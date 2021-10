El secreto de Poli

(Sirenas)

(Música)

¡Preparados!

# Listos ya, y allá va,

# Robocar Poli.

# Siempre está al llegar,

# te ayudará a ti y a mí.

# Juntos son tu solución, # Robocar Poli.

# Raudos van y en un pispás, # dispuestos siempre a acudir.

# ¡Poli! Es un héroe sin igual.

# ¡Roy! Bravo, fuerte y muy legal.

# ¡Amber! Lista, amable y servicial.

# ¡Helly! Es tu amigo volador # más veloz.

# Si hay que correr, lo vas a ver,

# Robocar Poli.

# Acudirá, te salvará, # no te lo puedes creer.

# Amigos son de corazón, # Robocar Poli.

# No dudes más y llama ya

# a Robocar Poli. #

(Música, motor)

(Música)

(AMBOS) ¡Hola, trillizos!

-¡Hola, chicos! ¿Va todo bien por aquí?

Sí. -Cam ha vuelto a la ciudad.

(AMBOS) ¿De veras?

-En realidad, los nativos eran todos muy amables,

aunque prefiero el clima de Villaescoba.

¡Amigos! ¡Cuánto tiempo sin veros!

(AMBOS) Cam, ¿cómo estás? (RÍE) -Muy bien.

-Bienvenidos, chicos. (AMBOS) ¿Qué tal, señora Ben?

¿Qué te trae por aquí? ¿Por qué no has avisado de que venías?

Oh, esperad.

(TARAREA)

Este es el motivo del viaje.

¡Guau! ¡Oh! Son larvas, ¿no?

Pero no unas larvas cualquiera. Son especímenes increíblemente raros.

He hecho una parada aquí de camino al Museo de los Insectos

para donárselas. Qué detalle. Bienvenido, Cam.

Poli, echa un vistazo de cerca.

Pocas veces tendrás ocasión de ver algo así.

¡No! ¿Eh?

¿Qué pasa, Poli? Eh, bueno...

Mantén la tapa de la caja cerrada. Has dicho que son muy raras.

No queremos que alguna de tus amiguitas orugas se escape.

Sí. Creo que Poli tiene razón. Tener cuidado siempre es bueno.

(RÍE) -Es verdad, señora Ben. ¿Le importaría cuidarlas un rato?

Voy a buscar comida para estos tesorines.

-Por supuesto, adelante.

-Señorita oruga, deje que la ponga aquí.

-Escógela muy tierna. Mis orugas son raras.

-¿Qué tal esta?

-¡Vaya! Gracias, Jin. -De nada.

Me encantaría ver tus orugas raras. (TODOS) ¡Y a mí!

-Bueno, pasad por el puerto y echad un vistazo.

(AMBOS) Lo haremos.

Chicos, ¿os gustaría volver a verlas?

Claro. Eh... Bueno, yo no voy a poder ir.

Acabo de acordarme que tengo que hacer algo en la ciudad...

¡Poli, luego tienes mantenimiento!

¡No faltaré! Bueno, tengo que volver.

¡Adiós a todos!

(TODOS) ¡Adiós, Cam! -¡Poli, espérame!

Eh... ¿No os parece que Poli estaba un poco raro?

Pues sí. Sin duda. Y ya antes, abajo,

en el puerto, cuando Cam le ha enseñado las orugas a Poli...

¿Qué? ¿Poli se ha asustado cuando ha visto las orugas?

Sí. La verdad es que da la impresión de que a Poli le dan

un poco de miedo los bichos. No me lo creo. ¡Es imposible!

¿Pero qué pasa si es así? Considerando lo que cuenta Roy

y la reacción de Poli... Al gran Poli le dan miedo los gusanitos.

(RÍE) Helly, no tiene ninguna gracia.

Seguro que se debe sentir muy incómodo.

Ya paro. (RÍE)

Y no te vas a creer lo que han dicho después.

Han dicho que, a lo mejor, podría ser que los bichos te den miedo.

Eh... Oh.

La unidad de energía está bien. Mueve el brazo derecho.

Sí. El pistón está en orden.

Muy bien, todo perfecto.

(SUSPIRA)

No paras de suspirar. ¿Le estás dando vueltas a algo?

Jin, ¿a ti no te da un poco de cosa cuando tocas algún bichejo?

¡Ay, madre! ¡No puede ser! ¿De verdad te dan miedo los bichos?

Oh, chist, por favor, baja la voz.

(RÍE) Pero si eres muy fuerte.

No te rías, Jin, no sé qué voy a hacer.

Perdona.

No le tengo miedo a nada más, pero nunca he sido capaz de lidiar

con los bichos. Si se entera la gente pensarán que soy un tipo raro.

¡Qué va! Pero oye, por mí tranquilo, te prometo no contarlo.

-Carry, ¿me traes la linterna que está en el despacho?

-¡Voy!

¿Dónde para esa linterna?

(Música tensión)

¡Ah!

(GRITA)

¡Bichos, bichos, bichos!

-Carry, ¿qué es este follón?

-Oh, señora, el despacho está lleno de bichos. ¡Y dan mucho asco!

-No pueden hacerte nada dentro de su contenedor.

-Bueno... No están en su contenedor porque se me ha caído y han salido.

-¡¿Qué?!

-¡Han salido! ¡Mis orugas... se han escapado!

