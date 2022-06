(Música cabecera)

# Robot Trains, # el cielo surcamos.

# Por las vías vamos deprisa, # alto volamos.

# No hay fronteras, qué va, # nos vamos a expandir.

# Robot Trains, jamás pararemos,

# yendo en tren todo conseguiremos.

# Hay que correr y a la cima llegar,

# guardavías, somos los Robot Trains.

# Sois buenos amigos y estáis ahí,

# juntos el sueño hay que cumplir.

# Lo compartimos, sí. # Lo vamos a perseguir.

# Unidos por siempre, # dile adiós a lo antiguo.

# Hay un mañana # y nunca se va a terminar.

# Robot Trains, el cielo surcamos.

# Por las vías vamos deprisa, # alto volamos.

# No hay fronteras, qué va, # nos vamos a expandir.

# Robot Trains, jamás pararemos,

# yendo en tren todo conseguiremos.

# Hay que correr y a la cima llegar, # guardavías, somos invencibles.

# Nunca olvides # que somos los Robot Trains.

# Genie, Victor, Maxie, Alf y Kay. # Los Robot Trains. #

"¡CUIDADO, SE ACERCA LA SOMBRA!"

(Música)

El Maestro X necesita sus bolas de Energía de Agua.

Venga, a moverse.

-Vale.

-¿Umm?

-¿Eh?

¡Han desaparecido todas las bolas!

-¿Qué? -¡Ay!

-¿Qué? ¿Por qué?

-No veo a ningún pasajero.

-¿Eh?

-¿Adónde han ido?

Solo hay un lugar en el que conseguir las bolas de Energía de Agua.

(Música)

-Zona Sol ha sobrevivido a esta crisis.

Pero esto no será todo, se aproxima un gran problema.

¿Hay algo más aparte de la sequía?

Veréis... Escuchadme:

hay otro tipo de energía en el mundo, junto con las cuatro que conocéis,

es la Energía Sombra.

(TODOS) ¿La Energía Sombra?

-Están el agua, el fuego, el viento y la luz,

que son energías de la vida y son buenas para todos.

Y luego la Energía Sombra, es la de la muerte,

que lo destruye todo.

-¿Como es posible que no haya escuchado hablar de ella?

-Está ausente cuando la energía de la vida es muy poderosa.

Se ha estado escondiendo durante mucho tiempo,

pero ahora está comenzando a aparecer.

-En realidad, la Energía Sombra apareció una vez hace mucho tiempo.

¿En serio? ¿Qué pasó entonces?

Nuestros antepasados lucharon contra la Energía Sombra con mucha fuerza.

Consiguieron detenerla por poco,

sin embargo, no pudieron destruirla por completo.

La debilitada Energía Sombra huyó a las profundidades y se escondió.

-¿Pero por qué ahora ha vuelto?

-Parece que se ha creado una enorme cantidad de poderosa Energía Sombra

en alguna parte.

Una poderosa fuerza está extrayendo la energía

que una vez estuvo escondida.

Cuando la Energía Sombra logre combinarse,

no habrá control sobre ella.

¿Dónde podemos encontrar esa energía?

Eso es casi imposible, resulta difícil dar con ella

en este vasto cielo.

Pero tenemos que encontrarla.

(TODOS) ¡Ah!

-Hay peligro en cualquier sitio.

Kay, Alf, Victor, Maxie, separaos y estad alerta.

(TODOS) ¡Sí, Gary!

¡Vamos!

¿Cómo consiguieron vencer nuestros antepasados?

¿No podríamos repetirlo?

-Desgraciadamente, no contamos con archivos detallados.

(TRISTE) -Ah.

-Gary y yo hemos estado buscándolos durante mucho tiempo.

Lo que al fin encontramos es...

-Algo que se llama Energía Absoluta, Genie.

-¿Energía Absoluta? ¿Qué es eso?

-La investigación en que has estado trabajando todo este tiempo.

-¿Mi investigación?

(STELLA ASIENTE)

Trata de combinar las energías.

(GARY ASIENTE)

-Nuestros antepasados combinaron cuatro tipos de energía en una

y crearon la Energía Absoluta.

Pero no he podido averiguar cómo lo consiguieron.

-Yo no he sido capaz de hacer que funcione.

-Sigue con ello, Genie, eres nuestra única esperanza.

(Música triste)

(ORDENADOR) "Error en la combinación de energía.

Deteniendo operación de Energía Boom-Boom".

-Ah, otra vez.

