?

(RÍE) Sí, te lo voy a prestar. Y si tienes alguna duda, pregúntame.

-Sí, Gary.

(RÍEN)

Vamos, corre. -¿A que no puedes pillarme?

Joseph disfruta mucho leyendo.

Mm...

(RÍE)

-Mm...

-Eh, hola, Gary.

-Ah, Joseph, ¿tienes preguntas?

-No. He acabado el libro.

-¿Eh? ¿Ya lo has terminado?

-Sí, ha sido muy interesante. ¿Me puedes dejar otro, Gary?

(RÍE) Eres un chico inteligente. Parece que no te resultó difícil.

Déjame ver...

Sí. ¿Qué tal este? "Genética y biología".

(RÍE) Guau, qué divertido. Gracias, Gary.

-Este es un libro aún más difícil, Joseph,

pero está lleno de información valiosa.

Creo que yo...

tuve la oportunidad de leerlo a tu edad. ¿Eh?

(RÍE) Se ha marchado.

-Ah...

¿Ese es Joseph leyendo?

Sí, lleva así algún tiempo.

Creo que pasa muchísimo tiempo leyendo libros.

Leer un hábito muy bueno.

Sí lo es, pero no me escucha cuando lo llamo

y no juega con los demás.

(Risas)

¡La tengo!

¡Joseph! -¿Eh?

-Deberías cuidar de las bolas de energía.

Aquí tienes.

-Lo siento. Me lo paso genial leyendo.

-Leer está bien, ¿pero no quieres también jugar con tus amigos?

-Pero a ellos no les gusta tanto leer.

-No, Joseph, les gusta también, pero ahora todo el mundo

ha de recoger las bolas de energía. ¿No te gustaría ayudarnos, Joseph?

Vale, Genie. Déjame acabar el capítulo.

-Ya... Vale.

-Pero Joseph...

-Anda, Gary, quiero más libros. Muchos más esta vez.

-Lo siento mucho. No tengo más libros para dejarte.

Has leído todos mis libros.

-¿De verdad? ¿No tienes más, Gary?

-¿Es cierto, Gary? ¿Joseph ha leído todos los libros de aquí?

-Es verdad, Genie. Es realmente todo un empollón.

(RÍE) -Vaya, es increíble.

Mm...

¿Eh?

¡Oh, son libros nuevos!

-Oh, ¿qué hora es? André debe llevar tiempo esperando.

¿A dónde han ido? Estaban aquí.

¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer?

-Joseph, aquí estás.

-Genie,

Genie, ¿has leído este libro? Cuenta unas historias muy chulas.

-¡Joseph, estos no son tuyos!

¿Por qué coges libros que no son tuyos?

-Eh... Iba a devolverlos cuando los hubiera leído.

-¿Tienes idea de todo el tiempo que lleva Ruso buscándolos?

Coge los libros y sígueme ahora.

No sé qué vamos a hacer contigo...

Ah...

Joseph, ¿sabes lo que has hecho?

¿Te das cuenta de que causas problemas?

-Sí, sí.

-Ruso va retrasado con sus entregas por tu culpa,

así hoy que tendrás que ayudarle.

Asegúrate de disculparte con André cuando vuelvas a Zona Viento, ¿vale?

-Vale... Ay...

Estoy muy preocupada, Genie.

Es que yo ya no sé qué hacer con Joseph.

No te preocupes, Selly.

Es un buen niño. Aprenderá la lección.

-Joseph, tengo una entrega para Mikhail, volveré enseguida.

-Ay, ay...

Lo siento, André. He causado este retraso.

-No pasa nada, Joseph, pero no está bien coger algo

que no es tuyo.

-Claro.

-¿Has leído todos los libros de Gary? ¿Eso es verdad?

-Sí...

-Vaya, eres increíble. Son libros muy difíciles.

Es impresionante que los hayas leído.

-Pero ahora mismo ya no le queda ningún libro.

-No te preocupes. Yo tengo un montón de libros.

-Ah... Ay...

(RÍE) Vaya, esto es increíble.

-Me gustaba leer de pequeño, pero no era fácil conseguir libros.

Llevo mucho tiempo acumulándolos. Son preciados para mí.

-Es realmente maravilloso, André.

-Antes había trenes y pasajeros que me los pedían,

pero ahora no viene nadie.

Me encantaría que más amigos quisieran leer.

-Es verdad. Me encantaría que mis amigos de Zona Sol

leyeran más, pero es que Zona Viento está muy lejos.

-Pues sí. No es fácil que pasajeros de otras tierras se acerquen

hasta aquí. Mm... ¡Eso es! ¡Qué idea!

Joseph, tengo una idea. ¿Te gustaría ayudarme?

-Oh...

-Hola, Selly, pareces contenta.

(RÍE) Tú mira hacia allí. ¿Eh?

Una biblioteca ambulante.

(Música animada)

(RÍE) Pues acerté.

Uh... ¿Qué acertaste? Que André iba a ayudar a Joseph,

pero no pensé que fuera a ser con una biblioteca ambulante.

André parece feliz también.

Es verdad. Es el trabajo perfecto para Joseph.

Joseph, ¿a dónde vais? -Vamos a Zona Agua, Genie.

(RÍE) Eres un pequeño ocupado.

-Bueno, démonos prisa. -Sí, André. Vamos a Zona Agua.

-Joseph, venid a visitarnos a la Guardatorre.

-Vale, en cuanto volvamos.