¡Ah!

Mis hermosos bichitos. Tan frágiles y raros, ¿qué les ha pasado?

Es una pesadilla. ¡Es una pesadilla! (LLORA)

-Lo siento mucho. Ha sido un accidente, he chocado con las cajas.

-¿Y qué vamos a hacer?

¡Morirán si no vuelven pronto a un hábitat controlado!

(SUSPIRA) ¡Poli, estás aquí!

Vengo a traerte una pequeña sorpresa.

Toma. ¿Qué? ¿Me traes una larva?

Mira, para superar tu miedo a los bichos, lo mejor es hacerte

amigo de uno de ellos. (TODOS) ¡Hola!

Os estábamos buscando. ¿Por qué?

Vamos a echar un vistazo a las orugas. ¿Vais a venir?

Mm, me gustaría ir, pero no puedo dejar el centro de rescate

desatendido. A menos que Poli, que ya las ha visto, se quede de guardia.

¡Oh, sí, Jin! Estaré encantado de poder darte un relevo.

Aunque me sepa mal no volver a verlas.

Eres muy amable, Poli.

(Sonido emisora)

¡Hola, señora Ben! ¿Pasa algo?

-¡Necesitamos ayuda! Todas las orugas se han escapado.

(TODOS) ¿Las orugas se han escapado?

-Si no las encontramos pronto, Cam dice que seguramente morirán.

¿Podríais ayudarnos, por favor? -Sí, por supuesto, vamos enseguida.

Equipo de rescate, preparaos para ir al puerto.

(TODOS) De acuerdo. Chicos, esperad.

(TODOS) ¿Ocurre algo, Poli?

No creo que pueda tocar las orugas

porque lo cierto es que me dan miedo.

Ya lo pensaba.

Si fuera con vosotros, no sería de mucha ayuda. Lo siento, chicos.

Te equivocas, Poli. Tú eres el corazón del equipo de rescate,

y nadie es capaz de elaborar un plan de rescate mejor que tú.

Es verdad. Nosotros manipularemos los bichos,

pero después de encontrarlos siguiendo tu plan.

Pero yo... ¡Ah!

De acuerdo. Confío ciegamente en vosotros y haré lo que pueda.

(TODOS) ¡Bien!

(Alarma)

(Música)

Así que se han escapado siete orugas, ¿verdad?

(ASIENTE) Son muy pequeñas, no pueden estar lejos.

Seguramente, estarán por aquí.

Pero tienes razón, son pequeñas y el puerto es muy grande.

Helly, ¿podrías encontrar las orugas utilizando tu visor?

Creo que sí. Bien, pues este es el plan.

Helly determinará dónde están las orugas

y entonces podremos atraerlas usando una linterna.

Muy inteligente. A las orugas les gusta la luz.

Exacto. Cuando la luz las haga salir, vosotros las atrapáis.

¡Buena idea, Poli!

Muy bien, voy a empezar la caza de la oruga.

(Música)

Una. La dos cerca del almacén.

La tres y la cuatro están en el muelle.

La cinco está al lado de los trillizos grúa, y...

¡La seis está dentro del remolque de Terry!

¿Qué?

La siete está en el mostrador de información, eso es todo.

Os toca a vosotros. Muy bien, Helly.

Vale, las sacaremos usando la linterna.

Y las recogeremos usando las pinzas. Vamos. ¿Listos, Cam y señora Ben?

(AMBOS) ¡Sí! ¡Manos a la obra!

¡Os salvaré, pequeñas!

(SUSPIRA) Espero que funcione.

(Música)

¡Conseguido! -¡Guau! ¡Bravo, señora Ben!

(Continúa la música)

Corre, la tengo encima.

Ya está. Me has salvado.

-Por favor, sal. Por favor...

(Continúa la música)

¡Sí!

(SUSPIRA) Ojalá vaya todo bien.

(TODOS) ¡Poli!

¿Las tenéis todas? Todavía no, nos falta una,

pero tiene que estar por aquí cerca. ¡Ya la veo!

¡Poli, tienes la oruga en la cabeza!

¿Qué? ¿En la cabeza?

¡Ah!

Calma, yo me encargo. No te muevas. No, espera, Roy, yo lo haré.

(Música)

¡Hola, pequeña!

Disculpa.

¡Las tengo todas!

(TODOS) ¡Muy bien, Poli!

-¡Oh, perdona! ¿Cuánto hace que tienes miedo a los bichos?

Bastante tiempo. Ayudé a un gatito a bajar de un árbol

y me cayeron encima un montón de gusanos.

Yo creo que empezó entonces. (RÍE)

¿Y ese es el motivo de tu miedo a los bichos?

Sí. Pero la verdad es que los insectos

no son dañinos para nosotros.

Muchos de ellos son extraordinarios, y pueden llegar a sernos muy útiles.

Si tuvieras presente que estas larvas en realidad son bebés,

no te asustarían tanto. (RÍE)

La verdad es que después de este rescate, creo que ya lo he superado.

Qué lástima. pensaba tomarle el pelo con esto durante mucho tiempo.

Parece que lo ha superado muy fácilmente.

¡Ah! ¡Poli, en tu cabeza!

¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde, dónde?

Pues yo diría que todavía no está superado del todo.

¿Me estás vacilando? ¡Cómo te pasas!

(RÍEN)