Combinar dos bolas de energía fue un éxito,

pero combinar cuatro bolas de energía no está funcionando.

-Cada tipo de energía tiene tendencia a rechazar a las otras.

(GENIE GIME)

Si queremos combinar las cuatro juntas,

necesitamos una fuerza poderosa que lo haga.

-Y sabemos que ese es un trabajo muy difícil, Stella.

Significa que necesitamos mucho más poder

para crear esa energía tan poderosa.

-Pues sí, Gary, y nunca conseguimos resolver eso.

-"Emergencia, emergencia,

se acercan nubes con energía no identificada a Zona Viento".

-¿Qué? ¿Están llegando a Zona Viento?

-"Hay un viento fuerte soplando y empujando las nubes".

-Tenemos que evacuar a todo el mundo.

-Oh, no. -Oh.

(GENIE) Victor, tenemos que evacuar a todos,

hay nubes con Energía Sombra en Zona Viento.

(Música dramática)

-¿Han llegado aquí?

(Continúa la música)

¿Ah?

(Música dramática)

-¡Tenemos que evacuar a los pasajeros!

-Oh, no. Vamos, rápido.

(Música dramática)

-¡Chicos, bajad ya!

-¡Chicos, rápido!

(GRITAN)

-¡Uh!

(Música dramática)

-¡Ah!

¡Ah!

-¡Oh, no!

-¡Oh, no! ¡Cuidado!

(Música dramática)

(GRITA)

-Genie, un pasajero es arrastrado por el viento.

-¿Qué? ¿Ya es tan fuerte el viento?

(VICTOR) "Estoy yendo tras él, pero no puedo hacer nada".

-Tenemos que hacer algo.

Que todo el mundo vaya a Zona Viento.

(Música dramática)

-Ahora.

(Música)

-¿Eh?

-No será fácil sacarlas del depósito.

Debe de haber bolas de energía por aquí.

Plan número 3: separaos y buscadlas.

-Vale.

-Vamos, Dos.

-¡Ay! ¡Socorro!

-¡Maya!

¡Aguanta ahí, te ayudaré!

(Viento)

(GRITA)

-¿Qué podemos hacer, Victor? Puede caer en cualquier momento.

-Genie, Alf, ¿dónde está?

(GENIE) "Alf va de camino a Zona Viento,

pero puede que aún tarde un buen rato en llegar".

-Vale.

(GRITA)

-¡No puedo esperar! ¡Atho!

(Música acción)

(GRITA FURIOSO)

(GRITA FURIOSO)

(Música acción)

(GRITA FURIOSO)

-¡Socorro, Victor!

¡Ah! -¡Aguanta!

(Música dramática)

-Sí, Victor lo ha salvado.

(Música)

-Vaya, ¿qué ha pasado?

-Vamos a comprobarlo.

(Música)

-¿Estás bien? -Ajá.

-Victor, ¿qué ha pasado? ¿Estáis bien, chicos?

-No podía esperar más, y no había otra manera.

-Muy típico de ti, Víctor, solo tú harías algo así.

(RÍE)

Espera, he visto esto antes.

-Ah.

(Música)

Lo has encontrado.

¿Quién pudiera pensar que estuviera escondido aquí?

(GARY ASIENTE)

-¡Oh!

¡Vaya, mira esto, Mos!

-Qué extraño. ¿Qué es eso?

-¿Ah?

-Anda, mira, una bola de Energía de Agua.

-¡Vaya, encontramos una!

(RÍE) -Pues cógela, Dos.

(Alarma)

Ah.

-Ah, ah, ah.

(Alarma)

Pondré esto.

(Para la alarma)

(Música)

-¿Quién podría hacer algo como esto aquí arriba?

-Es el legendario artefacto secreto de Albert,

y así es como lo encontramos.

-¿Quién es Albert? Nunca escuché ese nombre.

-Hace mucho tiempo un astrofísico vivía en Zona Viento, Genie.

Él fue el primero en descubrir la existencia de la Energía Sombra.

-Seguramente dejó este artefacto para la siguiente generación.

(GARY ASIENTE)

(GENIE) ¡Oh!

(Música suave)

-Muy oportuno.

¿Podrías colocar esa bola de Energía de Viento ahí?

-Oh.

(Música)

(TODOS) ¡Oh!

(Música triunfal)

-¡Oh!

(Continúa la música)

(ADMIRADOS) ¡Oh!

-¡Pero esto es un milagro!

-¡Ah, ah, ah, ah!

-La encontramos, una poderosa Energía Sombra.