(Música cabecera)

# Robot Trains, # el cielo surcamos.

# Por las vías vamos deprisa, # alto volamos.

# No hay fronteras, qué va, # nos vamos a expandir.

# Robot Trains, jamás pararemos,

# yendo en tren todo conseguiremos.

# Hay que correr y a la cima llegar,

# guardavías, somos los Robot Trains.

# Sois buenos amigos y estáis ahí,

# juntos el sueño hay que cumplir.

# Lo compartimos, sí. # Lo vamos a perseguir.

# Unidos por siempre, # dile adiós a lo antiguo.

# Hay un mañana # y nunca se va a terminar.

# Robot Trains, el cielo surcamos.

# Por las vías vamos deprisa, # alto volamos.

# No hay fronteras, qué va, # nos vamos a expandir.

# Robot Trains, jamás pararemos,

# yendo en tren todo conseguiremos.

# Hay que correr y a la cima llegar, # guardavías, somos invencibles.

# Nunca olvides # que somos los Robot Trains.

# Genie, Victor, Maxie, Alf y Kay. # Los Robot Trains. #

"¡POR FIN! ¡LA ESCULTURA DEL PASAJERO LOUIE!"

(Música)

(SUSPIRA)

(SORPRENDIDOS) ¡Oh!

-Vaya, mira. Es una escultura enorme.

-¿Están contempladas las estatuas? -Sí, lo están, Genie.

Mira con atención.

La cálida sonrisa de los pasajeros de Zona Sol está bien trabajada,

¿a que sí?

Louie lleva trabajando en ello mucho tiempo.

-Hay que celebrar una fiesta cuando acabe.

Por supuesto que lo haremos. Ha trabajado mucho.

Por cierto. Si los pasajeros no tienen nariz,

¿estos por qué sí la tienen?

(RÍE) -Los pasajeros sí tienen nariz, Maxie.

Pero es tan pequeña cuando son jóvenes que no puedes verla.

Pero se hace así de grande conforme van creciendo.

Vaya, ¿en serio? No tenía ni idea.

Seguramente no lo sabías

porque no llevas el suficiente tiempo en Mundo Tren.

Los pasajeros son todo un misterio.

-¡Vaya, es superguay! No lo sabía.

Oh, Maxie tampoco tiene nariz.

-Oh, Louie debe haber acabado con la obra.

Está genial, Louie. ¿Has terminado?

No, no... -¿En serio?

Aún así está muy chulo.

-¿Qué te falta exactamente? -No me gusta.

-Creo que no le gusta del todo. Pues no lo entiendo.

-La mente de un artista no es fácil de entender.

Supongo que sienten pasión por su trabajo.

(TRISTE) -Pero... Maxie quiere una fiesta de celebración.

(RÍE) Supongo que por ahora tendremos que posponer la fiesta.

Vamos a esperar hasta que diga que ha acabado.

(TARAREA) ¡Ah!

¿De dónde sale este viento? ¿Mm?

¡Oh!

(ASUSTADO) ¡Oh! ¿Qué es esto?

¡Esto no es normal! Tengo que alertar a los demás.

¡Vaya, vaya!

(Música suspense)

Genie, ¡acabo de ver un enorme tornado!

Puede que arrase toda la ciudad.

-¿Qué? ¿Un tornado? Dolo, rastrea su trayectoria.

(ORDENADOR) -"El tornado se está alejando del sur de Zona Viento

a alta velocidad.

Se espera que atraviese la Ciudad Energía durante la tarde".

-¿Qué? ¡Tenemos que evacuar a todos!

Genie, ya está todo el mundo evacuado.

Victor y Maxie están cuidando de los pasajeros ahora.

¿Qué clase de tornado surge de repente?

(PENSATIVA) Yo nunca había visto uno como este hasta hoy.

Oh, vaya. ¡Es enorme! Sí, lo es.

Podría arrasar toda la ciudad por completo.

¡Así es! No podemos dejar que eso ocurra.

-"Producción de objeto completado, Genie".

Nunca he visto eso antes. ¿Es una bola de energía?

Aunque combina dos colores. Es la única forma de pararlo.

Es una bola combinada. (AMBOS) -¡Bola combinada!

-Esto es una bola de energía formada por agua y fuego combinados.

Escuchad, tendremos que meterla dentro del tornado

y hacerla explotar.

Alf, tú eres el único capaz de conseguirlo.

De acuerdo, Genie. Yo me ocuparé de esto.

¿Seguro que no corre peligro estando solo?

No estoy muy seguro.

Genie, creo que Louie se ha perdido.

Puede que no haya oído la alerta de evacuación mientras trabajaba.

¿Qué puedo hacer, Genie? -¿Qué?

¿Y sigue en Ciudad Energía?

¡Vamos, sigamos a Alf!

¡Guardavías a sus puestos!

-Oh, cuidado, Louie. Se aproxima un tornado.

(SORPRENDIDO)

(Música suspense)

-¿Y Louie, dónde está?

-Allí. Está bajando. -Está cerca.

(GRITA)

-¡Es Alf! ¡Está arriba!

¡Alf, mira abajo, Louie está en peligro!

¿Eh?

(GRITA)

¡Oh, no, tengo que salvarlo!

(Música acción)

(GRITA) -¡Alf, ayuda!

¡Allá voy, Louie!

¡Ya estás a salvo! Agárrate, vamos a bajar.

¡Vale!

¡Bola combinada al suelo!

(GRITAN)

¡Conseguido!

¡Solo Alf podía hacerlo!

¡Sí, Alf!

(RÍEN)

-Gracias, Alf.

Creía de verdad que le iba a ocurrir algo malo a Louie.

Uf, ha estado cerca, Louie.

Intenta tener cuidado la próxima vez.

Sí, gracias, Alf. Denada.

¿Estáis bien? ¿Estáis a salvo?

(RÍE) -Sí. Estamos todos bien. Alf lo ha hecho otra vez.

-¡Guau! El avión Alf es el mejor. Oh, Maxie.

(RÍE) ¡Bien, Alf! Has hecho un magnífico trabajo.

-No, Gary.

Solo he confiado en Genie y he hecho lo que me dijo que hiciera.

Eso es cierto. ¿Cómo lo ha hecho Genie?

¿Una bola combinada?

Gracias a la bola combinada, el tornado...

ha acabado esfumándose.

Genie, un gran trabajo de nuevo. -¡Genie la genio!

-Es impresionante.

-Es toda una obra maestra, ¿verdad, Janne?

-Dímelo a mí, Teo.

Me siento muy segura cuando estoy cerca de los guardavías.

-¡Vaya, una mano de pasajero gigante!

(SORPRENDIDOS)

-Sí, eso es. (RÍE)

(Música suave)

(SORPRENDIDOS)

¡Atención, mirad allí!

Por fin Louie ha acabado su tercer trabajo.

Oh, ha nacido una gran obra maestra. -Impresionante.

-¡Vaya, es un tomate!

Un pasajero granjero con un tomate. (RÍE)

¡Genial!

Hasta ayer solamente era una roca. ¡Eres todo un genio, Louie!

Está alucinante, Louie.

No consigues acabarlo en tanto tiempo y lo terminas en un día.

(RÍE)

Eso es lo que un artista hace.

Crea una obra maestra que durará para siempre

con la inspiración de un momento.

-Louie, ¿te has quedado contento? -Sí, ahora es un pasajero granjero.

(RÍEN)