The crisis begins! Tomato tree is in danger!

119033

Robot Trains en inglés

6484371

The crisis begins! Tomato tree is in danger!

La falta de agua en todas las zonas hace que los guarda raíles busquen soluciones para que las tomateras no se mueran.

12 min, 11 sec

30-06-2022 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6484371/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/robot-trains-ingles/video/the-crisis-begins-tomato-tree-is-in-danger/6484371/

https://www.rtve.es/v/6484371/

Robot Trains en inglés - The crisis begins! Tomato tree is in danger!